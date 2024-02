È vero che i gatti cadono sempre in piedi?

Questa capacità dei nostri amici felini è stata fonte di discussione da parte degli scienziati per molti secoli, e alcuni avanzano ancora dubbi su cosa permetta loro davvero di farlo. Ma prima di scoprire perché i gatti cadono sempre in piedi, vi ricordiamo che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Non solo un modo di dire quello che i gatti cadono sempre in piedi , anzi, c'è molto di vero. Infatti, questa capacità significa che possono sopravvivere a cadute da altezze incredibili. Alcune persone pensano che sia dovuto al grande equilibrio dei gatti, ma cosa c'è di vero?

Tuttavia, uno scienziato francese chiamato Etienne-Jules Marey nel 1894 scoprì che non era così. Usando una macchina fotografica cronofotografica, è riuscito a catturare 60 fotogrammi al secondo della caduta di un gatto, poi ha potuto guardare al rallentatore e vedere come i gatti atterrano in piedi.

Per molto tempo, la capacità dei gatti di atterrare apparentemente sempre in piedi ha sconcertato gli scienziati fin dall'inizio del XIX secolo. Inizialmente, si pensava che quando i gatti venivano lasciati cadere in qualche modo riuscissero a "spingere via" la mano della persona.

I gatti hanno un sistema di equilibrio integrato chiamato " riflesso di raddrizzamento " che consente loro di orientarsi e atterrare in piedi. Ma anche se i gatti spesso riescono ad atterrare nel modo giusto, non è il caso che atterrino sempre in piedi. L'altezza della caduta può influenzare la loro capacità di atterrare in sicurezza.

Come fanno i gatti ad atterrare sempre in piedi?

Riflesso di raddrizzamento

Colonna vertebrale flessibile

Basso rapporto peso/corpo

Come già anticipato, il modo in cui i gatti riescono ad atterrare in piedi è chiamato riflesso di raddrizzamento. Possono girarsi nella direzione giusta durante la caduta per atterrare in sicurezza in piedi. L'apparato vestibolare all'interno dell'orecchio di un gatto viene utilizzato per l'equilibrio e l'orientamento e ciò consente ai gatti di capire rapidamente da che parte è in alto e ruotare la testa in modo che il corpo possa seguirlo.

I gatti hanno anche strutture scheletriche incredibilmente uniche: non hanno clavicole e una colonna vertebrale molto flessibile con 30 vertebre. Questa colonna vertebrale flessibile significa che possono correggersi facilmente e rapidamente durante una caduta. La schiena si inarca, le zampe scendono sotto il corpo e avvicinano quelle anteriori al viso per proteggerlo. Il loro basso rapporto peso/corpo aiuta anche i gatti ad atterrare in piedi poiché riescono a rallentare la loro velocità durante la caduta.

I gatti sviluppano il riflesso di raddrizzamento molto presto e viene osservato per la prima volta nei gattini già a 3 settimane di età e entro 7 settimane è completamente sviluppato.