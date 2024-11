Galgos spagnoli: carattere, quanto vive, cosa sono le perreras e come adottarli?

Galgos spagnoli, che tipo di cani sono? I galgos spagnoli sono cani levrieri nativi della Spagna. Si tratta di una razza molto energica e resistente, dal carattere alquanto riservato ma affettuoso. Purtroppo hanno spesso una storia triste, legata al fatto che vengono usati per le gare da corsa e poi destinati a una fine infelice, ma negli ultimi anni si sta facendo di tutto per farli adottare in ogni parte del mondo grazie all'aiuto dei volontari e a staffette internazionali.

Perché i galgo vengono uccisi? Non possono più correre a certi livelli;

Non sono più considerati in grado di fruttare denaro. È subito necessario fare una piccola digressione sui motivi per cui i galgo fanno una fine infelice: vengono infatti uccisi quando non sono più in grado di correre e, dunque, di consentire ai proprietari dei guadagni. Sono tra gli animali più torturati al mondo, considerati da reddito e non da affezione. Costretti ad addestrarsi alla "corsa agonistica" fin da cuccioli, subendo maltrattamenti costanti per l'intera vita. Basti pensare che vengono spesso legati a delle auto per riuscire a spingerli al massimo delle loro possibilità. Chi li sfrutta per le gare o la caccia vede generalmente in loro dei mezzi da sfruttare fino allo sfinimento. In seguito, una volta "inutilizzabili", si procede ad abbatterli. Ci sono anche casi in cui finiscono nelle perreras, di cui parleremo più approfonditamente nel prossimo paragrafo.

Cosa sono le perreras? Le perreras dovrebbero essere l'equivalente spagnolo dei nostri canili municipali. In molti casi, però, la realtà è ben diversa. La legislazione iberica infatti lascia libera interpretazione, pur non condonando alcuna violenza nei confronti degli animali. In Spagna il randagismo è un fenomeno alquanto comune, soprattutto se si parla dei galgo che, una volta considerati inutili, vengono abbandonati o abbattuti. In alcuni casi vengono spediti per comodità nelle perreras, dove si ritrovano stipati in minuscole gabbie. Spazi angusti, cibo e acqua in razioni ridottissime e due soli modi per abbandonare questo incubo: riscatto o morte. Quest'ultima spesso sopraggiunge in maniera tutt'altro che naturale. Nonostante le condizioni raccapriccianti, infatti, la gestione delle perreras ha un costo. L'abbattimento sistematico aiuta a contenerlo. Di fatto alcune strutture procedono in questo modo dallo scadere del decimo giorno dall'arrivo in poi. In assenza di soggetti interessati a reclamare l'animale, si può procedere alla soppressione, ottenendo in cambio una piccola quota economica dallo Stato. Il decimo giorno è indicativo, occorre sottolinearlo. Generalmente si attende che la struttura sia colma, per poi procedere a un abbattimento di massa. Quest'ultima, infine, non avviene di certo in maniera indolore. Anche le iniezioni letali hanno un costo.

Quali sono le caratteristiche fisiche del galgo? Conformazione snella e slanciata;

Corpo muscoloso;

Testa lunga e stretta;

Muso affusolato;

Orecchie piccole e piegate;

Altezza da 60 a 70 centimetri;

Peso tra 20 e 30 kg. I galgos sono cani con un corpo slanciato e muscoloso che gli permette di essere particolarmente veloci e agili. La loro testa è lunga e stretta, con un muso affusolato. Hanno occhi scuri, che donano uno sguardo dolce e attento, mentre le orecchie sono piccole e piegate, conferendogli un'aria elegante. La coda è lunga e sottile, e si curva leggermente verso il basso. Il pelo del Galgo può essere liscio o ruvido, con una varietà di colori che spaziano dal fulvo, nero, grigio, tigrato, al bianco e alle combinazioni di questi. Il mantello corto rende facile la sua manutenzione, ma non offre grande protezione dal freddo, motivo per cui questi cani tendono a soffrire le basse temperature. L'altezza di questi cani varia dai 60 ai 70 cm e il peso può oscillare tra i 20 e i 30 kg, a seconda del sesso e della conformazione.

Che carattere hanno i galgo? Legato morbosamente al padrone;

Pigro;

Energico a tratti;

Tenero;

Affettuoso;

Riservato. Il carattere del galgo è molto particolare. Si tratta infatti di un cane molto riservato e non invadente. Al tempo stesso, però, parliamo di una razza morbosamente attaccata al proprio padrone. Non è il frutto di una lunga e complessa selezione umana e questo ha un peso nel legame sviluppato con gli esseri umani che se ne prendono cura. I galgo infatti sono frutto della natura (i cosiddetti cani primitivi) ed esistono, di fatto quasi inalterati dal tempo, fin dall'antica Mesopotamia. Fedeli compagni dell'uomo, che ne ha sfruttato nei secoli le doti di cacciatore. Muscoli pronti a scattare e sguardo attento. Per quanto abbia grande energia, però, occorre anche sottolineare un altro aspetto del carattere del galgo spagnolo. Si tratta infatti di un cane molto pigro, a tratti, che ama dormire. Proprio per questo sorprende la sua trasformazione in fenomenale scattista pronto a inseguire la preda. È un cane molto tenero e affettuoso, che decide però di mostrare questo lato di sé alle persone delle quali si fida.

Quanto vive? 10-14 anni. L'aspettativa di vita dei galgos è relativamente lunga rispetto ad altre razze di taglia simile: va dai 10 ai 14 anni, ma con una dieta bilanciata, regolare attività fisica e controlli veterinari periodici, molti Galgo riescono a raggiungere anche i 17 anni.

Dove dovrebbe vivere? Questi cani possono adattarsi a diversi tipi di ambiente: si trovano bene anche in appartamenti purché abbiano la possibilità di fare attività fisica all'aperto. In casa il galgo si dimostra essere un cane molto docile e dall'indole delicata. Ama ricevere attenzioni da parte dei propri padroni e tendenzialmente ne sceglie uno come preferito. Ciò vuol dire che questa figura verrà presumibilmente seguita in molte occasioni, di stanza in stanza. Tendono a legarsi in fretta e necessitano d'essere rassicurati, amati e considerati. Va tenuto presente che nonostante il galgo sia una delle razze più veloci esistenti, non è affatto un cane iper attivo. Ama poltrire ma, al tempo stesso, necessita di una quotidiana dose di fare sport. Ciò anche può limitarsi a svariate passeggiate e qualche corsetta per liberare l'energia in eccesso. Un discorso che vale per la maggior parte dei cani. Il galgo spagnolo è un cane ideale per una casa che presenta altri animali. Sa essere infatti molto socievole e accetta la vita al fianco di altri cani. Con un po' d'attenzione si può inoltre riuscire ad affiancarli anche a dei gatti. Di certo sono compagni di vita perfetti per dei bambini, considerando i livelli d'affetto che sono in grado di raggiungere.

Qual è il padrone ideale? Come abbiamo detto i galgos sono cani che necessitano di fiducia e di un ambiente sereno: il padrone ideale è una persona calma, paziente e che sappia rispettare la loro indole riservata. Si adatta bene sia alle famiglie che ai single, ma necessita di padroni che abbiano tempo per le passeggiate quotidiane e che siano disposti a trascorrere del tempo di qualità con loro.

Quanto esercizio fisico deve fare? Anche se è un cane nato per correre, non abbiate timore: il galgo non necessita di quantità eccessive di esercizio. Questo perché, come abbiamo detto, è anche pigro. Indicativamente, 1-2 ore di attività fisica settimanale sono sufficienti, senza trascurare tre passeggiate quotidiane e corse all'area sgambamento.

Quali sono i suoi bisogni nutrizionali? Il Galgo Spagnolo ha un metabolismo piuttosto veloce e necessita di un'alimentazione di qualità per mantenere la sua muscolatura magra e il suo peso forma. La sua dieta dovrebbe essere ricca di proteine, che supportano il mantenimento della massa muscolare e delle energie necessarie per le sue corse. È importante anche un buon apporto di grassi sani e di vitamine per la salute della pelle e del mantello. Le porzioni devono essere adattate in base al livello di attività fisica.

A quali malattie è predisposto? Torsione gastrica;

Displasia dell'anca;

Dermatiti. Il Galgo Spagnolo è generalmente una razza robusta, ma è predisposto ad alcune patologie fra cui la torsione gastrica, per cui è consigliabile evitare l'attività fisica subito dopo i pasti. Altre condizioni comuni includono displasia dell'anca, problemi oculari, e disturbi legati alla pelle, soprattutto nelle zone dove il pelo è più rado.