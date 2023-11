Non ci da indicazioni né sulla causa, né sulla gravità, né sulla localizzazione precisa della lesione, per cui di fatto va solo ad escludere che il problema sia di natura non infiammatoria: una patologia che ha come sintomi il vomito o la diarrea ma è, ad esempio, di origine comportamentale o neurologica non è una gastroenterite, perché va a mancare una componente infiammatoria.

Quali sono le cause e come intervenire

Lo scopo dei diversi passaggi diagnostici ha la funzione di identificare le cause della gastroenterite, per poi capire la terapia più adatta; se, infatti, in un primo momento di emergenza può essere fatta una terapia generica (antiemetico, addensante delle feci, antibiotico ad ampio spettro d'azione) con lo scopo di stabilizzare la situazione ed evitare peggioramenti (come una disidratazione o un malassorbimento) per risolvere il problema è necessario sapere con cosa si ha a che fare.

Di seguito, un elenco di patologie che potrebbero essere causa di una gastroenterite; è un elenco limitato alle cause più comuni e non esaustivo, ma permette di capire quante possono essere le possibili cause di questa condizione.

• Le gastroenteriti parassitarie sono una delle forme più comuni di gastroenterite nel cane; possono essere dovute a vermi (come ascaridi, anchilostomi, Dipylidium), protozoi (come coccidi, Giardia), a funghi; sono generalmente semplici da risolvere, una volta identificata la causa e formulata la terapia più adatta.

• Le gastroenteriti batteriche sono anch'esse molto comuni, e implicano la presenza di batteri patogeni che causano un'infezione. Tra i batteri in grado di infettare ci sono Salmonella, Campulobacter, E. coli; in alcuni casi il sistema immunitario riesce a controllare l'infezione da solo (diarrea autorisolutiva), mentre in altri casi è possibile fornire supporto (nutrizione apposita, probiotici) o è possibile effettuare una terapia antibiotica, specifica per il batterio che causa la gastroenterite.

• Le gastroenteriti virali dipendono dai virus, e rappresentano un problema piuttosto grave in quanto non sono presenti farmaci specifici per queste condizioni; per questo, la terapia viene effettuata cercando di fornire più supporto possibile all'organismo (sostanze nutritive anche non per via boccale, antibiotici per tenere a bada i batteri) in modo che il sistema immunitario possa combattere efficacemente il virus. Una forma particolarmente grave è la parvovirosi, che interessa soprattutto i cuccioli e può essere addirittura letale se non curata rapidamente; è tuttavia possibile prevenirla tramite la vaccinazione.

• Le gastroenteriti allergiche, o reazioni avverse al cibo, si presentano quando il cane è allergico a uno specifico alimento (o a un ingrediente di un alimento composto). I sintomi sono il vomito e la diarrea, che continuano finché si continua a fornire lo stesso alimento: si risolvono cambiando alimentazione, perché si toglie l'allergene che è la causa scatenante dell'infiammazione. La diagnosi viene effettuata attraverso le "prove di eliminazione" degli alimenti, che si possono effettuare sia con alimenti industriali (croccantini, alimenti umidi) che con alimentazione casalinga, seguiti da un medico veterinario nella scelta degli alimenti.

• Le gastroenteriti infiammatorie dipendono da infiammazioni dell'apparato digerente che non corrispondono ad uno specifico agente patogeno, né ad un'allergia alimentare. Sono deposizioni di cellule immunitarie in una o più parti dell'apparato digerente (solitamente la tonaca sottomucosa) e tendono ad essere caratterizzate da guarigione lunga e difficoltosa. La causa dell'alta densità di cellule del sistema immunitario in alcuni punti specifici è sconosciuta, pertanto non esiste una terapia specifica per questo tipo di infiammazione. Solitamente, il veterinario utilizzerà un approccio terapeutico multiplo che si basa su modifica alimentare, integrazioni a scopo antinfiammatorio, probiotico e prebiotico, e quando necessari farmaci antinfiammatori.

Molto importante rimane sempre il supporto del medico veterinario di base, che dovrà effettuare in primo luogo una visita approfondita e, se necessario e specialmente nelle condizioni croniche, il supporto di un medico veterinario che si occupa di gastroenterologia o, nel caso di patologie connesse all'alimentazione, che si occupa nello specifico di alimentazione e nutrizione del cane.