Esiste davvero il Cavalier King Toy?

Quanti tipi di Cavalier King ci sono? Esiste un solo tipo di Cavalier King. Il suo peso, che varia dai 5 agli 8 kg massimo, non indica una suddivisione in tipologie diverse, che in questo caso non esistono. La sua taglia è unica, e può variare solo per colore del manto, ma il tipo resta solo ed esclusivamente uno.

Il Cavalier King ha davvero una variante Toy? No, il Cavalier King non ha una variante Toy o Nano. Contrariamente a quanto solitamente si legge sul web o dicano alcuni allevatori, questa razza non ha altre varianti. Quindi, quando vi propongono di acquistare un Cavalier King Toy vi stanno truffando. Come illustrato da uno dei forum ufficiali italiani, come ad esempio Cavalier King Italia, esiste solo una taglia, chiunque vi dica il contrario sta mentendo. La variante toy non appartiene a tutte le razze di cani, e quando esiste è spesso una versione mini con i difetti del cane di taglia grande ben amplificati. Quindi fate sempre molta attenzione a due cose quando vi si propone di acquistare un cane toy: che esista davvero questa tipologia per quella razza canina, e che non sia soggetto a gravi patologie ossee, dentali, oculari o derivanti da nanismo.

Quanto pesa un Cavalier King di piccole dimensioni? Un Cavalier King di piccole dimensioni pesa circa 5 kg, per un'altezza di 25 centimetri. Anche per queste sue già ridotte dimensioni, è impensabile ipotizzare una versione Toy di questa razza canina. Una volta cresciuto può arrivare a un massimo di 8 kg di peso e 34 centimetri di altezza.

Quanto costa il cane Cavalier King? Minimo 400/600 euro;

Massimo 3000 euro. Il range di prezzo di un Cavalier King è molto ampio: si parte da un minimo di 400/600 euro fino ad un massimo di 3.000 euro. L'acquisto va fatto dopo le apposite vaccinazioni, e dopo essersi accertati che sia in possesso di un pedigree (per una questione di salute sua e di tutti coloro che sono venuti prima di lui). Un altro accertamento che va fatto riguarda i disturbi della crescita ma, a meno che già altri esemplari della stessa famiglia non ne abbiano già sofferto, un allevatore non può garantire che il cucciolo non ne soffrirà. Infine, prima dei 75 giorni di vita un cucciolo non può essere indicato come soggetto da esposizione, ma solo come "promettente".

Cosa sapere prima di prendere un Cavalier King? È di piccola taglia;

È adatto a vivere con anziani e in famiglia;

È socievole e affettuoso;

Ama essere in movimento e attività all'aperto;

Il pelo richiede molta cura;

Rispetta gli spazi di casa;

Risponde ai comandi del padrone;

Mangia sia cibi secchi che umidi;

Non puzza nonostante questa comune credenza;

Vive fino a 14 anni se in salute. Il Cavalier King Charles Spaniel (questo il suo nome completo) è un cane socievole e che si abitua molto facilmente alla vita d'appartamento, per questo è consigliato per le famiglie con bambini e anziani attivi. Quest'ultima specifica è necessaria perché parliamo di un cane sportivo, che ha bisogno anche di vita all'aria aperta e che è sempre in movimento, pur sempre rispettando gli spazi di casa e un minimo di regole che dobbiamo impartirgli. È molto affettuoso con i suoi padroni e risponde a tutti i comandi, e se in salute è un cane longevo, che può vivere fino ai 14 anni. Per curare per tempo alcune patologie che colpiscono questa razza canina consigliamo sempre frequenti visite dal veterinario. Attenzione alla sua dieta: mangia sia cibi secchi che umidi, ma se esageriamo con le quantità, viste le sue dimensioni ridotte, rischia di diventare sovrappeso.

Di quali colori può essere il manto di un Cavalier King? Blenheim, manto bianco con chiazze marroni;

Ruby, rosso rubino;

Nero con focature rossastre;

Tricolore. L'unica differenza presente nei Cavalier King è quella del colore del loro manto. Il Blenheim è il più comune, ovvero manto bianco con chiazze marroni, spesso sul viso, le orecchie, la schiena e la coda. Esistono poi dieci colorazioni secondarie, che possiamo considerare delle variazioni delle quattro principali.

Quali sono gli unici cani ad avere la taglia Toy? Barboncino Toy;

Russian Toy. Gli unici cani riconosciuti dalle associazioni canine come Toy sono il Barboncino Toy e il Russian Toy (molto discusso per le sue ridottissime dimensioni, appena 3 kg di peso). Il Cavalier King non ha questa variante. Più specificatamente possiamo affermare che solo il Barboncino ha una taglia toy. Non solo, è bene spiegare che la ridotta dimensione di questi cani non costituisce una razza a sé.