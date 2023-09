Che cos'è la leucemia felina o FeLV? La leucemia felina è una grave patologia che colpisce i gatti, compromettendone il sistema immunitario. Il termine FeLV, invece, indica l'agente eziologico della suddetta patologia, in quanto costituisce l'acronimo di "Feline Leukemia Virus". Tuttavia, nel linguaggio comune, tale termine viene più spesso impiegato per indicare la malattia nel suo complesso. La leucemia felina è una patologia generalmente fatale, tuttavia, con i giusti trattamenti e con le dovute attenzioni, i gatti che ne soffrono possono comunque godere di una buona qualità della vita. La leucemia felina NON si trasmette all'uomo o ad altri animali diversi dai gatti . Shutterstock

Cause Da cosa è provocata la FeLV? Come accennato, la leucemia felina è una patologia il cui agente eziologico è rappresentato da un virus e, più precisamente, da un retrovirus della famiglia degli Oncoviridae. Nel gatto, pertanto, la leucemia è una malattia infettiva. Sono stati identificati quattro sottogruppi di virus della leucemia felina aventi una rilevanza clinica; essi sono: FeLV-A (rappresenta la forma originale del virus, i virus appartenenti a questo sottogruppo tendono ad essere meno virulenti di quelli appartenenti agli altri sottogruppi);

(rappresenta la forma originale del virus, i virus appartenenti a questo sottogruppo tendono ad essere meno virulenti di quelli appartenenti agli altri sottogruppi); FeLV-B (associato ad un aumento della frequenza delle patologie neoplastiche);

(associato ad un aumento della frequenza delle patologie neoplastiche); FeLV-C (associato allo sviluppo di ipoplasia eritroide e, di conseguenza, allo sviluppo di grave anemia);

(associato allo sviluppo di ipoplasia eritroide e, di conseguenza, allo sviluppo di grave anemia); FeLV-T (tende ad infettare e a compromettere in particolar modo i linfociti T). FeLV-A è responsabile dell'infezione della maggior parte dei gatti che sviluppano la malattia; gli altri sottogruppi, invece, sono forme mutate del sottotipo originario e possono svilupparsi all'interno di gatti infetti.

Trasmissione e contagio Come si contrae la Leucemia Felina? La trasmissione del virus della leucemia felina avviene da gatto a gatto, attraverso il contatto ravvicinato, tramite saliva, sangue, secrezioni nasali, lacrime, urina e feci. La trasmissione del virus può avvenire anche dalla madre ai cuccioli, nel caso in cui questa sia infetta, sia all'interno dell'utero che durante l'allattamento. In alcuni casi, la trasmissione può avvenire anche attraverso le ferite da morso. Cosa succede dopo l'avvenuto contagio? Dopo l'ingresso nell'organismo felino, che di norma avviene attraverso la via oronasale, il virus inizia a replicarsi nei tessuti localizzati a livello di bocca e naso per poi venire trasportato in vari distretti corporei fino a raggiungere il midollo osseo (fase viremica). Va precisato, tuttavia, che non tutti i gatti si infettano in maniera persistente ; difatti, alcuni felini sono in grado di neutralizzare il virus grazie alla rapida risposta del sistema immunitario. Generalmente, ciò si verifica durante le fasi iniziali dell'infezione, indicativamente, nelle prime 4-12 settimane. Al contrario, se si instaura un'infezione significativa a livello del midollo osseo, il gatto rimarrà infetto per tutta la vita. Riassumendo per punti, i possibili scenari in seguito all'avvenuto contagio da FeLV sono: Il gatto non riesce a neutralizzare il virus e sviluppa una viremia persistente manifestando i segni clinici dell'infezione e delle patologie ad essa correlate.

Il gatto resiste alla prima fase viremica, ma il virus non viene neutralizzato, rimanendo così latente all'interno dell'organismo. In questo contesto si può assistere alla riattivazione del virus in seguito a determinati stimoli, generalmente di natura stressanta. Ad ogni modo, il gatto potrebbe anche non sviluppare mai le patologie connesse alla FeLV.

Il sistema immunitario del gatto è in grado di neutralizzare il virus, eliminandolo.

Soggetti a rischio Quali gatti sono esposti maggiormente a rischio di contrarre la FeLV? I gattini sembrano essere esposti ad un maggiore rischio di contrarre il virus, mentre gli individui adulti sembrano godere in certa misura di una protezione intrinseca e, man mano che invecchiano, la loro suscettibilità all'infezione diminuisce. Nonostante ciò, il virus può essere contratto da gatti di tutte le età. Secondo un ampio studio condotto negli Stati Uniti e in Canada, i felini che trascorrono molto tempo all'aria aperta, i maschi interi (ossia i maschi non castrati) e i gatti con condizioni patologiche preesistenti (ad esempio, patologie respiratorie, ascessi, ecc.), presentano un più elevato rischio di incappare nell'infezione virale.

Come si manifesta? Quali sono i sintomi della FeLV? I sintomi della leucemia felina possono essere diversi, anche di molto, fra un gatto e l'altro. Durante le prime fasi dell'infezione, per altro, la sintomatologia potrebbe passare inosservata ed essere lieve ed aspecifica. In alcuni casi, possono trascorrere mesi o addirittura anni prima che l'infezione manifesti i suoi segni, dando l'impressione che il gatto sia del tutto sano. Ad ogni modo, fra i sintomi che si possono manifestare, ritroviamo: Febbre, generalmente lieve durante le prime fasi dell'infezione;

Debolezza, affaticamento;

Vomito;

Mancanza di appetito;

Dimagrimento;

Apatia;

Ingrossamento dei linfonodi;

Difficoltà respiratorie, dispnea. La FeLV può inoltre comportare l'insorgenza di: Immunosoppressione , rendendo così il gatto maggiormente suscettibile a infezioni di natura batterica, viale, fungina e anche protozoaria.

, rendendo così il gatto maggiormente suscettibile a infezioni di natura batterica, viale, fungina e anche protozoaria. Anemia , spesso correlata alla soppressione del midollo osseo determinata dalla stessa infezione virale.

, spesso correlata alla soppressione del midollo osseo determinata dalla stessa infezione virale. Tumori , i cui sintomi possono variare in funzione della sede in cui si sviluppa la neoplasia maligna. Ad ogni modo, il linfoma è il tumore più comunemente associato alla leucemia felina.

, i cui sintomi possono variare in funzione della sede in cui si sviluppa la neoplasia maligna. Ad ogni modo, il linfoma è il tumore più comunemente associato alla leucemia felina. Malattie immuno-mediate nelle quali il sistema immunitario attacca e danneggia le cellule dell'organismo.

nelle quali il sistema immunitario attacca e danneggia le cellule dell'organismo. Problemi della riproduzione (ad esempio, aborti).

(ad esempio, aborti). Stomatite , gengivite .

, . Infiammazione intestinale .

. Disturbi neurologici, convulsioni, alterazioni del comportamento. Vista la gravità della malattia e delle sue conseguenze, qualora il gatto dovesse manifestare qualcuno dei sopra menzionati sintomi, il consulto con il veterinario è sempre opportuno e necessario.

Diagnosi Come capire se un gatto ha la FeLV? La diagnosi della FeLV si basa sulla valutazione dei segni clinici presentati dal gatto e sull'esecuzione di analisi mirate. Nel dettaglio, esistono test diagnostici specifici, da effettuarsi presso il veterinario, che sono in grado di determinare se il gatto è affetto da leucemia felina e test utili per determinare il grado dell'infezione. Tali test prevedono generalmente l'utilizzo di un campione di sangue raccolto tramite prelievo. Da tenere in considerazione, tuttavia, che l'agente virale responsabile della leucemia felina è rilevabile dopo 30 giorni o più dall'infezione. Per questa ragione, potrebbe essere necessario ripetere i test diagnostici una seconda volta, dopo 30 giorni, in presenza di primo esito negativo e nel caso di in cui il gatto sia a rischio elevato di aver contratto l'infezione. Se il gatto dovesse risultare positivo al test per la leucemia felina, potrebbe essere necessario eseguire ulteriori analisi. Ad ogni modo, il veterinario saprà fornire tutte le indicazioni del caso.

Test per la FeLV: quando farlo? Il test per l'individuazione del virus della leucemia felina è raccomandato quando il gatto arriva per la prima volta in casa, prima di ricorrere all'eventuale vaccinazione. Allo stesso tempo, il test è raccomandato nei casi in cui vi sia una potenziale esposizione al virus o in seguito a ferita da morso ad opera di un gatto di cui non si consoce lo stato di salute. Nel caso in cui il gatto viva all'interno di una famiglia nella quale sono presenti altri gatti positivi alla FeLV, il veterinario potrebbe raccomandare l'esecuzione di un test annuale. Lo stesso dicasi nel caso in cui il gatto abbia accesso all'ambiente esterno.

Cura e trattamento Come si cura la FeLV del gatto? Purtroppo, ad oggi non esiste una cura specifica contro la leucemia felina e contro FeLV. I trattamenti che si intraprendono sono quindi sintomatici e di supporto e mirano principalmente ad incrementare aspettativa e qualità della vita del gatto affetto. In funzione dei segni clinici e delle patologie correlate manifestate, pertanto, l'approccio terapeutico può variare e verrà quindi stabilito dal veterinario su base individuale per ciascun gatto. Per quel che riguarda le terapie farmacologiche, gli studi a riguardo sono piuttosto limitati. Alcuni farmaci antivirali possono essere utili nel ridurre la carica virale, ma effetti collaterali significativi, necessità di trattamento per lunghi periodi e costi elevati ne limitano di molto l'impiego. Nel trattamento delle infezioni da retrovirus nei gatti possono talvolta essere utilizzati gli interferoni, umano o felini; tuttavia, non vi sono studi ben progettati che ne riportino l'utilizzo e che ne dimostrino i benefici. Nonostante ciò, due studi hanno dimostrato alcuni benefici derivanti dall'utilizzo dell'interferone omega felino per via parenterale, benché i risultati ottenuti con questo tipo di trattamento possano variare fra un gatto e l'altro. Se lo ritiene necessario, il veterinario potrà prescrivere la somministrazione di farmaci volti al trattamento di sintomi e condizioni secondarie sviluppatesi a causa della FeLV. Nella gestione del gatto affetto da FeLV, inoltre, è molto importante anche una nutrizione di qualità, la riduzione dello stress e la protezione da eventuali infezioni secondarie.

Prevenzione Come prevenire la FeLV? Un ruolo importante nella prevenzione della leucemia felina è sicuramente rappresentato dalla vaccinazione che può essere eseguita solo dopo aver effettuato il test per la determinazione del virus responsabile della malattia. Tuttavia, è opportuno ricordare che il vaccino, per quanto utile, non garantisce un'efficacia del 100% nella prevenzione dell'infezione . Dopo la vaccinazione primaria, di solito, si raccomandano richiami a distanza di un anno per i gatti considerati a rischio (ad esempio, gatti che possono avere contatti o che convivono con gatti FeLV positivi). Nel caso in cui il gatto sia affetto da FeLV, questi andrebbe tenuto in casa, sia per prevenire la trasmissione dell'agente virale ad altri gatti, sia per limitare il più possibile il rischio all'esposizione di altri agenti infettivi che - in un gatto con sistema immunitario già compromesso dall'infezione virale di cui sopra - potrebbero dare origine a conseguenze gravi e potenzialmente fatali. I gatti con FeLV devono essere sterilizzati per ridurre il rischio di trasmissione del virus.