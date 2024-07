Fino a che età crescono i cani?

Quando smette di crescere un cane? I cuccioli di cane possono crescere in altezza e dimensioni fino all'età variabile di 6-24 mesi, a seconda della razza e della taglia dell'animale: in linea generale, poiché raggiungono la maturità più velocemente, i cani di taglia piccola e media smettono di crescere prima dei cani di taglia grande e gigante.

Quali cani crescono più rapidamente? Crescono più rapidamente i cani di taglia piccola e quelli di taglia media; hanno invece bisogno di più tempo per raggiungere la piena maturità i cani di taglia grandi e quelli di taglia gigante. Perché queste differenze? Le ossa e le articolazioni dei cani di taglia grande e gigante hanno bisogno di più tempo per crescere e svilupparsi. Lo sapevi che… La crescita scheletrica di un cane è ciò che determina la sua altezza al termine dello sviluppo.

Quando termina la crescita scheletrica di un cane? Esattamente come quelle dell'essere umano, anche le ossa lunghe dei cani possiedono delle aree di cartilagine particolarmente attive, chiamate placche di crescita, che producono il tessuto osseo necessario allo sviluppo delle ossa stesse. In realtà, quanto prodotto dalle placche di crescita è ancora un tessuto osseo in fase di definizione; man mano che il cane cresce, esso si indurisce, diventando osso vero e proprio. La crescita di un cane termina quando le placche di crescita smettono di produrre nuovo tessuto osseo.

Fino a che età cresce un cane di taglia piccola o media? I cani di piccola taglia smettono di crescere tra i primi 6-12 mesi di vita; addirittura, le cosiddette razze toy concludono lo sviluppo dopo i primi 6-8 mesi di vita. I cani di taglia media, invece, terminano lo sviluppo scheletrico intorno ai 12 mesi di vita. Fino a che età cresce un cane di taglia grande o gigante? I cani di taglia grande o gigante smettono di crescere tra i 12 e i 24 mesi; addirittura, alcuni cani crescono dopo i 2 anni di vita. Come detto, per questi animali, la crescita è un processo più lento, in quanto le ossa e le articolazioni hanno bisogno di tempo per svilupparsi completamente.

Fino a quando crescono i cani di razza? Se il cane di razza proviene da un allevamento certificato, l'allevatore è in grado di pronunciarsi con una certa sicurezza sul tasso di crescita dell'animale, questo in virtù dell'esperienza avuta con gli altri membri dell'albero genealogico del cucciolo. È noto che, relativamente a caratteristiche quali temperamento, mantello e dimensioni, i cani di razza sono abbastanza "prevedibili", in quanto sono frutto di un incrocio selezionato tra cani noti e che a loro volta derivano da altri incroci selezionati.

Fino a quando cresce un cane meticcio? È alquanto complesso stabilire quanto crescerà un cane meticcio, specie se non si hanno informazioni sui genitori. Gli esperti suggeriscono che potrebbe essere di aiuto passare la mano sulle costole, per sentire se sono ancora presenti le placche di crescita, le quali al tatto ricordano delle piccole manopole, delle sporgenze.

Come nutrire un cucciolo in crescita? L'alimentazione di un cucciolo è molto importante per la sua corretta crescita. Dopo lo svezzamento, i cuccioli hanno bisogno di un cibo apposito (il cosiddetto cibo puppy), estremamente energetico, che contenga grassi grezzi, proteine e un mix di vitamine e minerali.

In commercio, gli alimenti specifici per cuccioli sono opportunamente segnalati nell'etichetta del packaging, così come il dosaggio previsto in base alla taglia del cane, ragion per cui è impossibile sbagliare nella scelta e nella somministrazione. I cuccioli dovrebbero mangiare il cibo a loro dedicato fino alla loro completa crescita scheletrica; ancora una volta, quindi, tutto dipende dalla taglia del cane: in caso di cani di taglia piccola, il cibo puppy va dato fino a 8-12 mesi di vita; in caso di cani di taglia intermedia, sicuramente fino almeno a 12 mesi; in caso di cani di taglia grande o gigante, fino anche a 24 mesi. Dopodiché, può avvenire il passaggio al cibo per cani adulti. Quali sono i rischi di sovralimentare un cane in crescita? Poiché il cibo puppy è molto calorico, bisogna fare attenzione a quanto se ne dà al cucciolo; un eccesso, infatti, potrebbe essere motivo di sovrappeso o addirittura obesità, una condizione che, se sviluppate in età giovane, rappresenta un fattore di rischio per problemi ortopedici in età adulta. Nei cani di taglia grande e gigante, inoltre, la sovralimentazione può accelerare in modo anomalo la crescita, fenomeno che predispone allo sviluppo di problemi articolari anche molto seri, come la displasia dell'anca nel cane e la displasia del gomito nel cane. Come detto, in genere, la confezione del cibo per cuccioli riporta il dosaggio relazionato alla taglia del cane; tuttavia, se si desidera avere un'ulteriore conferma, i veterinari sono a disposizione per fornire anche questo tipo di servizio.