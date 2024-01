I gatti dimenticano il volto del padrone dopo 3 giorni?

Come funziona la memoria dei gatti I nostri compagni felini sono noti per essere indipendenti e curiosi per natura, ma sapevate che la memoria di un gatto è in qualche modo simile alla nostra? Anche se potremmo aver sottovalutato la loro memoria, soprattutto nei momenti in cui non rispondono quando li si chiama per nome, gli studi dimostrano che la memoria di un gatto consente loro di ricordare cose come i loro proprietari, il loro ambiente e altri gatti e animali, per lunghi periodi di tempo. In altre parole, i ricordi dei felini domestici sono abbastanza simili ai nostri, fatta eccezione per alcune differenze che derivano da differenze funzionali e strutturali nel cervello. Come funziona allora la memoria nei gatti e cosa ricordano esattamente? Shutterstock

Quanto dura la memoria del gatto? Qual è la durata della memoria di un gatto? Per quanto tempo i gatti ricordano le cose? La risposta varia a seconda della classificazione delle informazioni che elaborano. Studi scientifici dimostrano, però, che la memoria a lungo termine dei gatti è molto sviluppata, con la capacità di ricordare cose per anni. Di seguito si riportano alcune fonti scientifiche per condividere informazioni riguardanti l'argomento: In uno studio condotto nel 2006 e pubblicato su "Animal Cognition", i risultati hanno mostrato che i gatti hanno una memoria a breve termine, che diminuisce con il passare dei secondi. Uno studio del 2011 pubblicato sulla rivista "Animal Cognition" ha testato 16 gatti domestici e ha scoperto che erano in grado di ricordare dove si trovavano i giocattoli nascosti anche dopo 10 minuti. In uno studio del 2008 pubblicato sulla rivista "Behavioral Processes", i 20 gatti domestici analizzati sono riusciti a ricordare dove si trovava il bocconcino anche dopo 16 ore. Per quanto riguarda la memoria a lungo termine, uno studio del 2013 pubblicato sulla rivista "Behavioral Processes" ha scoperto che i gatti erano in grado di ricordare la voce dei loro proprietari fino a 10 anni, anche dopo lunghi periodi in cui non si vedevano. In generale, gli studi sopra riportati suggeriscono che i gatti sono in grado di conservare i ricordi per lunghi periodi di tempo, da pochi minuti a diversi anni, a seconda della classificazione delle informazioni che ottengono.

Cosa ricordano i gatti? I gatti possono ricordare eventi traumatici? Alcune prove suggeriscono che i gatti siano in grado di ricordare in una certa misura eventi traumatici. Uno studio pubblicato sulla rivista "Applied Animal Behavior Science" ha evidenziato che i gatti che avevano vissuto qualcosa di traumatico (in questo particolare studio, i gatti sono stati catturati con una trappola) avevano maggiori probabilità di mostrare segni di ansia ed evitamento quando si trovavano ad affrontare situazioni simili, successive a quell'incidente (Irene Rochlitz, A review of the housing requirements of domestic cats (Felis silvestris catus) kept in the home, Applied Animal Behaviour Science, Volume 93, Issues 1–2, 2005, Pages 97-109). Nel frattempo, nel caso ci si fosse domandati se: "I gatti ricordano di essere andati dal veterinario?", la risposta è sì, lo fanno. I gatti portati da un veterinario avevano livelli elevati di ormoni dello stress che duravano diversi giorni (Nadine Gourkow, Clive J.C. Phillips, Effect of interactions with humans on behaviour, mucosal immunity and upper respiratory disease of shelter cats rated as contented on arrival, Preventive Veterinary Medicine, Volume 121, Issues 3–4, 2015, Pages 288-296). I risultati mostrano, quindi, che i gatti possono avere memoria delle esperienze traumatiche sperimentate e ricordare tali eventi può avere un effetto duraturo sulla loro fisiologia e comportamento.