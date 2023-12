Gatti e botti di capodanno: cosa fare per calmarli?

I fuochi d'artificio possono spaventare a morte gli animali. Alcuni possono scappare di casa, mentre altri posso avere reazioni molto gravi, come attacchi di panico e trauma irreversibile, arresto cardiaco (se l'animale è cardiopatico), attacco epilettico (se l'animale è colpito da questa patologia), sangue nelle feci per colite da stress, dispnea e crisi respiratoria (se l'animale accusa broncospasmo patologico, come nell'asma felina), fuga e conseguente smarrimento o incidente stradale.

Questo perché gli animali possiedono un apparato uditivo molto sviluppato e delicato, ed hanno una percezione maggiore rispetto a quella umana. Un rumore che, per noi, è appena udibile a una distanza di 4 metri, risulta chiaro e nitido per un animale che si trova a 25 metri dalla stessa fonte. Un essere umano ha una percezione compresa tra 15 hertz di infrasuoni e superiore a 15.000 hertz di ultrasuoni, mentre cani e gatti sono tra 60.000 e 70.000 hertz.

La paura causata da rumori improvvisi e assordanti, come quelli delle esplosioni dei fuochi d'artificio, è quindi devastante per l'equilibrio psico-emotivo di un animale che, ovviamente, ignora la vera natura pirotecnica. La paura, negli animali come negli esseri umani, è la risposta emotiva al pericolo imminente. Si tratta, sostanzialmente, di una grave apprensione che provoca inoltre un profondo disagio fisico. Quando la paura diventa paralizzante, si parla di vera fobia. La fobia va oltre la paura: è una sensazione di terrore intenso, inquietante, devastante e soprattutto invincibile.

Se vuoi ridurre lo stress da fuochi d'artificio per il tuo amico a quattro zampe, ecco come fare.