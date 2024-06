Esistono diverse alternative per assicurare che il nostro coniglio non soffra e non senta troppo la nostra mancanza quando andiamo in vacanza o partiamo per un lungo viaggio di lavoro. Si può lasciare in casa con qualcuno che lo accudisca ogni giorno, portarlo in una struttura specializzata (ne esistono poche) oppure affidarlo a una persona fidata che se ne occuperà portandolo a casa con sé.

Dove posso lasciare coniglio quando vado in vacanza?

A casa, se possiamo contare su un pet sitter o su qualcuno che lo può accudire a domicilio;

A casa di una persona fidata;

In una pensione specializzata.

Se il coniglio non può venire in vacanza con noi e sappiamo che staremo via per pochi giorni, la soluzione più semplice è lasciarlo nel comfort della sua casa, e affidare a un pet sitter o a una persona fidata il compito di occuparsene per tutti i giorni in cui non saremo a casa. È importante che questa persona possa recarsi da lui almeno una volta al giorno non soltanto per dargli fieno fresco, cambiargli l'acqua e pulire la gabbia, ma anche per interagire con lui, che altrimenti potrebbe soffrire di solitudine e stress.

In questo caso è buona abitudine lasciare a disposizione una quantità di fieno e verdure sufficiente e mettere per iscritto tutte le indicazioni più importanti, in modo che la persona possa occuparsi di lui nel migliore dei modi.

Se si sta partendo per una vacanza più lunga, è meglio optare per una soluzione diversa, e trasferire l'animale in un centro specializzato oppure a casa di un amico che se ne prenda cura: in questo caso, è fondamentale assicurarsi che nella sua casa temporanea non debba convivere forzatamente con cani, gatti o altri predatori che potrebbero terrorizzare il coniglio.

In alcuni casi, se il coniglio è anziano o ha problemi di salute, si può anche pensare di chiedere ospitalità al suo veterinario di fiducia, in modo da essere certi che sia sempre sotto controllo.