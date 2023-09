Erba per Gatti: a cosa serve? Differenza con l'erba gatta

Che cos'è l'Erba per Gatti? Quando si parla di erba per gatti ci si riferisce a qualsiasi tipo di erba che viene appositamente prodotta per il consumo felino. Può essere coltivata sia all'esterno che all'interno della casa o dell'appartamento nel quale l'animale vive, generalmente in piccoli vasi o contenitori dal bordo basso, ed è solitamente destinata a quei gatti che non hanno accesso all'ambiente esterno e che non hanno la possibilità di trovare erba adatta al loro consumo in autonomia. L'erba per gatti è costituita dalle giovani foglie di piante come avena, orzo, grano o segale e viene consumata dai felini domestici per motivi che sembrano non essere ancora del tutto chiari, benché sia opinione comune che l'atto del mangiare l'erba sia un comportamento riconducibile all'istinto. Shutterstock

A cosa serve l'Erba per Gatti? Come accennato nel precedente capitolo, le motivazioni che portano i nostri felini domestici a mangiare l'erba non sono del tutto noti. Le ipotesi a riguardo sono diverse e sembrano essere tutte concorde nel correlare tale comportamento all'istinto. In particolare, poiché poco dopo aver consumato erba il gatto tende a rigurgitare, si ritiene che il suo consumo possa essere utile per: Eliminare i boli di pelo o comunque l' eccesso di peli ingeriti durante le operazioni di tolettatura;

o comunque l' durante le operazioni di tolettatura; Se il gatto caccia e si procura prede di cui poi si nutre, per eliminare le parti non digeribili delle stesse (ad esempio, ossa, peli, ecc.). Altri motivi per cui si pensa che il gatto possa ricorrere al consumo di erba sono: L' assimilazione di nutrienti preziosi , come, ad esempio, vitamine e acido folico;

, come, ad esempio, vitamine e acido folico; La produzione di un effetto lassativo ;

; Favorire il benessere del tratto digestivo, delle funzioni digestive ed intestinali.

Erba per Gatti ed Erba Gatta: quali differenze? Purtroppo, spesso e volentieri, erba per gatti ed erba gatta vengono utilizzati come sinonimi. Tuttavia, tale uguaglianza è assolutamente errata. Difatti, l'erba gatta - il cui nome scientifico è Nepeta cataria - nulla ha a che vedere con l'erba per gatti derivata da semi di orzo, segale, grano o avena. L'erba gatta e i suoi componenti chimici sono in grado di agire sul sistema nervoso centrale del gatto, determinando effetti diversi da un felino all'altro. In alcuni, infatti, l'erba gatta induce stimolazione e stati eccitatori, mentre in altri sembra avere effetti sedativi. Alcuni gatti, invece, sembrano essere del tutto indifferenti agli effetti esercitati della pianta. La Nepeta cataria non viene mangiata dal felino che, invece, tende a sfregarsi con il muso o a rotolarsi su di essa. L'erba gatta, solitamente, viene utilizzata all'interno di giochi per gatti al fine di stimolare e indurre interesse nel micio di casa, oppure per abituare il felino all'uso del tiragraffi o ad una nuova cuccia. Alla luce di quanto appena detto, la differenza fra le due tipologie di erbe appare chiara: mentre l'erba per gatti viene consumata e mangiata del gatto, molto probabilmente, per il mantenimento della salute dell'apparato digerente, l'erba gatta non viene mangiata dal gatto ma, attraverso l'olfatto, agisce sul sistema nervoso centrale del felino inducendo effetti stimolanti o sedativi, a seconda dei casi. Shutterstock Gatto che si struscia su una pianta di Nepeta cataria

Quante volte il gatto dovrebbe mangiare erba? L'erba per gatti è da considerarsi come un complemento all'alimentazione felina. In linea generale, è bene far sì che il gatto abbia sempre a disposizione un po' di erba che potrà ingerire quando ne sente il bisogno e secondo le sue necessità. Ad ogni modo, è opportuno chiedere un parere al proprio veterinario che saprà dare indicazioni specifiche su se, come e quando somministrare l'erba per gatti al proprio felino domestico. Difatti, se il gatto è affetto da problemi o disturbi intestinali, il medico veterinario potrebbe consigliare di limitare, o eliminare del tutto, il consumo di erba per gatti.