Eterocromia: perché alcuni gatti hanno gli occhi di colore diverso?

L' eterocromia è una caratteristica nella quale due parti omologhe del corpo , come per esempio occhi , assumono una differente colorazione . Nel gatto, questo termine è riferito generalmente alle iridi .

In Turchia, allo zoo di Ankara è attivo un programma per preservare i gatti d'angora turchi bianchi con occhi blu e ambra. Questi felini sono particolarmente apprezzati, tanto che folklore turco si recita che nel gatto "gli occhi devono essere verdi come il lago e blu come il cielo".

L'eterocromia non è sempre congenita, ma può apparire anche nel corso della vita come risultato di condizioni patologiche che coinvolgono l'occhio del gatto o altri distretti dell'organismo.

Il colore degli occhi del gatto è determinato principalmente dalle cellule pigmentate presenti nell'iride, che le conferiscono una sfumatura cromatica variabile: verde, azzurra, marrone, oro. In pratica, quanta più melanina è presente nell'iride, tanto gli occhi più sono scuri. Questo tratto dipende dall'interazione di più geni: alcuni di questi intervengono per fornire lo spettro dei colori, altri possono determinare il pattern ed il posizionamento del pigmento nell'iride. Fattori ambientali o acquisiti possono alterare questi tratti ereditati. Il modello di ereditarietà che ne consegue è, quindi, molto complesso.

Cosa comporta l’eterocromia?

Sintomi eterocromia nei gatti: come si manifesta

La diversa colorazione tra i due occhi è solitamente l'unico sintomo o segno dell'eterocromia nei gatti. Nella maggior parte dei casi, l'eterocromia congenita non comporta conseguenze o danni per la salute.

Se la causa dell'eterocromia è una patologia, come un trauma o un'infiammazione, possono essere presenti altri segni o sintomi specifici.

Quando preoccuparsi Se gli occhi cambiano colore quando il gatto ha più di 12 settimane o se virano improvvisamente a qualsiasi età, consultare il veterinario il prima possibile.

I gatti con eterocromia hanno problemi di vista?

Fortunatamente, l'eterocromia non ha alcun impatto sulla capacità di vedere di un gatto.

Eterocromia: cosa cambia al buio?

Nelle fotografie con il flash, i gatti con eterocromia in genere mostrano un effetto occhi rossi nell'occhio blu, ma non nell'altro occhio. Ciò è dovuto all'effetto combinato della presenza (normale) di un tapetum lucidum in entrambi gli occhi e dell'assenza di melanina nell'occhio azzurro. Il tapetum lucidum produce un bagliore iridescente in entrambi gli occhi, ma nell'occhio non blu uno strato di melanina sopra il tapetum lucidum rimuove selettivamente alcuni colori della luce.

Sordità nei gatti con eterocromia

Un malinteso diffuso sostiene che tutti i gatti con gli occhi di colore diverso nascano sordi da un orecchio. Questo non è vero, poiché circa il 60-70% dei gatti con eterocromia può sentire. Circa il 10-20% dei gatti con occhi normali nasce sordo o diventa sordo come parte del processo di invecchiamento felino.

Tuttavia, l'eterocromia completa nei gatti bianchi (un occhio blu e un occhio di un altro colore) è correlata ad una maggiore incidenza di sordità genetica, con la degenerazione della coclea che inizia pochi giorni dopo la nascita.