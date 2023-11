Gattaiola: come abituare il gatto? Suggerimenti utili per insegnargli a usarla

Questo libero accesso dei gatti alla casa o all'esterno consente loro di andare avanti e indietro in maniera indipendente e senza l'aiuto del padrone - evitando che il nostro piccolo amico debba saltare sulla maniglia lasciando tutto spalancato, o che miagoli finché qualche umano non soddisfa la sua richiesta.

Come abituare il gatto alla gattaiola?

Se il tuo gatto è riluttante nell'utilizzo della gattaiola, dovrai insegnargli come usarla.

Prima di tutto, è importante non spingerlo mai con forza, per evitare che associ questo atto all'insorgenza di stress.

Ciò che dobbiamo fare, è far si che l'animale apprenda il funzionamento e, soprattutto, l'utilità dello sportellino; cioè:

"... possono entrare e uscire di casa quando voglio... ma ... devono aprirla per poterla usare!"

Il modo migliore per incoraggiare i gatti più riluttanti è compiere alcune semplici passaggi; vediamo quali.

Insegna al gatto che può entrare e uscire di casa tramite la gattaiola

Inizia mantenendo lo sportellino completamente aperto, bloccandolo con nastro adesivo o un laccio, in modo che possa vedere chiaramente dall'altra parte; questo potrebbe già essere sufficiente a spingerlo nell'utilizzo. In caso contrario, esci e chiamalo attraverso lo sportello aperto, incoraggiandolo a venire da te con del cibo appetitoso o delle stuzzicherie.

Se è ancora riluttante, può essere il momento di reclutare un altro essere umano, preferibilmente uno che il tuo gatto conosce e di cui si fida, per aiutarlo. Ricorda di non spingerlo mai! Egli dovrebbe tenere delicatamente il gatto davanti alla porticina aperta, mentre tu siedi dall'altra parte. Passa quindi attraverso la gattaiola con il braccio e offri al micio una stuzzicheria, così da creare un'associazione positiva alla gattaiola. Lentamente, ma inesorabilmente, il gatto inizierà ad avvicinarsi alla porta e, alla fine, sarai in grado di attirarlo.

Ricordati di premiare tutti i passaggi riusciti attraverso la gattaiola e di esercitarti in entrambe le direzioni, dentro e fuori.

Insegna al gatto ad aprire la gattaiola

Ora è il momento di insegnare al gatto ad aprire la gattaiola da solo.

Inizia attaccando una molletta o un fermaglio alla porticina, in modo che non si chiuda completamente, e che il gatto possa ancora vederti dall'altra parte. Quando lo chiamerai con il cibo in mano, il gatto imparerà a spingere la porticina con la testa o la zampa per passare.

Rimuovi, quindi, il fermo allo sportellino in modo che possa chiudersi completamente e che possano esercitarsi ad entrare e uscire di casa; assicurati ancora una volta di premiare ogni successo.

Se disponi di una gattaiola attivata da microchip, progettata per sbloccarsi solo quando rileva il microchip del tuo gatto, il processo potrebbe richiede un po' più tempo, poiché l'animale potrebbe essere disturbato dal suono dello sblocco della gattaiola.

Lo stesso vale se il gatto risulta particolarmente timido.

Tuttavia, ne varrà la pena, perché l'indipendenza del tuo micio si ripercuoterà positivamente anche sulla tua qualità di vita. Non dovrai più correre alla porta ogni qualvolta lo sentirai miagolare per entrare o uscire, e non troverai più la porta spalancata giorno e notte.