A differenza di altre tipologie di razze ottenute da incroci avvenute ad opera dell'uomo, l'Angora Turco è una razza naturale. Si tratta, infatti, di una delle razze di gatto più antiche, ben conosciuta per il caratteristico manto bianco e soffice. Più precisamente, si ritiene che il gatto d'Angora sia un diretto discendente del gatto selvatico africano e che il suo pelo lungo e setoso sia il risultato di una mutazione spontanea verificatasi per consentire l'adattamento al clima rigido di Ankara.

Il pelo è semilungo e di diversi colori. Inizialmente, si riteneva che il manto dell'Angora Turco potesse essere solo bianco; oggi, invece, questo gatto è disponibile in moltissimi colori e in diverse combinazioni, inclusi il lavanda , il chocolate, il blu, il rosso, il nero, il bicolore, il calico , il tartarugato e il tabby .

Per via della loro socievolezza, i gatti d'Angora vengono anche definiti come i Border Collie dei gatti.

Anche se apprezzano la compagnia e sono dotati di un'indole molto socievole, i gatti d'Angora non amano essere presi in braccio; per questo motivo, è molto importante insegnare agli eventuali bambini della famiglia come approcciarsi correttamente al gatto.

Il Turkish Angora è un ottimo compagno per persone di tutte le età , inclusi anziani e bambini. Può anche andare d'accordo con altri gatti o altri animali domestici, benché abbia una certa tendenza al comando e ad essere considerato "il capo". Nonostante ciò, è in grado di instaurare forti legami affettivi non solo con gli esseri umani, ma anche con gli altri animali della famiglia.

Come prendersi cura di un Gatto d'Angora?

Per garantirne benessere fisico e psichico e un'ottima salute, è necessario prendersi cura del gatto d'Angora nel modo corretto, assicurandosi di rispondere ad ogni sua esigenza. Entriamo più nel dettaglio.

Alimentazione

Naturalmente, in quanto felino, il gatto d'Angora è un animale principalmente carnivoro. Nella sua alimentazione, pertanto, non possono mancare proteine animali di alta qualità.

Chiaramente, l'alimentazione dovrà essere strutturata in maniera tale che l'animale riceva tutti i nutrienti di cui necessita e in modo da rispondere alle esigenze nutrizionali che caratterizzano ciascuna fascia di età e fase della vita. Un cucciolo, infatti, avrà necessità diverse rispetto a un esemplare adulto o ad un esemplare anziano.

Per ottenere indicazioni personalizzate in merito alla miglior dieta da far seguire al proprio gatto, è utile chiedere consiglio al proprio veterinario.

Naturalmente, a disposizione del nostro gatto d'Angora dovrà esserci acqua sempre fresca e pulita che può essere dispensata in una semplice ciotola o mediante l'uso di apposite fontanelle.

Toelettatura

Il pelo semilungo del gatto d'Angora non tende a formare nodi e ad aggrovigliarsi, tuttavia, necessita comunque di essere spazzolato regolarmente per essere mantenuto in ordine. Generalmente, grazie alla mancanza del sottopelo, è sufficiente una spazzolatura a settimana, ma nei periodi di cambio pelo potrebbe essere necessario incrementare le sessioni di spazzolamento per favorire l'eliminazione del pelo caduto ed evitare che l'animale ne ingerisca grandi quantità durante le sue quotidiane operazioni di pulizia. Così facendo, inoltre, si può prevenire la formazione dei boli di pelo e delle loro conseguenze.

In quanto suscettibile alla comparsa di disturbi dentali, è molto opportuno assicurare al proprio gatto d'Angora una corretta igiene orale.

Inoltre, è necessario controllare regolarmente le orecchie del proprio felino al fine di valutare se sono pulite e in salute.

Ad ogni modo, per maggiori informazioni sulla pulizia e la cura, si rimanda ancora una volta all'utile consulto con il proprio veterinario.

Esercizio e gioco

Il gatto d'Angora è un animale molto attivo ed energico che ama giocare e arrampicarsi. Per questa ragione, non solo è importante arricchire l'ambiente in cui vive con giocattoli, tiragraffi a più piani e pareti attrezzate, ma anche assicurarsi di potersi ritagliare del tempo in modo da garantirgli sessioni di gioco di almeno 15-30 minuti al giorno. I gatti d'Angora possono sfogare le loro energie anche con giocattoli interattivi e giocattoli puzzle.

Questi felini domestici, infine, possono essere abituati all'uso del guinzaglio.

Altri aspetti da considerare

Quando si decide di accogliere un Angora Turco nella propria casa - oltre a procurarsi quanto serve per alimentarlo, per pulirlo e per far sì che possa svagarsi - è altresì necessario occuparsi della scelta della lettiera dove l'animale espleterà i suoi bisogni. Questa dovrà essere sufficientemente spaziosa per consentire al gatto di muoversi al suo interno e dovrà essere posizionata lontano da cibo e acqua, ma pur sempre in un posto tranquillo.

Allo stesso tempo, è necessario assicurarsi che il Turkish Angora abbia a disposizione cucce e luoghi tranquilli dove riposare e rifugiarsi quando ne sente la necessità.

Infine, poiché si tratta di animali curiosi ed energici che amano arrampicarsi a saltare, è fondamentale rendere la propria casa a prova di gatto d'Angora, allontanando - o posizionando al di fuori della sua portata - oggetti, prodotti e alimenti che possono essere potenzialmente dannosi.

