È vero che anche il gatto gioca al riporto?

Il gatto è capace di giocare al riporto? Il gatto gioca al riporto, come dimostrato da alcune ricerche scientifiche e dalle esperienze dei proprietari. Questo animale, proprio come il cane, ama rincorrere palline oppure oggetti e riportarli al padrone. La propensione al gioco del riporto è legata all'educazione del gatto, al suo carattere, all'età e alla razza.

Qual è lo studio che parla del gioco del riporto per i gatti? Lo studio della Perdue University "Making fetch happen", pubblicato su Plos One. Secondo questa ricerca il gioco del riporto piace a quattro gatti su dieci. Gli esperti hanno infatti analizzato i dati relativi ad alcuni sondaggi effettuati da proprietari di cani e gatti, fatti fra il 2015 e il 2023. Fra gli 8mila proprietari di gatti che hanno partecipato all'intervista, il 41% ha spiegato che il proprio gatto recuperava spesso oggetti o giocattoli lanciati. Gli esperti inoltre hanno scoperto che i gatti hanno una maggiore possibilità di sviluppare questo comportamento se sono attivi in casa e giocosi. Gli studiosi hanno poi sottolineato che il comportamento di riporto è più comune nei maschi, meno nelle femmine e negli esemplari anziani e con problemi di salute.

Come insegnare il riporto al gatto? Sii paziente;

Dedicagli tempo;

Usa il rinforzo positivo;

Tiragli una pallina;

Richiamalo;

Offrigli un premietto;

Ripeti diverse volte. Insegnare il riporto al gatto è possibile, ma è importante essere pazienti e dedicargli il giusto tempo. Per addestrare l'animale utilizza il rinforzo positivo. Prima di tutto tiragli una pallina non troppo lontano e richiamalo. Non appena sarà tornato da te offrigli un bocconcino goloso e accarezzalo. In questo modo il gatto inizierà ad associare il gesto del riporto a qualcosa di gradevole. Ricordati di scegliere sempre delle palline specifiche che siano della consistenza giusta per i denti e la bocca dell'animale. Cerca di avere pazienza e non forzare mai il gatto. Prova in ogni caso a ripetere l'esercizio varie volte e per diverse settimane. In questo modo, a poco a poco, l'animale imparerà il riporto.

Quali sono le razze di gatto da riporto? Birmano;

Siamese;

Tonkinese. Come accade per i cani, anche nei gatti ci sono delle razze maggiormente propense al riporto. In generale si tratta di quelle originarie dell'Estremo Oriente, come il Birmano, il Tonkinese e il Siamese.

Come capire se il mio gatto vuole giocare? Si avvicina;

Cerca il tuo sguardo;

Porta un oggetto con sé;

Si rotola sulla schiena;

Corre per la stanza;

Attacca gambe e braccia (se cucciolo). Se il gatto vuole giocare tenderà ad avvicinarsi alla persona, cercando di attirare la sua attenzione. Spesso in questi casi l'animale porta con sé un giocattolo e tende a cercare lo sguardo del padrone per comunicargli le sue intenzioni. L'animale tende a mostrare interesse anche mettendo in atto dei comportamenti particolari come correre per la stanza oppure rotolarsi sulla schiena. Se il gatto è ancora molto piccolo per chiedere di giocare potrebbe usare un approccio piuttosto fisico, mordicchiando e attaccando gambe e braccia. Si tratta di un comportamento che, con delicatezza e pazienza, andrebbe sempre corretto per educare al meglio il gatto, spingendolo verso un approccio meno fisico per richiamare il gioco.

Quanto tempo devo giocare con il gatto? 10-15 minuti almeno due volte al giorno. I gatti necessitano di piccole sessioni di gioco, di 10 o 15 minuti, ma che abbiano luogo più volte al giorno (almeno due). Questi animali non hanno bisogno di giocare continuamente. Nonostante ciò per loro il gioco è essenziale per essere stimolati sia fisicamente che mentalmente. La quantità di tempo dedicata al gioco, ovviamente, varia in base all'età. Nei gatti adulti, come già anticipato, bastano due sessioni al giorno da un quarto d'ora. Nei gattini invece il gioco dovrebbe essere più frequente ed è importante rispondere a questa necessità dell'animale. In generale ogni gatto possiede il suo ritmo e le sue necessità riguardo l'attività ludica ed è essenziale imparare a rispettarle, stabilendo un buon equilibrio fra il gioco e il momento del riposo. Scegliendo i giocattoli che fanno per lui.