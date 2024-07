Dove portare i cani in campeggio in Italia?

Dove posso portare i miei cani in campeggio in Italia? Dalle coste della Toscana alle spiagge della Sicilia, passando per i laghi del Nord e il mare del Sud: in Italia esistono molti campeggi che accolgono con piacere cani di ogni razza e taglia. Vediamo quindi insieme quali sono le migliori strutture nelle quali poter campeggiare insieme ai nostri amati animali domestici.

Qual è il miglior campeggio per cani? Quello che permette l'accesso libero alle varie aree;

Quello che include servizi dedicati a loro, come market o toelettatura;

Quello dotato di piazzole recintate. Posto che in Italia esistono moltissimi campeggi e che decretare il migliore è difficile perché ogni struttura ha delle particolarità tutte sue, sicuramente il migliore per i nostri cani deve contare sulle succitate caratteristiche e servizi. Un buon campeggio si distingue senz'altro dal fatto che tutte le aree devono essere accessibili, senza particolari limitazioni. L'animale, in sostanza, deve essere libero di muoversi in ogni punto, compresa la spiaggia, specie se il quadrupede fa parte delle razze di cani che amano nuotare. Essenziale è la presenza di servizi dedicati, come market e toelettature, ma anche di punti di primo soccorso con assistenza veterinaria. Sarebbe perfetto anche se fossero presenti delle strutture apposite, come le piazzole recintate che permettono a questi animali di godere appieno della vacanza, potendo correre liberamente e magari interagire con altri animali, le piscine o i campi più ampi per fare attività sportive.

Quali sono i migliori campeggi per cani in Abruzzo? Camping Lake Placid;

Camping & Village Eucaliptus;

Camping Wolf;

Pineto Beach Camping;

Dimore Montane. L'Abruzzo si distingue per una vasta quantità di campeggi pet friendly, che offrono diversi servizi per i nostri cani. Si va da appositi recinti in spiaggia ad aree sgambamento e piazzole, passando per servizi di toelettatura. Variano anche le sistemazioni: i più avventurosi possono optare per le piazzole con sassi, mentre chi vuole più comodità (insieme al cane) può alloggiare dentro comodi bungalow.

Quali sono i campeggi per cani in Basilicata? Camping Village Riva dei Greci;

Area Sosta Camper Kartodromo;

Villaggio Mondial Camping;

Masseria Radogna;

Le Due Barche. La Basilicata offre meravigliosi campeggi che ammettono cani, totalmente immersi nella natura. Va specificato che le strutture in questa regione tendono a essere un po' più piccole e orientate a una vera full immersion nella vita selvaggia, di conseguenza poche hanno servizi veri e propri per gli animali, ma ne consentono la presenza. Ciò significa che occorre essere maggiormente attrezzati e che bisogna contattare le singole strutture per informazioni più dettagliate, specie se abbiamo un cane che tende a scappare in vacanza.

Quali sono i migliori campeggi per cani in Calabria? Village Camping Marina di Rossano Club;

Camping Magna Grecia;

Villaggio Camping Costa Splendente sul Mare. A differenza delle altre regioni in Calabria non c'è una scelta molto ampia, ma in linea di massima ogni provincia ha strutture adibite al campeggio in compagnia dei nostri cani. Dal Tirreno allo Iono, dalla provincia di Cosenza a quella di Reggio Calabria, ci sono diverse strutture tra le quali scegliere, ma il consiglio è sempre quello di sentire le strutture per assicurarvi che la taglia del vostro cane sia ammessa: alcune strutture, infatti, sono riservate a cani di piccola taglia.

Quali sono i migliori campeggi per cani in Campania? Bleu Village;

Camping Villaggio dei Pini;

Resort Villaggio Baia del Silenzio;

Green Village Vacanze;

Villaggio La Siesta. In Campania sia il Cilento che la Costiera dispongono di diverse strutture pet-friendly, e sono diventati tra i posti più ricercati dai campeggiatori. Alcune strutture sono organizzate in modo tale da consentire l'accesso alle migliori spiagge per cani in Italia, permettendogli di nuotare e scorrazzare senza rischi. Come sempre occorre contattare le strutture per maggiori informazioni, ma di base la scelta è ampia: si va dai camping che hanno anche aree villaggio con casette vere e proprie alle più classiche piazzole.

Quali sono i migliori campeggi con cani ammessi in spiaggia in Emilia-Romagna? Adriano Family Village;

Vigna sul Mar Family Camping Village;

Airone Bianco Residence Village;

Cesenatico Camping Village;

Marina Family Village. L'Emilia-Romagna è una regione attrezzata e sempre ben disposta ad accogliere i nostri animali domestici, con la Riviera come punto di forza per i servizi e le attrezzature per i villeggianti. Praticamente tutte le strutture sono vicine al mare e hanno possibilità di accesso alle spiagge, oltre che aree recintate e diversi servizi per i nostri amici cani.

Quali sono i migliori campeggi per cani in Friuli-Venezia Giulia? Villaggio Turistico Europa;

Marina Julia Family Camping Village;

Camping Pino Mare;

Camping Village Mare Pineta;

Camping Village Belvedere Pineta. Anche il Friuli Venezia Giulia è un'ottima meta per andare con il cane in vacanza, specie se si vuole campeggiare e anche in questa regione si va da soluzioni più spartane a soluzioni più articolate. Chi vuole una vera full immersion nella natura potrà optare per i camping, alcuni dei quali dotati di piccole recinzioni, ma anche i villaggi turistici sono una buona idea: si può campeggiare ma si può anche godere di servizi mirati, tra cui ristoranti pet friendly e aree di primo soccorso.

Quali sono i migliori campeggi per cani nel Lazio? Fabulous village;

Anxur Village Camping;

Flaminio Village Bungalow Park;

I Pini village;

Club degli Amici Camping Village. Il Lazio è una delle regioni che offre più possibilità e più strutture per campeggiare insieme al cane. Tendenzialmente tutte le strutture più gettonate dagli utenti sono immerse nel verde, ma quelle che abbiamo elencato hanno anche degli specifici pro: splendide pinete dove passeggiare, sentieri per escursioni col proprio cane e persino delle aree dove può fare il bagno.

Quali sono i migliori campeggi con cani ammessi in spiaggia in Liguria? Camping Baciccia;

Campeggio Villa Doria;

Camping Por La Mar;

Camping Pian di Picche;

Camping Edy. Chi invece fosse interessato a un campeggio sul versante tirrenico, può pensare al mare Ligure e alle bellissime soluzioni di camping che la Liguria offre ai suoi ospiti. Lungo tutta la costa ci sono infatti decine di strutture, adatte a tutte le esigenze e a tutte le tasche, presso le quali poter soggiornare con i nostri cani. In molte di queste i cani non pagano supplementi (invece in altre strutture d'Italia potrebbe essere richiesta una quota che va dai 10 ai 20 euro).

Quali sono i migliori campeggi per cani in Lombardia? Camping Europa Silvella;

Weekend Glamping Resort;

Camping Village Riva Blu;

Camping Fornella;

San Francesco Camping Village. Lontani dalle città più caotiche, perfetti per immergersi nella natura: anche la Lombardia conta su diverse strutture adatte ai cani che, per altro, si distinguono per i molteplici servizi forniti. Alcuni si trovano a ridosso di laghi, tutti sono circondati da aree verdi, ma il punto forte di questi campeggi è il fatto che la quasi totalità ammette cani di ogni taglia.

Quali sono i migliori campeggi con cani ammessi in spiaggia nelle Marche? Centro Vacanze Mirage;

Pet Family Camping Cortina;

Camping Marinella;

Camping Mare Luna;

Natural Village Resort. Le Marche hanno un ottimo numero di campeggi pet friendly che si affacciano sul mare. Molte di queste contano su spiagge e abitazioni attrezzate per i cani, con ampio giardino esterno recintato e accesso libero in diversi punti del camping.

Quali sono i migliori campeggi per cani in Molise? Smeraldo Camping Village;

Molise Centro Vacanze;

Camping Sabbia D'Oro;

Camping Cerritelli;

Maronda Camping. In Molise non c'è un'ampissima offerta di camping per cani, ma va detto che le strutture presenti sul territorio sono comunque ospitali e confortevoli. Non tutte contano su servizi all'avanguardia, ma il loro punto forte è la presenza di accessi liberi sul mare.

Quali sono i migliori campeggi per cani in Piemonte? Camping Solcio;

Piccolo Camping E Maieu;

Campeggio Valle Gesso;

Camping Italia Lido;

Camping Village Lago Maggiore. Campeggiare con il cane in Piemonte non solo è un'ottima scelta, ma è anche garanzia di servizi aggiornati e attenti. Moltissime strutture sono gettonatissime proprio per la propria attenzione ai cani, che vengono ammessi in praticamente tutte le aree, ristoranti e market compresi.

Quali sono i migliori campeggi per cani in Puglia? Camping Villaggio Internazionale di San Menaio;

Agricampeggio & Glamping Torre Sabea di Gallipoli;

Villaggio Camping Oasi;

Porto Cesareo Camping;

Meditur Village. La Puglia, dalla provincia di Foggia fino a quella di Lecce offre ai turisti diverse soluzioni per godere di qualche giorno di relax con i propri animali domestici. Tutto dipende dalla vostra idea di vacanza, ma in linea di massima c'è l'imbarazzo della scelta e si può optare per sistemazioni immerse nel verde o per strutture che consentono l'accesso alla spiaggia.

Quali sono i migliori campeggi per cani in Sardegna? 4 Mori Family Village - Villaggio per Famiglie;

Camping Village L' Ultima Spiaggia;

Camping Village Tavolara;

Camping La Liccia;

Villaggio Camping Capo Ferrato; La Sardegna non solo conta su molte strutture dov'è possibile alloggiare con i cani, ma permette loro di accedere liberamente a molte spiagge. Tutti i camping tendono ad avere diverse sistemazioni, anche se non sempre sono presenti aree recintate. Fate attenzione però, perché se avete in mente una gira al Parco dell'Asinara dovrete fermarvi: non è consentito introdurre cani, gatti e altri animali, a meno che non siano di servizio.

Quali sono i migliori campeggi per cani in Sicilia? Camping Sanfilippo;

Camping Valle dei Templi;

Camping degli Ulivi;

Camping Almoetia;

Camping Catania. Anche la Sicilia, la regione più grande d'Italia, che dispone di oltre 1600 chilometri di costa, ha più di un centinaio di strutture, molte delle quali attrezzate e fornite di numerosi servizi, pronte ad accogliere i campeggiatori in arrivo con i propri cani. Quelle che vi abbiamo elencato comprendono anche delle piccole aree giochi.

Quali sono i migliori campeggi con cani ammessi in spiaggia in Toscana? Camping Village Bocche D'Albegna;

Camping Calatella Parco Vacanza;

Campeggio Cucciolo Parco Vacanza;

Bungalow La Quiete;

Camping Europa. La Toscana è una delle regioni più attrezzate per ospitare i campeggiatori che viaggiano in compagnia dei propri cani. Da Carrara a Grosseto, la costa toscana è pieno di strutture petfriendly, nelle quali soggiornare in tranquillità: in quasi tutte sono ammessi animali di tutte le taglie e sono compresi percorsi organizzati ad hoc e aree sgambamento.

Quali sono i migliori campeggi per cani in Trentino Alto Adige? Lago Levico Camping Village;

Camping Olympia;

Campeggio al Lago;

Caravan Park Sexten;

Camping Residence Sägemühle. Se la vostra idea è quella di fare una vacanza con il cane fra i monti o sul lago assicurandovi di avere a disposizione ogni servizio per lui (e per voi), il Trentino Alto Adige è una delle mete migliori. Quasi tutte le strutture pet friendly sono dotate di aree recintate e di punti di assistenza.

Quali sono i migliori campeggi per cani in Umbria? Green Village Assisi Hotel & Camping;

Badiaccia Camping Village;

Camping Village Punta Navaccia;

Camping Trasimeno;

Camping Village Cerquestra. L'Umbria è fra le regioni più amate da chi campeggia con il cane. Le strutture presenti su tutto il territorio sono attrezzatissime e, se si fanno un paio di telefonate prima, è possibile richiedere anche dei servizi extra come quello di pet sitting nel caso si decide di allontanarsi per mezza giornata.

Quali sono i migliori campeggi per cani in Valle D'Aosta? Hobo Camping;

Camping Monte Bianco;

Camping Aiguille Noire;

Green Park Village;

Camping Grandes Jorasses. Fra i campeggi che permettono l'accesso ai cani in Italia, quelli in Valle D'Aosta sono sicuramente tra i più all'avanguardia. Sono dotati di tutti i comfort e, per altro, sono la soluzione ideale per i cani più avventurosi: immersi fra le montagne, danno loro una grande quantità di stimoli. Sono tutti curatissimi, ma fate sempre un check prima di prenotare: alcuni potrebbero richiedere un sovrapprezzo per l'animale, specie se di taglia grande.

Quali sono i migliori campeggi con cani ammessi in Veneto? La Rocca Camping Village;

Camping Village Du Parc;

Camping Village Cavallino;

Jesolo Mare Family Village. In Veneto esistono molte strutture pronte ad ospitare i nostri cani. Quelle che abbiamo elencato accettano cani di ogni taglia e che ha numerosi servizi dedicati a loro. È possibile difatti trovare un'area sgambamento, la spiaggia per i cani e alloggi a loro dedicati, oltre a una serie di attività come toelettatura, lavaggio, market attrezzato e spazio per l'agility.

Come scegliere il campeggio per il cane? Fare un elenco delle strutture;

Leggere attentamente le recensioni;

Contattare singolarmente le strutture. Scegliere il campeggio dove pernottare con i propri cani non è semplice per tutti. Ci sono infatti animali che hanno maggiori necessità rispetto alle altre, oppure potrebbe essere la nostra prima vacanza con il cane e potremmo di conseguenza non essere certissimi su come reagirà. Gli unici modi per essere certi di fare la scelta giusta è fare un elenco delle strutture in base alla regione in cui ci si recherà e, una volta individuata una rosa di quelle apparentemente più giuste (sia geograficamente che per servizi), è una buona idea leggere sul web le recensioni degli utenti, che possono sicuramente indirizzare. Dopodiché, il passo successivo è contattare le strutture: se pensiamo di campeggiare usando un camper potremmo ricevere informazioni ulteriori sulle piazzole di sosta, mentre se vogliamo optare per una tenda, per un bungalow o per una minicasa potremmo ricevere informazioni specifiche sull'attrezzatura. Informatevi bene su tutti i servizi e le attrezzature che avrete a vostra disposizione, così da avere anche chiaro di cosa avrete bisogno durante il viaggio e cosa invece troverete già pronto per voi e il vostro amato cane una volta raggiunto il luogo prescelto.