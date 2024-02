Duprasi domestico: come accudire il Gerbillo dalla coda grassa

Come qualsiasi animale domestico, però, ha delle necessità specifiche che vanno considerate per uno sviluppo corretto e una crescita sana. In questo modo potrà vivere il più possibile (dai due ai quattro anni) e arricchire la vita di chi lo adotta. Prima di approfondire, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram , per essere sempre aggiornati su salute e benessere - anche dei nostri amici pets.

La maturità sessuale viene raggiunta intorno ai due o ai tre mesi e la riproduzione non è semplice. È necessario un inserimento graduale e in un ambiente familiare. Se si capisce che stanno bene insieme, vanno lasciati insieme ma sempre sotto controllo per qualche giorno e, subito dopo l'accoppiamento, separati nuovamente. Possono nascere da due a sei cuccioli, che vengono svezzati a un mese di vita.

Il duprasi domestico si riconosce da questi tratti distintivi. A farsi notare in maniera particolare è la coda . Si presenta con poca peluria, è rosa arrotondata. Queste caratteristiche denotano uno stato di salute buono. Le dimensioni dipendono dal fatto che per il roditore rappresenta un magazzino di grasso e acqua. In condizioni di normalità è lunga 15 centimetri e pesa fra i 50 e i 70 grammi.

Pian piano, sarà il pet a cercare la vicinanza di chi lo ha adottato. Non è raro che ami stare in braccio , dormire e lasciarsi coccolare. Fondamentale, però, è tenere conto che si tratta di un animale piccolo ed estremamente delicato, che va toccato con delicatezza . Di norma, gli esemplari maschi sono più docili delle femmine, ma come sempre l'indole varia da soggetto a soggetto.

Questo animaletto selvatico, se viene abituato alla vita in casa, si presenta con un'indole mite e socievole . La sua natura da preda lo rende sospettoso davanti ai movimenti repentini e veloci. È indispensabile guadagnarsi la sua fiducia con un avanzare lento e mostrando le mani , dopodiché è lui che deve avvicinarsi quando si sente abbastanza sicuro e non pensa che ci sia una minaccia nelle vicinanze.

L’ambiente e la cura ideali

Per sentirsi a casa non sono necessari spazi enormi, ma è opportuno che il duprasi domestico abbia a propria disposizione un terrario e una lettiera alta almeno 10 o 15 centimetri, che può essere cambiata anche una volta al mese. Ce ne sono di appositi nei negozi di animali, ma va bene anche un acquario in disuso di almeno 75x40 centimetri, privato del coperchio che va sostituito da una rete.

Delle striscioline di carta da cucina o ricavate dai tovaglioli sono perfette per ricreare il nido, la cuccia dove far riposare al meglio il proprio pet. Per una corretta attività psicofisica, necessita anche di una ruota, il beverino e una cassetta. La ciotola va posizionata in un ripiano. Vicino alla ciotola va messa anche una vaschetta con sabbia per cincillà che serve al roditore per prendersi cura della propria igiene.

Gli animali di questa specie sono molto puliti e naturalmente profumati. Con una corretta gestione del loro habitat mantengono sempre il pelo lucido e morbido. L'acqua deve essere sempre pulita e bisogna controllare che ce ne sia sempre a sufficienza. Lo stesso vale per il cibo.

Come per qualsiasi altro animale domestico, è opportuno portarli periodicamente dal veterinario. È importante sceglierne uno specializzato in questi pet, che non sono ancora molto diffusi e necessitano di cure specifiche. Soprattutto se si è alla prima esperienza, è fondamentale farsi guidare da un esperto. Serve, per esempio, anche per sapere come pulire un gerbillo.