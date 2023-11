I gatti sono univocamente considerati "piccoli" animali domestici. In effetti, il gatto europeo è una creatura che raramente si distacca molto da un peso massimo (normale, non in sovrappeso) di 5 kg. Tuttavia esistono razze di gatto aventi dimensioni piuttosto ragguardevoli; al punto di poter essere inseriti nella categoria dei grandi animali domestici. Certo, non dobbiamo confonderli con altri tipi di felino simili al gatto, spesso addomesticati, ma che non si prestano gran ché a vivere tra le mura di casa; due esempi tipici sono l'Ocelot e il Serval. Al contrario, nonostante tutti i gatti casalinghi conservino e manifestino molti dei loro istinti selvatici, i gattini presenti nella lista che seguirà sono in realtà ottimi animali domestici. Ma perché scegliere un gatto domestico gigante, anziché un altro felino selvatico, se hanno più o meno le stesse dimensioni?

Gatti domestici giganti VS felini selvatici I felini non possono essere addomesticati nel senso stretto del termine. E' importante non lasciarsi ammaliare dai molti filmati che girano in rete, nei quali le persone sono in grado di interagire con enormi felini apparentemente senza alcun rischio o pericolo. Certo, possiamo assecondare gli istinti innati di queste creature che ci interessano, sopprimendone altri (più o meno) invece potenzialmente dannosi. Ma non avremo mai la certezza che "qualcosa possa cambiare da un momento all'altro". Questo è l'aspetto più importante da ricordare quando si decide di adottare qualsiasi felino; il gatto domestico non fa eccezione. In effetti, il suo DNA è sorprendentemente simile a quello dei gatti selvatici. Nel libro "Feline Philosophy: Cats and the Meaning of Life", John Gray scrive che i gatti si unirono alla società umana migliaia di anni fa, ma "alle loro condizioni". Anche dopo tutto questo tempo, i gatti domestici rimangono in gran parte indomiti nel loro comportamento e nei loro istinti. Cacciano, mangiano carne, si adattano ai cambiamenti ambientali e non aderiscono alle gerarchie (i leoni sono gli unici grandi felini che vivono in gruppo). Poiché i felini aderiscono ad uno stile di vita solitario, non sono programmati per stabilire un leader come, invece, lo sono i cani. Ecco perché è difficile insegnare ad un gatto a rispondere ai comandi; letteralmente, i proprietari dei gatti non vengono visti come degli "alfa", ma piuttosto come dei coinquilini più o meno tollerabili. In tutto questo, dobbiamo ricordare che le razze di gatto domestico sono state selezionate dall'uomo anche sulla base del temperamento. E' comprensibile che, per molti, questo concetto sia "difficile da accettare", ma la verità è che il comportamento deriva in parte dal patrimonio genetico ereditato (genotipo) e dalla manifestazione dello stesso (fenotipo). "Quanto" lo sia, è oggetto di discussione e, probabilmente, estremamente variabile - anche nei cani. Ciò vuol dire che i gatti domestici "si prestano di più" a convivere con gli umani rispetto ai felini selvatici - anche piccoli. Questa è la ragione per la quale dovremmo sempre scegliere un gatto domestico rispetto a un altro felino invece di natura selvatica. Ecco la lista dei 13 gatti più grandi del mondo.

British Shorthair Altezza: 30-35 cm;

Peso: 3,5,5 kg (femmine), 4-8 kg (maschi);

Pelo: corto, fitto;

Colore: vari (noto per il blu-grigio);

Aspettativa di vita: 12-20 anni;

Personalità: adattabile, affettuoso. Il British Shorthair è una razza calma, che non ha paura di mostrare affetto e ama molto le coccole. Sono animali domestici eccellenti per famiglie con bambini o anziani. Il più delle volte sono color grigio-blu, ma non solo. Amano condividere il letto con i propri umani di riferimento. Shutterstock

Chausie Altezza: 33-43 cm;

Peso: 3,5-6 kg (femmine), 6-8,5 kg (maschi);

Pelo: corto, fitto;

Colore: marrone, marrone chiaro;

Aspettativa di vita: 12-18 anni;

Personalità: intelligente, avventuroso. Assicurati di fornire molti nascondigli affinché il Chausie possa esplorare e nascondersi. A questi gatti intelligenti piace imparare, quindi non aver paura di insegnargli piccoli trucchi in maniera giocosa. Poiché gli Chausies sono molto attivi e potrebbero aver bisogno di assumere più calorie rispetto, ad esempio, al sedentario British Shorthair. Shutterstock

Maine Coon Altezza: 25-40 cm;

Peso: 5,5-7 kg (femmine), 8-11 kg (maschi);

Pelo: lungo, setoso;

Colore: Vario;

Aspettativa di vita: 12-20 anni;

Personalità: dolce, intelligente. I Maine Coon sono gatti robusti e pelosi, selezionati per resistere ai rigidi inverni del nord-est americano. Nonostante il loro aspetto impavido, con grandi orecchie e coda lunga, i Maine Coon sono alcuni tra i migliori gatti per bambini. Il loro carattere giocoso e amichevole e il desiderio di essere coinvolti in tutte le attività li rendono animali socievoli. Shutterstock

Norwegian Forest Altezza: 23-30 cm;

Peso: 3,5-5,5 kg (femmine), 5,5-8 kg (maschi);

Pelo: lungo, doppio pelo, spesso e consistente;

Colore: Vari (noto per il tabby mix);

Aspettativa di vita: 13-20 anni;

Personalità: indipendente, amorevole. La Cat Fanciers Association afferma che l'ambiente ideale per un Norwegian Forest sia ricco di tiragraffi e torri per l'arrampicata. Si narra che questi gatti vagassero per le navi vichinghe tenendo lontani i roditori. Oggi sono membri amorevoli della famiglia, che hanno tuttavia bisogno di uno spazio proprio. Quando sono dell'umore giusto, si accoccolano, ma è meglio non forzarli. Shutterstock

Pixiebob Altezza: 23-33 cm;

Peso: 4-5 kg (femmine), 5-6 kg (maschi);

Pelo: doppio strato spesso, varietà a pelo lungo e corto;

Colore: marrone, marrone chiaro, soriano;

Aspettativa di vita: 13-15 anni;

Personalità: attiva, leale. I gatti Pixiebob stanno bene anche in famiglie con bambini e altri animali domestici. Il loro senso avventuroso e la volontà di unirsi al divertimento collettivo li rendono ottimi compagni di gioco. Con la coda tagliata e il doppio pelo spesso, hanno bisogno di particolare attenzione nella toelettatura: spazzolali regolarmente per mantenere il loro manto libero da parassiti, sporcizia e per prevenire i dreadlocks. Shutterstock

Ragamuffin Altezza: 25-38 cm;

Peso: 3,5-6 kg (femmine), 6-9 kg (maschi);

Pelo: medio a lungo, morbido, fitto;

Colore: vario;

Aspettativa di vita: 12-16 anni;

Personalità: paziente, affettuosa. Il Ragamuffinn è un altro gatto che si accompagna bene con i bambini. Simile ai British Shorthair, il Ragamuffin è un ottimo compagno per persone introverse e anziani. E' coccolond e si divertd molto a giocare con il loro umano di riferimento. A causa della sua tendenza ad amare e a fidarsi facilmente, è fortemente consigliato tenerlo i come gatto da appartamento. Shutterstock

Ragdoll Altezza: 23-28 cm;

Peso: 4,5-7 kg (femmine), 7-9 kg (maschi);

Pelo: lungo, morbido;

Colore: bianco, con macchie di vario colore;

Aspettativa di vita: 13-18 anni;

Personalità: dolce, paziente. Essendo una delle razze di gatti più affettuose in circolazione, i Ragdoll sono ideali per le famiglie con bambini o per coloro che hanno bisogno di un gatto amorevole. A differenza dei British Shorthair, questi felini amano (o almeno tollerano) essere presi in braccio e portati in giro. Per evitare l'obesità nei Ragdoll, coinvolgili nel gioco. Gli occhi azzurri luminosi sono una caratteristica straordinaria di questi grandi felini. Shutterstock

Savannah Altezza: 25-43 cm;

Peso: 5-9 kg (femmine), 6-10 kg (maschi);

Pelo: da corto a medio lungo, ruvido;

Colore: nero e marrone maculato;

Aspettativa di vita: 12-15 anni;

Personalità: energica, estroversa. Secondo il Guinness dei primati, i tre gatti domestici più alti sono stati Savannah. Sebbene molte razze di gatti di grandi dimensioni presenti in questa lista siano note per il loro peso, questi felini sono lunghi e affusolati. Creati combinando gatti domestici con i Servals africani, non c'è da meravigliarsi che abbiano energia da vendere. Inoltre in Italia non sono legali quelli delle prime 4 generazioni. I Savannah apprezzano le postazioni alte e le condizioni avventurose. Shutterstock

Siberian Altezza: 25-30 cm;

Peso: 5,5-9 kg;

Pelo: lungo, a triplo strato;

Colore: vari;

Aspettativa di vita: 10-18 anni;

Personalità: intelligente, dolce. I Siberiani sono stati selezionati per la loro forza fisica, ma sono anche dei gran teneroni. Originari della Russia, hanno un lungo manto a triplo strato che gli fornisce calore e protezione. Alcune persone con allergie ai gatti hanno scoperto che i siberiani sono ipoallergenici, anche se questo può variare da persona a persona. Tranquilli e gentili, i gatti siberiani amano giocare regolarmente con le loro famiglie. La loro intelligenza li rende anche piccoli diavoletti che riescono ad entrare in qualsiasi spazio vogliano. Shutterstock

Turkish Van Altezza: 25-35 cm

Peso: 4,5-5,5 kg;

Pelo: da medio a lungo, morbido;

Colore: bianco con macchie rosse, crema, nere o blu sulla testa e sulla coda;

Aspettativa di vita: 13-17 anni.

Personalità: sociale, intelligente. I Turkish Van hanno molta personalità. Sono costantemente in movimento, alla ricerca della loro prossima avventura. Qualsiasi giocattolo con una componente di sfida mentale aiuta il Turkish Vans ad evitare la noia. Preparati a trovarli in cima agli scaffali, perché amano le altezze. Questi splendidi gatti sono piuttosto rari. Shutterstock

Gatto Persiano Altezza: 25-40 cm;

Peso: 3,5,5 kg;

Pelo: lungo, spesso, lucido;

Colore: nero, crema, rosso, altri diversi;

Aspettativa di vita: 15-20 anni.

Personalità: tranquilla, dolce, ma può essere scostante. Con un gatto persiano, il pelo in giro per casa può diventare quasi insopportabile. Avrai bisogno di un aspirapolvere, di una spazzola per lanuggine e di una spazzola per animali domestici, prima di portare a casa questo felino. Preparati alla toelettatura ogni sei settimane circa. Per aiutarlo a gestire il pelo, puoi chiedere al toelettatore un taglio in modalità "leone". Questi gatti sono noti per essere tranquilli e dolci "pantofolai". Sebbene siano affettuosi, possono anche essere scostanti con gli estranei. Shutterstock

American Bobtail Altezza: 25 cm;

Peso: 3-7 kg;

Pelo: corto o lungo, fitto e ispido;

Colore: nero, cannella, marrone chiaro, arancione e altro;

Aspettativa di vita: 13-18 anni;

Personalità: giocoso, amichevole, intelligente. Soprannominato il "Golden Retriever" dei gatti, l'American Bobtail è giocoso, amichevole, intelligente e docile. Se ami un gatto che si accovaccia sulle tue ginocchia, questo è il tuo felino ideale. Ti consigliamo di acquistare all'ingrosso alcuni rulli per lanugine, perché questa razza perde un sacco di pelo. A differenza di altri, il Bobtail americano ha bisogno dell'interazione umana, inclusi lavare la pelliccia e i denti due volte a settimana. Questo gatto è disponibile in quasi tutti i colori e con grandi e irresistibili occhi a mandorla. Shutterstock

Bengala Altezza: 33-40 cm;

Peso: 3,5-7 kg;

Pelo: corto e fitto;

Colore: oro, ruggine, marrone, sabbia, avorio e altri con motivi maculati;

Aspettativa di vita: 9-15 anni;

Personalità: intelligente, curiosa, affettuosa. Il Bengala ha un aspetto regale, grazie al suo mantello maculato simile al leopardo, e gli occhi penetranti. Questa razza è intelligente e curiosa, oltre che affettuosa. La chiave, tuttavia, è socializzare molto quando è ancora in giovane età: i gatti più anziani non si adattano bene. Per vivere in compagnia di un Bengala, ti consigliamo di acquistare un tiragraffi, perché egli ama particolarmente arrampicarsi. Quello, un sacco di altri giocattoli e un altro esemplare, sono molto utili se ti capita di stare lontano per lunghi periodi di tempo. Shutterstock