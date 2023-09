Gatto al guinzaglio o catwalking: come farlo correttamente?

Non tutti i gatti possono godere del privilegio di vivere all'aperto, anche solo per poche ore al giorno.

Di solito, questa limitazione è dovuta alla pericolosità dell'area urbana, cioè al rischio di incidente, oppure allo scarso senso di orientamento dell'animale, quindi al rischio che si perda.

In questi casi è importante garantirgli un ambiente domestico ricco e stimolante, sessioni di gioco adeguate e luoghi di osservazione sul mondo esterno – tipicamente, i davanzali delle finestre e i balconi.

Esiste poi una seconda opportunità, per dire il vero abbastanza controversa, costituita "dall'addestramento" del gatto al passeggio col guinzaglio.

Non tutti i gatti si prestano a quest'attività e, se da un lato "tentar non nuoce", dall'altro il padrone dovrebbe anche essere disposto ad accettare un eventuale rifiuto da parte del proprio felino.

Questo perché, anche se abbiamo usato la parola "addestramento" – che, indubbiamente, si presta all'educazione del cane – per il gatto questo non funziona. Il felino può, al limite, abituarsi – cosa che farà solo se la passeggiata al guinzaglio risulta a lui gradita.

Il gatto non può essere realmente addestrato perché, non riconoscendoci come suoi padroni, ma piuttosto altri individui con i quali condivide i propri spazi in cambio della regolare somministrazione di cibo, non avverte alcun bisogno di compiacerci (e mai lo farà).

È comunque indubbio che esistano approcci migliori di altri, con relative possibilità di successo nel riuscire a portare al guinzaglio il proprio micio.

In questo breve articolo cercheremo di capire che tipo di guinzaglio scegliere, come farglielo indossare e il comportamento da tenere durante la passeggiata con il gatto.