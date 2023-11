I gatti soffrono il freddo? Come si capisce e cosa fare in inverno

Gatti e freddo: cosa sapere

I gatti prendono freddo in inverno?

Il gatto potrebbe essere dotato di un bel pelo invernale, ma ciò non significa che non percepisca il freddo tipico dei mesi invernali. In effetti, alla maggior parte dei gatti non piacciono molto le basse temperature.

La normale temperatura corporea di una persona adulta è compresa in un intervallo di 36,4-37,2°C, mentre quello di un gatto è compreso tra 37,7 e 38,9ºC. Questi due range (umano e felino) sono notevolmente simili, quindi si può supporre che un gatto si senta come noi e percepisca caldo quando fa caldo e freddo quando fa freddo.

Se si ha un gatto, ecco le cose da sapere su come prendersene cura durante l'inverno.

A che temperatura i gatti prendono freddo?

I gatti sono creature intelligenti ed esperte che faranno istintivamente quanto necessario per trovare riparo dalle temperature gelide, ma è possibile che la temperatura scenda troppo in basso per far uscire in sicurezza il nostro animale domestico. In particolare, se la temperatura scende sotto i 7°C, significa che fa troppo freddo affinché il gatto possa andare serenamente all'esterno. Chiaramente, poi, i gatti a pelo corto tendono a soffrire di più il freddo rispetto a quelli a pelo lungo.