Età del gatto: come calcolare gli anni dei felini

Il rapporto tra l' età del gatto e quella degli umani non è di 7 anni: la smentita ufficiale della diffusa miscredenza viene da uno studio del 2017 pubblicato su iMed Pub Journals, che fornisce una tabella comparativa gatto-uomo e anche una complicata equazione per calcolare la vera età del gatto di casa.

I gatti invecchiano più rapidamente degli esseri umani: il cuore di un piccolo felino batte tra le 120 e le 140 volte al minuto, e la temperatura media del suo corpo è di oltre 38 gradi. Quella di un gatto domestico, anche se a volte non sembra, è una vita che scorre più velocemente della nostra: adulti già a due anni di età, i piccoli felini di casa crescono molto rapidamente in gioventù, ma andando avanti nel tempo il processo d' invecchiamento rallenta.

Per calcolare l'età di cani e gatti, però, non basta moltiplicare un anno della loro vita per 7 anni. Secondo gli studi più recenti, cani e gatti non invecchiano neanche alla stessa velocità : mentre un cane di un anno ha l'equivalente di 31 anni umani, un gatto della stessa età ne ha appena 16,6.

La "regola dei 7 anni" è stata sfatata soltanto grazie alla ricerca degli ultimi anni. Nel caso dei gatti, in particolare, la smentita ufficiale è arrivata nel 2017, quando Rix Cambridge del St. John Fisher College Arts and Sciences ha pubblicato il suo studio su come calcolare l'età dei gatti sulla rivista Journal of Animal Research and Nutrition di iMed Pub.

Per fare un esempio, usando la nuova formula è possibile scoprire che un gatto di 12 anni ha l'equivalente di circa 65 anni umani: infatti 4,1364 x 12 dà come risultato 49, 63 anni, che dopo aver aggiunto 15 diventano 64,63 anni.

Come si intuisce dalla tabella sulla corrispondenza con l'età umana, in cui il dato inizia a crescere di quattro in quattro soltanto dopo un certo punto, la nuova equazione per calcolare l'età del gatto domestico non è identica in tutte le fasi della vita del piccolo felino.

Quanto vive un gatto domestico?

Dalla nuova formula sembrerebbe che i gatti non invecchiano così rapidamente come potevamo temere: un gatto di 7 anni non ha più l'equivalente di 49 anni ma ne ha 44, e un micio di 20 anni non è un ultracentenario di 140 anni, ma ha appena 97,7 anni.

Ma quanto sono comuni i gatti che arrivano alla veneranda età dei vent'anni? In realtà non è così inusuale: secondo l'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, la vita media di un gatto domestico va dai 13 ai 17 anni, ma va considerato che i piccoli felini che vivono indoor hanno speranze di vita assai più elevate di quelli che vivono all'aperto, tra scorribande e pericolosi incontri.

Un gatto che vive in casa può vivere in media 3 anni di più rispetto alla sua controparte "di strada", ma tra i fattori in gioco ci sono anche la dieta e la genetica. Alcune razze - come il Siamese, il gatto dell'isola di Mann e il gatto europeo - sono note per essere particolarmente longeve e arrivano tranquillamente a 15-22 anni, cioè fino a 106 anni di un umano, mentre altri breeding hanno un'aspettativa di vita che raramente supera i 15 anni (l'equivalente di appena 77 dei nostri anni).