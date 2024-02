Il gatto si mette a pancia in su per diverse ragioni, alcune delle quali non richiedono affatto le nostre inopportune attenzioni: prima di scoprirle, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram , per non perdere neanche un aggiornamento su salute e benessere dei nostri amici pelosi.

Tra le diverse posizioni che i gatti assumono per comunicarci qualcosa, quella supina è certamente una delle più insidiose: quando si vede un gatto a pancia in su è quasi impossibile resistere dal toccarlo…eppure, molti di noi lo hanno scoperto sulla propria pelle , quello che sembra un invito alle coccole potrebbe non esserlo affatto.

I gatti sanno come farsi capire anche senza parlare: merito dei miagolii che hanno escogitato per comunicare con noi ma anche di un linguaggio del corpo molto eloquente e di un'espressività fuori dal comune. Quando il micio di casa è attraversato da una sensazione sgradevole, il suo umano è in grado di leggerlo senza difficoltà - e la stessa cosa avviene a parti invertite .

Quando un gatto si mette a pancia in su?

Un gatto a pancia in su, in linea generale, è un gatto sereno e rilassato. Quella supina è una posizione tremendamente irresistibile per i compagni umani dei gatti, che tendono a interpretarla come un segnale di apertura, un vero e proprio invito ad accarezzare Micio sulla pancia. Come molti hanno avuto modo di saggiare, però, non è affatto vero che un gatto a pancia in su voglia essere accarezzato.

La pancia, anzi, è un punto molto delicato: per ogni piccolo felino che non disdegna le carezze sulla pancia, ce n'è uno che detesta essere toccato in quella particolare zona del corpo.

Quando un gatto si mette a pancia in su significa che si sente a proprio agio nell'ambiente e si fida delle persone che ha intorno, ma lanciarsi ad accarezzargli la pancia potrebbe rivelarsi una pessima idea. Negli Stati Uniti la chiamano Venus Cat Trap: il gatto a pancia in su "attira la preda" con una posizione lasciva, l'umano allunga la mano e nel giro di un istante si ritrova un avambraccio nella morsa di quattro zampe dotate di artigli che si dimenano per ottimizzare la portata delle ferite inferte.

Il gatto può mettersi sulla schiena anche per altri motivi, ma in quel caso si avverte immediatamente il senso di disagio di Micio: potrebbe contorcersi per trovare sollievo dal prurito, oppure rotolarsi sulla schiena in uno stressante combattimento di odori contro il detersivo.