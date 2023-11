Gatti ipoallergenici: quali razze scegliere in caso di allergie

Le razze ipoallergeniche potrebbero essere un'opzione se si soffre di un'allergia ai gatti lieve e si desidera adottare un amico felino come animale domestico. Sebbene non esistano gatti veramente ipoallergenici, esistono alcune razze che potrebbero funzionare per la propria allergia ed il proprio stile di vita. Inoltre, ci sono alcune buone pratiche che si possono adottare per poter avere un gatto e vivere comunque in totale comfort.

Quando qualcosa è considerato ipoallergenico, significa che è meno probabile che scateni una reazione allergica in coloro che ne entrano in contatto. Sebbene sia più comunemente associato a prodotti come cosmetici e tessuti, il termine è stato utilizzato anche per descrivere alcune razze animali.

Cos'è un gatto ipoallergenico?

Anche se nessun gatto è veramente privo di allergeni, le cosiddette razze ipoallergeniche comprendono alcuni tipi di felini che producono naturalmente meno allergeni rispetto ad altri.

Secondo la Asthma and Allergy Foundation of America, circa 3 persone su 10 affette da allergie o asma hanno reazioni anche a cani e gatti. Tuttavia, le allergie ai gatti sono molto più comuni, quindi non c'è da meravigliarsi che così tante persone siano entusiaste dell'idea che le razze ipoallergeniche abbiano un tipo speciale di pelo o non siano così inclini alla muta. In realtà, se si è allergico ai gatti, non è della pelliccia che ci si deve preoccupare.

La maggior parte delle allergie ai gatti è causata dalla proteina Fel d 1, presente nella saliva e nelle ghiandole sebacee (cutanee). Ciò significa che quando i gatti si puliscono il mantello, peli e piccole scagliette di pelle si disperdono nell'ambiente insieme agli allergeni e quando queste microscopiche particelle ​​vengono inalate o entrano in contatto con la pelle, gli occhi e il naso di chi soffre di allergia ai gatti e causano orticaria, prurito, starnuti e lacrimazione. Chi è particolarmente sensibile può manifestare una reazione anche quando si avvicina a persone che sono venute direttamente a contatto con un animale o quando entra in una stanza in cui questo non vive più da mesi. Indipendentemente dalla razza, tutti i gatti a pelo lungo, a pelo corto e senza pelo sintetizzano la proteina Fel d 1 e almeno altri otto diversi potenziali allergeni: per esempio, il secondo allergene più comune è Fel d 4, prodotto anch'esso nelle ghiandole salivari; un altro tipo, Fel d 2, è simile a una proteina presente in altri animali ed è la ragione per cui una persona potrebbe essere allergica, ad esempio, sia ai gatti che ai cavalli.

Tornando ai gatti ipoallergenici, la proteina Fel d 1 è un allergene comune, ma meno diffuso in alcune razze (o meglio, correla ad una minore dispersione nell'ambiente). Per intenderci, Cornish Rex e Sphynx, producono comunque allergeni, ma probabili scatenino reazioni meno violente.

Cosa significa gatto ipoallergenico?

Non ci sono prove che specifiche razze non scatenino allergie ai gatti. Tuttavia, se alcune razze hanno meno peli o ne perdono meno, si potrebbe ridurre l'esposizione agli allergeni nell'ambiente.

Ad esempio, i gatti Sphynx sono glabri, sebbene producano comunque Fel d 1. In questo modo, alcune razze potrebbero essere considerate "ipoallergeniche", ovvero provocare meno reazioni allergiche. Tuttavia, non ci sono studi scientifici che confermino che sia così.

Per godersi la compagnia di questi mici potrebbero essere ancora necessarie toelettature adeguate, camere off limits per i gatti e purificatori d'aria.

Razze "ipoallergeniche": perché non sono sempre sicure per chi ha allergie?

Sfortunatamente, non esistono razze di gatti ipoallergeniche: questa definizione semplicemente non è vera. Il dato più preciso è, invece, che ogni persona ha una soglia allergica diversa. Una persona con allergie potrebbe non essere molto influenzata da un tipo di gatto, mentre un'altra potrebbe reagire alla stessa razza "ipoallergenica" se è abbastanza sensibile. Inoltre, le gatte tendono a produrre meno Fel d 1 rispetto ai maschi, e i maschi castrati meno dei maschi che non lo sono.