Dove tenere un degu in casa Il degu, o ottodonte, è un piccolo roditore socievole e molto vivace: in natura impiega buona parte della giornata arrampicandosi e scavando tunnel sotterranei che adorna di rametti, fieno e fogliame secco. Se si sta pensando di adottare degli esemplari di questa specie è fondamentale avere bene in mente che nonostante si tratti di roditori piuttosto semplici da allevare in cattività, i degu hanno pur sempre le loro esigenze specifiche: oltre ad un'alimentazione adatta, l'ottodonte ha bisogno di un ambiente che gli permetta di arrampicarsi e trovare rifugio in tane e piccoli tunnel. Prima di scoprire dove tenere un degu in casa, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram per essere sempre aggiornati su salute e benessere, anche dei nostri amici animali.

Come tenere un degu? Il degu è un roditore diurno e molto attivo, che ama interagire con quello che ha intorno e non disdegna la compagnia umana, perciò viene spesso scelto come animale domestico. Il fatto che sia così piccolo (raramente i maschi superano i 350 grammi di peso) e simpatico, però, non significa che non abbia esigenze specifiche, soprattutto per quanto riguarda l'habitat. Come gli altri roditori "domestici", adora rosicchiare qualunque cosa gli capiti a tiro, soprattutto se in legno o altri materiali naturali, ma necessita anche di spazi adeguati ad esprimere la sua natura di eccezionale arrampicatore. In natura i degu vivono all'interno di un intricato reticolo di gallerie e tane sotterranee, cosa che non si può certo riprodurre in casa. Se si vuole garantirgli un certo benessere anche in cattività, però, è importante mettergli a disposizione un ambiente privo di pericoli e adatto alla sua natura.

Cosa mangia un degu? Fieno

Erba fresca

Gemme e germogli

Asparagi

Broccoli

Ciuffi di carote

Cavolfiore

Zucchine L'alimentazione non è un grande problema: il degu è un vegetariano stretto, quindi oltre al fieno fresco sempre a disposizione può essere alimentato con dei mangimi appositamente studiati per le sue esigenze, che si trovano già pronti, a cui possono essere aggiunte piccole quantità di verdura ben lavata e a temperatura ambiente, mai troppo fredda o troppo calda. Il degu può anche mangiare la frutta, in particolare la mela, ma bisogna stare molto attenti a non esagerare con gli zuccheri poiché l'animaletto è soggetto al diabete. Non può mangiare, invece, dolciumi, carboidrati, cioccolata o alimenti con preparazioni troppo complesse.

Il degu deve vivere in gabbia? Come tutti i roditori che si possono tenere in casa, anche il degu dovrebbe essere ospitato in una gabbia, a maggior ragione perché quest'animaletto vivace e giocoso ha la tendenza a rosicchiare tutto quel che si trova davanti: per quanto piccolo, l'ottodonte riesce a distruggere perfino plexiglas e lamierino, rivelandosi un compagno problematico da lasciare libero per la casa (soprattutto per la sua stessa sicurezza).

Il degu può vivere libero? Come tutti gli animali allevati in gabbia, sarebbe bene concedere al degu un po' di libertà ogni volta che sia possibile - sotto la costante supervisione di un umano che possa impedirgli di mordere qualunque cosa e farsi male. Non si dovrebbe trattare dunque di una regola, ma di un'eccezione strettamente monitorata, perché questo animaletto deve essere assolutamente tenuto al sicuro nella sua gabbietta.

Come deve essere la gabbia del degu? Almeno 80x40x40 centimetri (per un solo esemplare);

In metallo;

Fondo pieno;

Sviluppata in altezza. La gabbia del degu dovrebbe avere dimensioni di almeno 80x40x40 centimetri (per un solo esemplare) ed essere costruita in materiali che il roditore non possa rosicchiare: bandite le gabbie in plastica, si può optare per una gabbia in metallo o per un terrario per roditori. Un aspetto molto importante riguarda il fondo della gabbia: quelle con fondo a griglia sono da evitare, in quanto il degu potrebbe ferirsi, preferendo quelle con fondo pieno (sempre in metallo). Trattandosi di un abilissimo scalatore, il degu avrà bisogno di una gabbia sviluppata in altezza, in cui abbia la possibilità di arrampicarsi e nascondersi.

Il degu puzza? In senso stretto il degu non puzza, ma non è neanche uno di quei roditori che non emettono odori: è molto attivo, si sporca facilmente (e in natura è anche coprofago) e deve essere fatta molta attenzione a fornirgli un'area dove possa fare un bagnetto di sabbia, in modo da rimuovere lo sporco in eccesso che accumulandosi sul pelo può portare cattivi odori.

Cosa mettere nella gabbia di un degu? Tane, tunnel e casette;

Pietre per affilare le unghie;

Rametti e rampe per arrampicarsi;

Ruota per correre;

Pavimentazione morbida;

Bastoncini di legno da rosicchiare;

Ciotole per il cibo;

Mangiatoia per il fieno;

Vaschetta per l'acqua;

Vasca per i bagni di sabbia;

Lettiera per roditori. Trattandosi di un animale che in natura vive gran parte del tempo nelle tane e cunicoli che scava, il degu ha bisogno di spazi chiusi in cui rintanarsi durante la giornata: tane, casette, scatole e tubi vuoti sono un buon arricchimento per il suo ambiente, ma bisogna sempre stare attenti ai materiali per via della sua capacità di rosicchiare (fino a distruggerlo) addirittura il legno. La plastica è da bandire tout-court nell'ambiente del degu, anche per il fondo, che dovrebbe invece essere rivestito di un materiale morbido (tessuto o un letto d'erba), per evitare che il roditore si ferisca alle zampe. Non possono mancare, nella gabbia dell'ottodonte, rametti e rampe per permettergli di arrampicarsi e una vasca per la sabbia: come il cincillà, anche il degu ha bisogno di bagni di sabbia regolari per mantenere la sua pelliccia in buono stato. Questa vasca, se non è dotata di coperchio, non andrebbe lasciata sempre nella gabbia, poiché si rischia che l'animale la utilizzi per fare dell'altro finendo col sporcarla: basterà inserirla nella gabbia per circa una mezz'ora ogni giorno. Oltre a questo, il degu avrà bisogno di una mangiatoia per il fieno, di una vaschetta per l'acqua e di ciotole per il cibo: anche queste devono essere abbastanza resistenti da sopravvivere all'istinto mordace del roditore, e abbastanza pesanti da non essere rovesciate. Quanto alla lettiera, possono andare bene il pellet per roditori ma anche la fibra di cocco, il truciolo o la carta assorbente: in ogni caso, la quantità di materiale dovrebbe essere sufficiente per permettere al roditore di utilizzarlo anche per scavare e costruire piccoli rifugi.

Dove tenere la gabbia del degu? Essendo attivo durante il giorno e di indole particolarmente socievole, il degu non dovrebbe essere lasciato in una stanza isolata: la posizione ideale per la sua gabbia è in un angolo tranquillo della casa in cui possa osservare gli umani e interagire con loro senza essere esposto a forti rumori, che possono disturbarlo molto.