I gatti hanno davvero bisogno di compagnia?

I gatti hanno bisogno di compagnia? No, i gatti non hanno bisogno di compagnia, quella che amano principalmente è la loro. Parliamo di un animale solitario, che può certamente vivere con altri animali domestici (come i cani), ma che vivono più sereni da soli. Infatti, vivere con altri gatti è una causa comune di stress cronico che, a sua volta, può causare ogni tipo di problema di salute al tuo gatto. A volte è possibile che gatti della stessa cucciolata convivano. Se stai pensando di prendere dei fratellini, o se hai già più di un gatto, ci sono alcune cose che puoi fare per ridurre il loro stress.

Gatto stressato per la compagnia: segni e sintomi Riluttanza a muoversi

Ringhia, sibila o miagola più del solito

Fa pipì fuori dalla lettiera o in diversi punti della casa

Aggressività o cambiamenti nel comportamento

Aumento del tempo trascorso immobile

Si nasconde

Cura eccessiva

Riluttanza a giocare

Cambiamenti nella quantità di tempo trascorso dentro o fuori casa

Perché il gatto soffre di stress in compagnia Per un gatto ogni nuovo arrivo è una intromissione nei suoi spazi. Animale che non ama stare in compagnia, specie se domestico dalla nascita, riesce a vivere (a volte con riluttanza) con altri gatti o animali domestici, ma non ama farlo. I gatti stressati possono iniziare a spruzzare urina in casa. Questo è spiacevole sia per il gatto che per il proprietario. Non solo, possono contrarre la cistite felina (infiammazione della vescica). Questo è doloroso e può causare la comparsa di sangue nelle urine. Se notate cambiamenti nel comportamento del vostro gatto, dopo l'arrivo di un nuovo cucciolo, parlate con il vostro veterinario perché potrebbe esserci un motivo medico. Se il problema è solo comportamentale, dovrete essere voi a gestire al meglio la situazione, tenendo gli altri amici pelosi più lontani che mai, e dando ad ognuno uno spazio di sicurezza, indispensabile per ogni gatto.

Ridurre lo stress del gatto Ogni gatto dovrebbe avere la propria lettiera, cuccia, nascondiglio, tiragraffi, ciotola per l'alimentazione e ciotola per l'acqua. Distribuiscili in giro per casa, in modo che i tuoi gatti possano scegliere di evitarsi a vicenda. Ognuno dovrebbe avere le proprie cose (oltre che i propri spazi), ai gatti non piace condividere nulla. Insomma, date loro molto: i gatti non sono bravi a condividere! La causa più comune di stress è quando sono costretti a entrare in stretto contatto tra loro per ottenere le cose di cui hanno bisogno, come cibo e acqua. In questo modo aiuterete il gatto (o i gatti) ad evitare situazioni che spezzano la loro quiete domestica, e li aiutate ad "accettare" la convivenza.

Portine per gatti: per fermare gli intrusi felini Una gattaiola è un buon modo per consentire al vostro gatto di accedere al vostro giardino, ma può anche offrire ad altri gatti una comoda porta di accesso alla vostra casa. I gatti di famiglia possono trovare davvero stressante la presenza di un intruso abituale nel loro territorio. Potrebbero iniziare a mostrare alcuni problemi legati allo stress, come regredire nelle pulizie domestiche o avere problemi alla vescica. Potreste prendere in considerazione l'idea di procurarvi una gattaiola che si apra solo per il vostro gatto. Questi sono controllati dal microchip del vostro gatto o da un'etichetta sul colletto. Si aprirà solo per il vostro amico a quattro zampe, come se si trattasse di una vera e propria chiave personale.

La compagnia del padrone Sarà pur vero che un gatto non ha bisogno di altra compagnia animale, ma questo non vuol dire che non desideri quella del suo padrone umano. Infatti, un gatto solo può diventare un gatto annoiato, e anche il meno socievole cercherà le vostre attenzioni. Una delle sue paure, infatti, è quella di condividerle con altri amici / rivali a quattro zampe. Non dimenticate mai che un animale domestico ha bisogno di uno stretto legame con il suo umano: carezze, coccole, giochi, momenti di relax, il vostro apporto nella sua vita è indispensabile, e a loro non piace affatto condividervi con altri. Le fusa saranno il modo del gatto, spesso schivo e discreto, per dimostrare la riconoscenza e l'affetto. E sì, potrebbe persino destinare la sua preferenza a un preciso membro della famiglia.

Il gatto in branco Se il vostro gatto è molto abituato a stare all'aperto, e a incontrare altri gatti del vicinato, domestici e non, può diventare più socievole: il gatto in libertà può vivere in branco, veri e propri gruppi sociali, nei quali interagisce in maniera amichevole. Per quanto riguarda il contatto fisico con altri felini, è ben accetto solo se arriva da membri della stessa "comunità", anche se non convivono. Non sono dunque rari i casi di gatti che condividono lo stesso tetto serenamente, e spesso la compagnia di un altro micio può alleviare la noia, le ore passate in solitudine in vostra assenza: lo stress, in questo caso, non viene creato o amplificato, bensì ridotto, se non addirittura eliminato.

Il gatto ha bisogno di un altro gatto? Pensate di prendere un altro gatto perché il vostro vi sembra solo? In realtà si tratta di un inganno: i mici sono animali solitari che bastano molto bene a loro stessi. Sicuramente possono beneficiare di eventuali compagnie, ma se pensate che soffrano la solitudine, vi sbagliate. In sostanza, dunque, un gatto non ha bisogno di un altro gatto, tutto il contrario. Sta dunque a voi decidere se avete voglia di cimentarvi in questa avventura.

Meglio due gatti maschi o femmine? Avete deciso di fare il passo, ma non sapete se ha senso prendere due gatti maschi, due gatte femmine o se optare per un maschietto e una femminuccia? La soluzione ai vostri problemi non è semplice, perché ogni micio è un mondo a sé, ha un proprio carattere e non è detto che le regole siano univoche. In generale, però, è bene sapere che due gatti maschi tendono di più a competere e a diventare aggressivi e territoriali, specie se non castrati. Le femmine, invece, sono molto più tranquille anche se ci sarà sempre una delle due a dominare. Anche in questo caso, è bene che siano sterilizzate per fare in modo che gli ormoni non abbiano la precedenza ed è consigliabile non mostrare troppe preferenze, perché le gatte femmine tendono a sentire molto la gelosia. Maschio e femmina sono invece sempre un'ottima scelta: non vanno troppo in conflitto, hanno indole e temperamenti diversi e in generale giocano molto. Anche qui, però, a meno che non vogliate una nidiata di gattini, è sempre meglio che siano sterilizzati.