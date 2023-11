Drago barbuto: come prendersene cura

Il drago barbuto (Bearded dragons o beardies) è una delle lucertole più diffuse tra chi intende adottare un rettile a quattro zampe. La loro aspettativa di vita è solitamente di 10-15 anni o anche più, rappresentando un vero impegno. Dal punto di vista del caring, è importante soprattutto replicare il loro habitat naturale nel miglior modo possibile. In questo articolo capiremo meglio come prendersi cura di un drago barbuto per mantenerlo sano e felice. Shutterstock

Come tenere un drago barbuto in casa? Il terrario Il drago barbuto ha un aspetto robusto e può crescere fino a circa 45 cm di lunghezza, compresa la lunga coda. Ha quindi bisogno di spazio sufficiente per girovagare e svolgere le proprie attività. Il terrario mediamente considerato idoneo sarebbe di 120 cm di lunghezza x 60 cm di altezza x 60 cm di larghezza. L'ambiente dev'essere serrato in maniera sicura ma ben ventilato e realizzato con materiale solido nonché facile da pulire. Ci sono molti gadget di arredamento per ricreare l'ambiente naturale dei draghi barbuti. Se usi la sabbia, prediligi quella specifica per i rettili ed evita la "sabbia calcificata", poiché se ingerita accidentalmente può essere molto nociva per l'animale. È inoltre fondamentale aggiungere vari accessori, come rocce e rami su cui arrampicarsi. Sono di grande utilità gli anfratti e i pertugi, nei quali la lucertola ama nascondersi in caso di bisogno.

Temperatura, illuminazione e umidità I draghi barbuti hanno bisogno di un terrario con un clima differenziato in due zone; una calda, compreso tra 38 e 42°C, ben illuminata, e una fresca, compreso tra 22 e 26°C, ombreggiata. Oltre a ciò, si dovrà integrare una lampada UV dal 10 al 12% all'estremità calda, per assicurare il giusto metabolismo osseo all'animale. È anche essenziale mantenere bassa l'umidità; è consigliabile utilizzare un igrometro per misurarla nella zona più fredda.

Cosa mangiano i draghi barbuti? I draghi barbuti sono onnivori. Il drago barbuto segue una dieta a base di: insetti vivi (grilli marroni, locuste e calciworms, più piccoli della sua bocca), tenuti in un ambiente ampio e ben ventilato;

(grilli marroni, locuste e calciworms, più piccoli della sua bocca), tenuti in un ambiente ampio e ben ventilato; vegetali (crescione, rucola, cicoria, zucca grattugiata, foglie di tarassaco, trifoglio, piantaggine piante selvatiche). Sono da evitare gli spinaci e tutte le verdure che riducono l'assorbimento del calcio, e troppi cavoli, poiché possono influenzare la produzione di ormoni. Sono da rimuovere i cibi non consumati ogni giorno, da sostituire con prodotti freschi. Hanno infatti bisogno di un'ampia varietà di piante per loro commestibili, nonché degli integratori alimentari. I draghi barbuti non bevono molto, poiché gran parte della loro umidità è fornita dalla dieta. Tuttavia è necessario fornire una ciotola grande e poco profonda d'acqua, posizionata al fresco e pulita, sostituita appena sporca. I draghi barbuti giovani hanno bisogno di più cibo vivo degli adulti, circa il 65% di cibo vivo, il 35% di verdure, aumentando la

quantità di verdure man mano che crescono. I cuccioli dovrebbero essere nutrito due volte al giorno, con verdure tagliate più piccole. I giovani e gli adulti dovrebbero essere nutriti una volta al giorno. I vecchi draghi barbuti (più grandi di 30 cm) necessitano di circa il 40% di cibo vivo e il 60% verdure. Meglio dare dargli da mangiare al mattino, per consentirgli di digerire il cibo durante il giorno.