I gatti hanno paura dell'acqua: falso mito o realtà? L'avversione per l'acqua è una delle caratteristiche più conosciute dei gatti domestici. Tuttavia, questo non è vero per tutti i felini. Alcuni grandi felini, come le tigri, comunemente fanno un tuffo per rinfrescarsi o cacciare la preda, e anche alcune razze domestiche sono note per godersi una nuotata quando se ne presenta l'occasione. In generale, tuttavia, i gatti domestici fanno di tutto per evitare di bagnarsi, e i comportamentisti hanno sviluppato una serie di teorie per spiegare il perché.

Perché i gatti hanno paura dell'acqua? Non hanno familiarità con l'acqua

Effetti dell'acqua sulla pelliccia

Trauma collegato all'acqua Dunque, il fatto che il gatto abbia paura dell'acqua non è un falso mito: secondo una delle teorie più accreditate, poiché le specie feline si sono evolute in climi secchi e hanno avuto poca esposizione a fiumi o laghi, l'acqua (eccetto quella potabile) è un elemento con cui non hanno familiarità e quindi la evitano. Per altri studiosi è più probabile, tuttavia, che ai gatti non piaccia bagnarsi a causa degli effetti dell'acqua sulla loro pelliccia. I gatti sono animali esigenti che trascorrono gran parte della loro giornata a pulirsi. Il pelo bagnato è estremamente scomodo per un gatto e spesso impiega molto tempo ad asciugarsi. Inoltre, il pelo bagnato è più pesante di quello asciutto e quindi rende il gatto meno agile e più facile da catturare per i predatori. C'è anche il fattore shock. Cadere accidentalmente in una vasca da bagno piena, ad esempio, può essere un'esperienza spaventosa per un gatto e può fargli avere paura dell'acqua per il resto della sua vita. Tuttavia, a molti gatti sembra piacere giocare con l'acqua corrente o gocciolante, ad esempio quella che esce da un rubinetto. I comportamentisti credono che i gatti siano attratti dai movimenti dell'acqua e dai suoni che produce, che possono stimolare la spinta istintiva di un gatto a catturare la preda. Tale gioco è accettabile anche per un gatto altrimenti avverso all'acqua perché solo le zampe del gatto si bagnano.

I gatti hanno paura della pioggia? Come detto, molti gatti hanno paura dell'acqua, e dunque la pioggia non fa eccezione. È facile intuire che, come avviene per molti cani, anche i felini hanno paura dei temporali, ma non è sempre così. Infatti, alcuni gatti sono attirati da questo fenomeno atmosferico, anzi, sono dei veri e propri amanti della pioggia, e amano ammirarla da dietro i vetri, una situazione analoga a quando i felini restano incantati ad ammirare lo sgocciolare di un lavandino.

I gatti sanno nuotare? Sì, ma non perché amino farlo: infatti, i nostri amici gatti sono capaci di nuotare per una dote innata. Si tratta di un riflesso automatico che li porta, in caso in cui cadessero in acqua, a nuotare istintivamente, in modo da uscirne al più presto Alcune razze di gatti domestici, come il Maine Coon, il Bengala e il Turco Van, hanno meno paura dell'acqua e in realtà amano nuotare occasionalmente. Ciò che rende uniche queste razze è la consistenza della loro pelliccia, che sono più resistenti all'acqua rispetto ad altre razze.

Paure dei gatti Acqua

Pioggia

Aspirapolvere e lavatrice

Forbici

Cetrioli

Serpenti

Estranei in casa

Veterinario Il gatto è visto spesso come un animale temerario, non curante di tutto e tutti, autonomo, ma non dobbiamo sottovalutare le sue tante paure, da quelle più comuni come l'acqua e la pioggia, a quelle che riguardano noi, come un estraneo in casa o la visita dal veterinario. Tra le più inaspettate ci sono quelle per le forbici, gli elettrodomestici rumorosi, e persino per i cetrioli. Solitamente i gatti non hanno paura di altri animali, a meno che non si tratti del predatore per eccellenza: il serpente.

Perché i gatti hanno paura dell'aspirapolvere? Elettrodomestici come l'aspirapolvere, ma anche il phon e la lavastoviglie, sono molto odiati dai gatti perché creano rumori molto fastidiosi per il loro udito. Avendolo molto sviluppato, ogni rumore per loro è un campanello d'allarme, e non essendo in grado di riconoscere questi oggetti, la paura si innesca subito. In caso di paura corre a rifugiarsi in luoghi della casa per lui sicuro, e se ve lo permette, prendetelo in braccio per rassicurarlo.