Le crisi reattive , quelle che si verificano in risposta a stimoli specifici (come uno squilibrio metabolico o una tossina), non sono considerate una forma di epilessia, perché non sono causate da un'anomalia del cervello.

Le condizioni in cui si sospetta una causa strutturale, ma non è stata identificata nella valutazione diagnostica, sono considerate da causa sconosciuta.

I test per l'epilessia strutturale possono essere consigliati se il cane mostra anomalie neurologiche tra una crisi e l'altra, o se non rientra nell'intervallo di età tipico dell'epilessia idiopatica. I cambiamenti interictali sono meno comuni nei cani con epilessia idiopatica.

L'epilessia strutturale è la diagnosi per le convulsioni che si verificano a causa di danni osservabili o malformazioni del cervello. Ad esempio, l'epilessia strutturale può verificarsi dopo una malattia infiammatoria , la crescita di un tumore intracranico o dopo un trauma alla testa. Può anche essere il risultato di malformazioni congenite o di un evento vascolare , come un ictus .

Tuttavia, a volte si può determinare, ad esempio quando le convulsioni sono il risultato di un difetto genetico specifico noto per essere presente in alcune razze.

La manifestazione di convulsioni ripetute in cani di età compresa tra 1 e 5 anni con un esame neurologico normale, in cui non sono note anomalie strutturali del cervello, malattie metaboliche o esposizione a tossine , vengono spesso considerate una forma di epilessia idiopatica.

Non è sempre possibile identificare la causa delle convulsioni epilettiche nei cani; tuttavia, le epilessie canine possono generalmente essere classificate in una di tre categorie , in base all' eziologia .

In alcuni casi, le convulsioni possono derivare dall' esposizione a uno stimolo specifico , come una malattia, una tossina o problemi con il metabolismo (convulsioni reattive).

Il veterinario e il proprietario dovrebbero anche prestare molta attenzione a come si comportano i cani immediatamente dopo un attacco. Sebbene alcuni animali ritornino rapidamente alla normalità, durante il periodo post-critale, altri hanno difficoltà a stare in piedi o a muoversi.

Utilizzando questo metodo, la crisi viene classificata principalmente in base al punto del cervello in cui inizia, utilizzando anche le caratteristiche specifiche per caratterizzare l'evento.

Recentemente, la Task Force internazionale sull'epilessia veterinaria ha proposto uno schema di classificazione per le convulsioni veterinarie, che è simile, ma non identico, all'attuale sistema umano di classificazione.

Il problema maggiore è il riconoscimento soggettivo dei sintomi. I proprietari dei cani possono infatti notare un comportamento specifico che, tipicamente, precede una crisi epilettica , rendendolo indicativo di un cambiamento comportamentale. D'altro canto, non esiste un modo diretto per determinare la presenza di un evento pre-crisi, come invece accade negli esseri umani.

Non esiste un sistema di classificazione univocamente accettato per le convulsioni nei cani.

Un gene per un'epilessia ereditaria è stato identificato nei cani Lagotto Romagnolo . Quel gene, LGI2, è simile al gene dell'epilessia umana LGI1 precedentemente identificato e gli scienziati ritengono che un certo numero di epilessie ereditarie possa avere cause simili negli esseri umani e nei cani.

Sono state identificate delle mutazioni genetiche, molte delle quali includono un gruppo di malattie note come ceroide-lipofuscinosi neuronali . Si tratta di disturbi da accumulo in cui le mutazioni portano all'accumulo anomalo di un prodotto all'interno delle cellule , portando infine alla disfunzione o alla morte dei neuroni .

Esistono alcune prove che suggeriscono che i processi eccitatori anomali possano essere causati da anomalie funzionali nei neuroni, in particolare da mutazioni nei canali ionici, che sono essenziali per la funzione elettrica delle cellule, ma è probabile che tale spiegazione si applichi solo a un sottogruppo di epilessie idiopatiche. Sono ancora necessarie ulteriori ricerche sulle cause specifiche delle varie forme di epilessia; la comprensione attuale è incompleta.

Tuttavia, in assenza di danni strutturali o insulti metabolici, le cause di tale disfunzione non sono chiare.

Occasionalmente, può essere trattata con l'aggiunta di farmaci di seconda o terza generazione, come gabapentin, zonisamide, levetiracetam o pregabalin in un regime multifarmaco.

Sebbene la misurazione dei livelli sierici degli AED sia un utile strumento di monitoraggio , non sostituisce la valutazione clinica nel determinare il tipo e la dose di farmaco appropriati per ogni singolo cane.

Sebbene l'indicazione iniziale sia determinata dal peso , cani diversi metabolizzano questi farmaci in modi diversi. Pertanto, sono spesso necessari una serie di esami del sangue per valutare i livelli sierici del farmaco nel tempo, al fine di garantire che i livelli rimangano sufficientemente elevati da essere terapeutici, ma sufficientemente bassi da non essere tossici.

Infine, sono in corso di studio anche diversi altri tipi di farmaci per il trattamento dell'epilessia, compresi farmaci che riducono l' infiammazione , alterano le connessioni tra i neuroni e affrontano altri problemi di salute del cervello, ma non sono ancora pronti per l'uso generale.

La lamotrigina , farmaco per l'epilessia umana di seconda generazione, non è raccomandato per l'uso nei cani perché può causare aritmie cardiache .

Il bromuro può essere utile anche per risolvere alcuni casi di epilessia che non rispondono alla monoterapia con fenobarbital.

Il bromuro di potassio è un altro AED di prima generazione usato per trattare l'epilessia canina. Se usato in combinazione con il fenobarbital e altri farmaci antiepilettici metabolizzati nel fegato , i dosaggi possono essere ridotti per diminuire il rischio di danni al fegato.

Una singola crisi isolata non è solitamente considerata un motivo per iniziare il trattamento con gli AED.

Non tutti i farmaci funzionano allo stesso modo in tutti gli animali e i loro profili di sicurezza sono alquanto variabili.

Le informazioni fornite di seguito sono a scopo informativo e non possono sostituire il consiglio del veterinario. Non somministrare alcun farmaco al tuo cane senza la prescrizione del veterinario.

Prospettive future

I ricercatori continuano a studiare le cause dell'epilessia canina, sia ereditaria che acquisita, e nuove terapie per trattare in modo più sicuro ed efficace le convulsioni canine. L'epilessia nei cani e negli esseri umani è abbastanza simile da far sì che la ricerca sull'epilessia canina non solo abbia un impatto diretto sulla salute dei cani, ma abbia anche il potenziale per migliorare la vita delle popolazioni epilettiche umane.

Gli elementi della ricerca traslazionale, quelli che colmano il divario tra le specie, possono essere osservati in un'ampia gamma di aree cliniche. Molti dei tipi di epilessia familiare osservati nei cani sono simili a quelli che causano convulsioni ereditarie nell'uomo e la ricerca sui farmaci ha dimostrato di essere benefica per entrambe le specie.

Le epilessie canine sono state utilizzate anche come banco di prova per nuove opzioni terapeutiche che possono aiutare sia i cani che gli esseri umani. Ad esempio, una ricerca preliminare sull'elettroencefalografia intracranica (iEEG) nei cani suggerisce che la tecnica potrebbe essere un modo per prevedere le crisi epilettiche, il che potrebbe essere incredibilmente utile per le persone che attualmente soffrono di eventi epilettici apparentemente casuali.

Ci sono dei limiti, ovviamente. L'epilessia canina non è identica all'epilessia umana e diversi farmaci hanno già dimostrato di avere una tossicità differenziale nei cani e negli esseri umani. Inoltre, i proprietari hanno una capacità limitata di monitorare le crisi dei propri cani, soprattutto se paragonata alla capacità delle persone di segnalare le proprie crisi. Tuttavia, la misura in cui l'epilessia naturale nei cani è simile all'epilessia negli esseri umani rappresenta un'opportunità unica per studiare l'epilessia canina come modello per aiutare sia i cani che i loro proprietari.