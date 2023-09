Età del cane, come calcolarla e convertirla in anni umani Esiste un luogo comune piuttosto diffuso per cui convertire l'età del cane in anni umani sarebbe molto semplice. Basterebbe moltiplicare per 7 ogni anno del proprio amico peloso. Questa convinzione esiste ormai dagli anni '50 ed è così diffusa che tutti saprebbero enunciarla. Sebbene si tratti di una credenza quasi consolidata, la realtà delle cose è un po' differente. In sostanza, non è proprio così che si calcola l'età di un cane paragonandola in anni umani.

Età del cane e credenze popolari Nonostante già da tempo molti esperti veterinari provino a sfatare "la regola della moltiplicazione per 7", la questione sembra talmente radicata nel pensiero umano che si sta rivelando un'autentica sfida. Una delle spiegazioni più plausibili a riguardo è quella basata sulla statistica (tutta da dimostrare) per cui un essere umano medio vive circa 70 anni, mente un cane ne vive circa 10. La relazione, dunque, è quella di 7 a 1. Alcuni veterinari ritengono invece che la "regola della moltiplicazione per 7" sia un modo pratico e abbastanza esatto per spiegare alle persone meno esperte di animali come funziona l'età del cane. Pur essendo un calcolo a spanne, sarebbe stato introdotto più di 70 anni fa per educare il grande pubblico sulla salute dell'animale di casa più popolare, specialmente da un punto di vista della salute. In altre parole potrebbe essere stata una strategia di comunicazione per invitare i padroni a prendersi cura dei loro animali dopo una certa età, e fare controlli annuali presso un veterinario.

Come si calcola l’età del cane? Il calcolo più accurato dell'età del cane è leggermente più complesso di quanto ci abbiano raccontato fino ad ora, e tiene in considerazione un parametro importante: la taglia. Possiamo affermare che in linea di massima le taglie del cane siano tre (almeno dal punto di vista di questo calcolo): piccola, media, grande. Chi ha già avuto cani in casa sa che i cani di piccola taglia tendono a vivere più a lungo rispetto a quelli di taglia grande, come per esempio l'irish wolfhound, il mastino napoletano o il terranova. L'American Veterinary Medical Association spiega che l'età del cane può essere così calcolata: Il primo anno di un cane di taglia media equivale a 15 anni "umani"

Il secondo anno di un cane equivale a circa 9 anni "umani"

Dal terzo in poi, ogni anno del cane equivale a circa 5 anni "umani" La formula è questa: Anni umani = 16 x In (età del cane) + 31 E come si può ben vedere la formula è tutt'altro che di facile approccio come quella della "regola della moltiplicazione per 7". Occorre infatti una calcolatrice scientifica per poter ottenere il logaritmo naturale dell'età del cane.

Come si è arrivati a questo calcolo? Ottenere un'età umana precisa per il proprio cane non è così importante come può sembrare. Il calcolo tiene in considerazione una serie di fattori, molti dei quali non possono essere identificati con precisione. In linea generale, le associazioni veterinarie affermano che dopo i 7 anni, l'animale può essere considerato "senior", ovvero in età matura. Ciò detto, però, il cane di 7 anni ha in genere ancora tanti anni felici di vita davanti a sé. Quando si parla di cani di taglia grande, invece, l'età della vecchiaia arriva un po' prima – indicativamente tra i 5 e i 6 anni. Questi parametri si basano sulle osservazioni dei veterinari, i quali notano un incremento di problematiche e patologie legate all'età dopo un certo anno di vita del cane.

Tabella dell'età del cane Per avere un'idea più precisa, potrebbe essere utile consultare la tabella comparativa qui di seguito: Status del cane Età del cane Equivalente umano (fino a 10 kg) Equivalente umano (dai 10 ai 23 kg) Equivalente umano (dai 23 ai 41 kg) Equivalente umano (dai 42 kg in su) Cucciolo 1 mese 1 anno 1 anno 1 anno 1 anno Cucciolo 2 mesi 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni Cucciolo 3 mesi 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni Cucciolo 4 mesi 4 anni 6 anni 8 anni 10 anni Giovane cane 5 mesi 5 anni 7 anni 9 anni 12 anni Giovane cane 6 mesi 8 anni 10 anni 12 anni 14 anni Giovane cane 1 anno 12 anni 14 anni 15 anni 15 anni Giovane cane 2 anni 20 anni 23 anni 24 anni 25 anni Giovane cane 3 anni 26 anni 27 anni 28 anni 28 anni Giovane cane 4 anni 30 anni 32 anni 34 anni 35 anni Giovane cane 5 anni 32 anni 34 anni 36 anni 38 anni Cane adulto 6 anni 34 anni 36 anni 38 anni 40 anni Cane adulto 7 anni 40 anni 42 anni 44 anni 50 anni Cane adulto 8 anni 50 anni 52 anni 55 anni 60 anni Cane maturo/anziano 9 anni 52 anni 56 anni 58 anni 70 anni Cane maturo/anziano 10 anni 56 anni 60 anni 66 anni 78 anni Cane maturo/anziano 11 anni 60 anni 65 anni 72 anni 82 anni Cane maturo/anziano 12 anni 64 anni 69 anni 77 anni 86 anni Cane maturo/anziano 13 anni 68 anni 74 anni 82 anni 96 anni Cane anziano 14 anni 72 anni 78 anni 87 anni 103 anni Cane anziano 15 anni 76 anni 83 anni 92 anni 115 anni Cane anziano 16 anni 84 anni 94 anni 96 anni 123 anni Cane molto anziano 17 anni 86 anni 96 anni 98 anni Cane molto anziano 18 anni 88 anni 98 anni 100 anni Cane molto anziano 19 anni 98 anni 100 anni Cane molto anziano 20 anni 110 anni 115 anni

Perché i cani piccoli vivono più a lungo di quelli grandi? Come abbiamo già detto, i cani più piccoli tendono ad avere una vita più lunga di quella dei cani di taglia grande. Può sembrare una contraddizione in essere, specialmente se si pensa agli altri grandi mammiferi che vivono in natura, come le balene o gli elefanti, i quali hanno notoriamente una vita lunghissima. Perché dunque i cani come i Bullmastiff tendono a vivere meno dei Pomerania? Gli scienziati e i biologi evoluzionisti non hanno ancora raggiunto una spiegazione definitiva in merito a questo fenomeno. Le loro osservazioni, tuttavia, portano a pensare che i grandi cani (taglia grande o gigante) invecchino più velocemente. Molti evoluzionisti hanno raggiunto una conclusione provvisoria secondo cui 2 kg di massa corporea possono ridurre di circa 1 mese l'aspettativa di vita di un cane. Inoltre, i cani di taglia grande tendono a manifestare segni di vecchiaia più precocemente rispetto a quelli di taglia media o piccola.