A fine novembre, la notizia del possibile arrivo di un farmaco per prolungare la vita dei cani è stata affrontata da diverse testate giornalistiche statunitensi e vede coinvolta l'azienda di biotecnologie californiana Loyal. Quest'ultima si definisce come "un'azienda di medicina veterinaria in fase clinica che sviluppa farmaci destinati a prolungare la salute e la durata della vita dei cani".

Efficacia e approvazione

Il farmaco è davvero efficace?

Difficile poter dare una risposta con le informazioni attualmente disponibili, sia perché non vi sono ancora studi esaustivi in merito, sia perché la stessa Loyal mantiene un certo grado di riservatezza a riguardo. Tuttavia, la FDA (Food and Drug Administration) degli Stati Uniti, sulla base dei dati forniti dall'azienda, ha rilasciato un parere in merito, dichiarando che il principio attivo ha una "ragionevole aspettativa di efficacia". Va precisato, tuttavia, che ciò non significa che l'efficacia sia certa e che sia stata dimostrata. Nonostante questo, il farmaco potrebbe ricevere la cosiddetta approvazione condizionata da parte della FDA, ovvero un'approvazione accelerata che, di solito, viene concessa per quei farmaci veterinari che rispondono ad un'esigenza insoddisfatta della salute dell'animale e per i quali la dimostrazione dell'efficacia richiederebbe studi complessi o particolarmente difficili.

Naturalmente, per ottenere l'approvazione condizionata, Loyal deve comunque dimostrare che il proprio farmaco possiede i requisiti di sicurezza e gli standard di produzione di cui necessitano i farmaci pienamente approvati.

Ad ogni modo, l'azienda - che spera di rendere disponibile il proprio farmaco per i consumatori a partire dal 2026 - ora dovrà effettuare uno studio clinico su più larga scala per fornire ulteriori dati alla FDA al fine di determinare la reale efficacia del suo principio attivo nel prolungare la vita dei cani di taglia grande.