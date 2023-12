Come capire se il gatto ha la febbre e cosa fare

Come capire se un gatto ha la febbre?

Qual è la temperatura normale del gatto?

La febbre si riferisce ad una temperatura corporea elevata. Il normale intervallo di temperatura corporea per i gatti è compreso tra 38,1°C e 39,2°C. Se la temperatura corporea supera questo range, significa che il gatto ha la febbre.*

Se un gatto presenta la febbre a 39,4°C per più di 24 ore, si consiglia l'intervento del veterinario. Febbri più alte richiedono cure veterinarie più urgenti. Le febbri superiori a 40°C rappresentano un'emergenza e spesso sono accompagnate da altri sintomi indicativi, tra cui respiro affannoso (dispnea), collasso e convulsioni.

Per essere classificata come febbre di origine sconosciuta, la temperatura corporea deve essere superiore a 39,7 °C, per più di pochi giorni, senza alcuna causa evidente basata sull'anamnesi e sull'esame fisico.

* Il range riportato è relativo alla temperatura rettale e fa riferimento a Robertshaw D. Temperature Regulation and Thermal Environment, in Dukes' Physiology of Domestic Animals (12th ed., Reece WO, Ed. Copyright 2004, Cornell University Press). Gli intervalli possono variare a seconda della sede usata per la rilevazione (rettale, auricolare), dal metodo utilizzato per la misura (termometro a bulbo, digitale ecc.), dalla sensibilità dello strumento (può variare di ±0.1°C per i digitali e di ±0.2°C per termometri tradizionali) e dalla modalità di utilizzo, dalle condizioni ambientali e da altri fattori da tenere in considerazione (es. eccitazione, ansia, dolore, malattia, esercizio, reazione a determinati tipi di farmaci, colpo di calore ecc.).

In altre parole, proprio come gli esseri umani, i gatti possono avere una temperatura corporea più alta del normale quando sono malati o per altri motivi. Per semplificare, un gatto viene considerato febbricitante se ha una temperatura superiore ai 39,2°C e, al contempo, mostra letargia o altri segni indicativi di una condizione sottostante (infezione, trauma ecc.). Un gatto con un rialzo della temperatura, ma per il resto sano, potrebbe non avere malattie o potrebbe non essere considerato febbricitante: in caso di dubbio o altre domande relative alla specifica situazione, è il veterinario a stabilirlo.