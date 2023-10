Frasi per il cane: cosa scrivere sulla medaglietta La medaglietta del cane ha un'enorme importanza e non è qualcosa da prendere alla leggera. Per quanto possa rappresentare anche un elemento di abbellimento, consentendo numerose possibilità di personalizzazione, ci sono degli elementi standard dai quali non è possibile prescindere. Vediamo di seguito come strutturarla, che tipo di incisioni utili richiedere e quali frasi per il cane scegliere.

Medaglietta del cane, frasi da scrivere sul fronte Nome del cane;

Nome del padrone;

Numero di telefono del padrone;

Indirizzo del padrone. Il principale obiettivo di una medaglietta per il cane è quello di consentirne il facile ritorno a casa nell'eventualità di uno smarrimento, per questo sulla parte anteriore vanno riportate tutte le informazioni di base. Il suo nome, per iniziare, ma anche e soprattutto le generalità del padrone. Alcune medagliette permettono fino a un certo numero di caratteri, ciò che però vi consigliamo è di tenere in considerazione che tutte le informazioni devono essere leggibili e chiare e se possibile occorre tenere conto del fatto che con l'usura la medaglietta perderà un po' di luminosità e chiarezza, quindi è essenziale che la scritta sia ciò che si vede meglio. È preferibile dunque scegliere colori che non spengano le parole e/o che creino un forte contrasto che le mette in evidenza.

Come far ritrovare il cane? Tenete presente che la medaglietta non deve essere l'unico mezzo attraverso il quale trovare il cane: è essenziale che il nostro amico a quattro zampe abbia il microchip, per permettere a chiunque lo trovi di portare l'animale dal veterinario e sapere subito le sue generalità. Tornando alle medagliette, in alcuni casi è possibile anche impiantare un sensore di geolocalizzazione e anche questi sensori e strumenti danno spazio per inserire sia le informazioni base che eventuali frasi che possono far capire quanto è importante per noi il cane. Un'ulteriore alternativa è rappresentata dalla possibilità di un codice QR. Scansionandolo, infatti, si otterranno tutte le informazioni di contatto del caso. Il padrone può anche ricevere una notifica per ogni singola scansione, ma ricordiamo che è le frasi sia fronte che retro sono sempre essenziali perché il QR code è una soluzione meno immediata, che richiede ulteriori step per aiutare il cane a tornare a casa.

Frasi per il cane da mettere sul retro della medaglietta Aggiunte le informazioni cruciali nella parte anteriore, si può passare a quella posteriore. Il retro della medaglietta non è cruciale per il ritrovamento del cane quanto il fronte, di conseguenza è possibile scegliere delle parole più ironiche o magari poetiche. Di seguito riportiamo alcune frasi per il cane da poter aggiungere, o dalle quali trarre ispirazione.

Frasi sul cane celebri Il cane è un eterno Peter Pan, non invecchia mai, perciò è sempre disponibile ad amare ed essere amato (Aaron Katcher); Il cane possiede la bellezza senza la vanità. / La forza senza l'insolenza. / Il coraggio senza la ferocia. / E tutte le virtù dell'uomo senza i suoi vizi (Lord Byron); Un cane è la sola cosa su questa terra che vi ami più di quanto non ami se stesso (Josh Billings); Quando avevo bisogno di una mano, ho trovato la sua zampa (Nadia Falcioni); I cani non hanno che un difetto: credono agli uomini (Elian J. Finbert); Il sentimento per i cani è lo stesso che nutriamo per i bambini (Sigmund Freud); I cani non mi hanno mai morso, a differenza degli umani (Marilyn Monroe); Il cane è un gentiluomo. Spero di andare nel suo paradiso, non in quello degli uomini (Mark Twain). L'amore tra il cane e l'uomo è idilliaco. Non conosce conflitti, né scene raccapriccianti; non conosce sviluppi (Milan Kundera); E l'antica amicizia, la gioia di essere cane e di essere uomo tramutata in un solo animale che cammina muovendo sei zampe e una coda intrisa di rugiada (Pablo Neruda);

Frasi sul cane brevi Più gente conosco, e più apprezzo il mio cane (Socrate); I cani sono migliori degli esseri umani perché sanno ma non dicono (Emily Dickinson); Il cane ha l'anima di un filosofo (Platone); Il cane scodinzola con il cuore (Martin David Bauxbaum); L'affetto per un cane dona grande forza all'uomo (Seneca) Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato (Schopenhauer); Il sorriso del cane sta nella sua coda (Victor Hugo); Il cane rivolge un'unica richiesta a tutto il genere umano: amatemi (H. Exley); Date all'uomo un cane e la sua anima sarà guarita (Ildegarda di Bingen). L'odio verso i cani è la sconfitta dell'intelligenza umana (Gandhi).

Frasi sul cane L'amore di un cane è puro. Il cane ti dona una fiducia totale. Non devi tradirlo (Michel Houllebecq); Un cane ti insegnerà l'amore incondizionato. Se puoi averlo nella tua vita, le cose non andranno poi così male (Robert Wagner); Quando si sceglie di vivere con un cane è per sempre. Non lo si abbandona. Mai. Mettetevelo bene in testa (Daniel Pennac); Non esiste patto che non sia stato spezzato, non esiste fedeltà che non sia stata tradita, all'infuori di quella di un cane fedele (Konrad Lorenz); Se non ci fossero i cani io non vorrei vivere... Ciò che mi rende così piacevole la compagnia del mio cane è la trasparenza della sua natura (Arthur Schopenauer); In Paradiso si entra per favoritismo. Se si entrasse per merito, tu resteresti fuori ed il tuo cane entrerebbe al posto tuo (Mark Twain); Fissa il tuo cane negli occhi e prova ancora ad affermare che gli animali non hanno un'anima (Victor Hugo); A volte è difficile capire chi comanda in famiglia: se il marito, la moglie, la suocera o la donna di servizio. Ma il cane, lui, non si sbaglia mai (Marcel Pagnol). Le parole non possono descrivere la bellezza di un cane, ma un cane può descrivere la bellezza delle parole (Aldous Huxley); Tutto il mondo è dei cani e dei gatti, noi esseri umani ci limitiamo comunque ad amministrare.