I forasacchi sono spighe provenienti da vari tipi di erbe, come quelle dei generi Hordeum e Bromus. Queste spighette sono dotate di piccoli uncini che permettono loro di attaccarsi al pelo degli animali e penetrare nella loro pelle. A causa della loro forma, una volta entrate nel corpo, tendono a spostarsi in una sola direzione , rendendo difficile la loro espulsione.

I forasacchi , noti anche come spighette , rappresentano un pericolo significativo per i nostri cani pet, specialmente durante i mesi estivi. Queste spighette si trovano comunemente nelle aree erbose e, una volta secche, possono infilarsi nella cute , nelle orecchie , negli occhi e nelle vie nasali dei cani, causando gravi problemi.

Le infezioni da forasacchi sono una delle complicazioni più gravi e comuni. Come dimostrato dalla pratica clinica veterinaria e da recenti studi, i forasacchi possono causare una serie di problemi clinici nei cani , tra cui infezioni, ascessi e gravi reazioni infiammatorie . Quando un forasacco penetra nella pelle o in un'altra parte del corpo, porta con sé batteri e altri agenti patogeni, creando un ambiente ideale per le infezioni.

La diagnosi di un problema causato da forasacchi può essere complessa e spesso richiede l'uso di tecniche di imaging come la radiografia e l' ecografia . Nei casi più gravi, può essere necessaria una tomografia computerizzata (TC) per localizzare il forasacco e il tragitto che ha generato all'interno del corpo.

Come minimizzare i rischi di forasacchi?

I forasacchi rappresentano un pericolo reale per i cani, ma con attenzione e cura è possibile minimizzare i rischi. Ispezioni regolari, mantenere il pelo curato ed evitare aree a rischio sono misure efficaci per proteggere i nostri pet. In caso di sintomi sospetti, è fondamentale consultare immediatamente un veterinario. La tempestività nella diagnosi e nel trattamento è essenziale per prevenire complicazioni gravi e garantire la salute e il benessere dei nostri cani.