Far uscire il cane in estate: come comportarsi Capire come far uscire il cane in estate è essenziale per garantire la sicurezza del proprio animale domestico. Le passeggiate, lo sappiamo bene, sono importantissime per i cani, ma quando le temperature si alzano bisogna prestare particolare attenzione ai segnali che possono indicare un malessere dell'animale per agire con tempestività e garantirne il benessere e la sicurezza. Prima di scoprire tutto sulle passeggiate del cane d'estate ti ricordiamo che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Quante volte far uscire il cane d’estate? Tre volte al giorno, scegliendo l'orario meno caldo. In generale sarebbe meglio far uscire il cane almeno tre volte al giorno anche durante l'estate, scegliendo, ovviamente, le ore meno calde per proteggere la salute dell'animale. La frequenza scelta inoltre è legata a vari fattori come la razza del cane, l'età, le temperature e le esigenze individuali dell'animale. Durante le uscite, in ogni caso, è importante seguire alcune regole, ad esempio evitando di camminare molto se fa troppo caldo, ma anche prestando attenzione ai segnali che possono indicare un malessere del cane. Dunque, assicurati che durante la passeggiata il tuo cane stia bene, che non ansimi continuamente e che non abbia respirazione affannosa, stanchezza e salivazione eccessiva. In questo caso potrebbe essere utile ridurre al minimo la durata della passeggiata.

A che ora portare fuori il cane d’estate 7.00 - 9.00;

17.00 - 19.00;

21.00 - 23.00. A che ora portare fuori il cane? D'estate è fondamentale scegliere con cura il momento in cui portare il proprio animale a spasso. Esci con il tuo animale nel corso delle ore più fresche della giornata, ad esempio la mattina presto (dalle 7 alle 9), nel tardo pomeriggio e alla sera. Evita invece le passeggiate nelle ore centrali della giornata, in particolare fra le 11.00 e le 16.00. L'ideale sarebbe portare fuori il cane la mattina presto, meglio se prima che il sole sia alto nel cielo e che il marciapiede si surriscaldi, rischiando di scottare le zampe dell'animale. Un altro momento perfetto per la passeggiata d'estate è il tardo pomeriggio o la sera quando l'aria diviene fresca, l'asfalto si raffredda e il caldo diminuisce.

Dove andare con il cane quando fa caldo Anche il luogo in cui portare il cane è importante per proteggerlo dal caldo durante l'estate. Scegli mete che siano sicure e confortevoli al sicuro da possibili colpi di calore. Ad esempio parchi ombreggiati con alberi e pergolati che consentano al cane di godersi il fresco durante la camminata, evitando le strade asfaltate. Un'altra soluzione ottima è quella di passeggiare vicino a corsi d'acqua, ad esempio i sentieri lungo i fiumi o laghi. Si tratta di posti in cui il cane ha la possibilità di rinfrescarsi e di trovare sollievo dalle temperature elevate. Potresti inoltre portare il cane in spiaggia, scegliendo un lido attrezzato per accogliere gli animali con accesso ad acqua fresca e ombra. Sono indicati pure i sentieri boschivi per via della presenza di una folta vegetazione capace di offrire protezione naturale e un'ambiente fresco. Alcune aree cittadine, inoltre, sono adatte ad accogliere i cani d'estate grazie alla presenza di giochi d'acqua e fontane.

Come proteggere il cane dal caldo l’estate Forniscigli sempre acqua fresca in abbondanza;

Esci per fare la passeggiata nelle ore giuste;

Verifica che non presenti i segni di un colpo di calore;

Non lasciarlo solo in macchina;

Forniscigli alimenti rinfrescanti. Proteggere il cane dal caldo dell'estate è fondamentale per preservare la salute del proprio animale domestico. Per prima cosa assicurati che il tuo cane abbia sempre a disposizione acqua fresca, riempiendogli la ciotola spesso. Quando sei in giro porta con te una borraccia portatile per fornirgli l'acqua di cui ha bisogno per affrontare le alte temperature. Porta il cane a spasso nei momenti giusti della giornata, ossia la mattina presto oppure a tarda sera, evitando le ore centrali del giorno in cui c'è molta afa. Verifica spesso che il tuo cane non presenti i tipici segnali del surriscaldamento, fermandoti spesso durante la passeggiata in luoghi ombreggiati. Non lasciarlo mai in macchina da solo, nemmeno con i finestrini aperti, perché potrebbe subire un colpo di calore. Infine quando è a casa forniscigli degli snack rinfrescanti studiati apposta per gli animali. Chiedi consiglio al tuo veterinario per curare al meglio la dieta del cane in questo periodo dell'anno così delicato per lui.