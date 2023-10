Il riccio africano , meno conosciuto con il nome scientifico di Atelerix albiventris, è un piccolo mammifero appartenente alla famiglia Erinaceidae. È un insettivoro, ovvero si nutre di insetti. Se ti trovi qui, però, è molto probabile che tu abbia trovato un piccolo riccio spaurito in giardino e voglia rendere la sua permanenza qui sicura e confortevole. Dove deve vivere un riccio africano ? Esiste un posto, in casa o in giardino, in cui possa essere sereno e felice?

Riccio africano domestico, si può avere?

Prima di fare grandi progetti su come arredare casa e come configurare il giardino in maniera tale da accogliere il proprio riccio, è importante ricordare una cosa. Questa specie, per quanto molto graziosa e piuttosto innocua, è considerata protetta. Cosa significa? Significa che il riccio africano non potrebbe essere tenuto come animale domestico. Questo non vieta però molti negozi di animali di metterli in vendita. Dunque, non è poi così difficile trovarlo come animale "da compagnia".

Devi sapere, infatti, che il riccio che prende il nome di Atelerix albiventris non è lo stesso animale che potremmo incontrare, per esempio, in Europa in un parchetto o in aperta campagna: o meglio, non necessariamente. Il riccio europeo, per esempio, ha cinque dita sulle zampe posteriori, mentre quello africano ne ha quattro.

Sono creaturine molto piccole, con orecchie minuscole e rotonde e una colorazione che può differenziarsi molto dal compare europeo. Naturalmente, come tutti i rappresentanti di questa specie, il riccio africano ha un dorso ricoperto di aculei che, in base alla dimensione dell'animale, vanno dai 5 ai 20 millimetri di lunghezza. Un riccio africano medio, inoltre, pesa all'incirca 300-500 grammi, e non supera mai i 20 centimetri di dimensioni. Infine, sono animali notturni.