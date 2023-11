Gatti senza pelo: razze, caratteristiche e prezzo

I gatti senza pelo sono mici che non hanno peli o una scarsissima peluria che si può percepire solo accarezzandoli. Chiamati anche gatti nudi hanno delle caratteristiche ben precise che andrebbero conosciute se si vuole adottare un micio di questo tipo. Ricorda inoltre che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere.

Quali sono le origini dei gatti senza pelo? Nel corso del tempo – come ci svelano gli studiosi – i gatti nudi sono spesso comparsi. L'assenza del pelo infatti è legata a una mutazione genetica spontanea di cui si ha testimonianza a partire dall'Antico Egitto, con iconografie di gatti glabri. La presenza di questi mici particolari è attestata anche nel Centro e nel Sud America. Dagli anni Settanta e cominciata una selezione rigorosa che ha consentito di fissare al meglio il carattere mutante di questi felini. La primissima razza di gatti senza pelo venne selezionata in Minnesota nel 1971, in seguito la selezione avvenne in Europa appena sette anni dopo. L'allevamento partì da Punkie e Palma, delle gattine senza pelo selezionate da Hugo Hernadez che creò così lo Sphynx canadese , ossia il gatto nudo più conosciuto al mondo.

Caratteristiche dei gatti senza pelo

I gatti senza pelo sono solitamente estroversi e vivaci, molto socievoli e amanti di attenzioni e coccole. Sono una presenza molto visibile in casa e creano sempre un legame forte con il padrone. Amano le altezze e trascorrono moltissimo tempo sui mobili oppure sugli stipiti delle porte per controllare al meglio il territorio. Inoltre adorano la presenza non solo degli umani, ma anche di tantissimi altri animali. Questi gatti dunque sono particolarmente affettuosi, allegri e sensibili. Hanno una intelligenza spiccata e amano interagire con il padrone, interiorizzando con facilità le regole di comportamento. Per questi gatti senza pelo la socializzazione è fondamentale: soffrono la solitudine e la ricerca continua di coccole li spinge a creare un rapporto in simbiosi col padrone. Si fidano e interagiscono facilmente con gli sconosciuti, inoltre non si spaventano con facilità.

I gatti senza pelo sono voraci, anche se hanno un metabolismo veloce. Per questo la loro dieta andrebbe controllata con attenzione, offrendo cibo di alta qualità e giuste dosi per evitare che l'animale ingrassi. I mici nudi tendono a sudare più del normale, per tale motivo andrebbero puliti spesso con delle salviette specifiche e prodotti appositi. L'assenza di ciglia inoltre provoca spesso una lacrimazione maggiore, mentre l'assenza di pelo rende questi animali sensibili alle basse temperature, portandoli a ricercare comfort in nicchie, ripari e copertine. I gatti senza pelo infine adorano esporsi al sole, questa tendenza però potrebbe causargli, soprattutto d'estate, delle scottature. Sarebbe dunque meglio applicare delle creme protettive, in particolare d'estate.