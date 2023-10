Come vedono i gatti: possono vedere i colori o sono daltonici?

Come e quanto possano vedere i gatti sono questioni da sempre al centro di interesse. Molti scienziati e proprietari di animali domestici non solo si sono interrogati su quanto sia incredibile la loro visione notturna, ma si è spesso discusso se i gatti possano vedere o meno i colori . Un'opinione comune sostiene, infatti, che i gatti vivano un'esistenza esclusivamente monocromatica. Ma qual è la verità? I gatti sono daltonici o riescono ad apprezzare un arcobaleno di sfumature proprio come noi?

Come funziona la visione dei colori

Grazie ad approfondite ricerche sull'argomento, sappiamo che i gatti effettivamente vedono i colori, ma non nello stesso modo in cui li percepiscono gli esseri umani.

Allora, cosa vedono i gatti? La loro vista non è così vivida e non si estende quanto quella umana, ma la loro vista è comunque superiore alla nostra grazie alla capacità superiore di vedere al buio.

In altre parole, nonostante i gatti non riescano ad apprezzare l'intero spettro e la grande varietà di sfumature che possiamo apprezzare noi umani, il loro mondo non è esclusivamente in bianco e nero come molti credevano in passato.

Come fanno i gatti a vedere i colori?

Il modo in cui i gatti vedono i colori è il risultato della struttura dei loro occhi. La retina (la parte sensibile alla luce nella parte posteriore dell'occhio) è composta da due tipi principali di cellule: i bastoncelli, responsabili della visione periferica e notturna, e i coni, che consentono la visione diurna e la percezione dei colori. La capacità di distinguere i colori è determinata dai coni, che sono speciali cellule sensibili al colore. Tuttavia, il motivo per cui la gamma di colori dei gatti è limitata rispetto a quella degli esseri umani è perché non hanno tanti coni quanto noi: in realtà, noi ne abbiamo 10 volte di più! Al contrario, i gatti hanno una quantità maggiore di bastoncelli rispetto a noi, che è ciò che permette loro di vedere meglio di notte.