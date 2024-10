Quanto sono impegnativi i cuccioli di Dogo Argentino? Un cucciolo di Dogo Argentino è un concentrato di energia. È molto affettuoso con il padrone, ma non è per tutti: richiede impegno e costanza nell'addestramento e nell'esercizio. Vispo, allegro e furbo, è molto attivo e sin da piccolissimo si mostra intelligente e perspicace. Si tratta d'altronde di un cucciolo di cane da caccia che possiede la forza e la rapida reattività necessarie per questa attività.

Che taglia di cuccioli di Dogo Argentino esiste? l cuccioli di Dogo Argentino non hanno taglie, come succede per altri cani. In linea di massima, i piccoli pesando dai 250 grammi ai 500 grammi alla nascita, per arrivare fino a un chilo durante il primo mese. Questi valori possono variare leggermente, in base ai genitori e all'allevamento.

Quanto costa un Dogo Argentino cucciolo? Tra i 1000 e i 1500 euro. Un cucciolo di Dogo Argentino rientra nella fascia alta e, a seconda dell'allevamento, può costare tra i 1000 e i 1500 euro. Stiamo parlando, ovviamente, di un cucciolo con pedigree, che, data la complessità di questa razza, deve essere acquistato da un allevatore esperto.

Quando separare i cuccioli di Dogo dalla madre? Dalle 8 settimane in poi. I cuccioli di Dogo Argentino non devono essere separati dalla madre prima delle 6-8 settimane: sarà infatti lei a introdurre lo svezzamento e a provvedere a tutti i loro fabbisogni in questo arco di tempo. Se il cucciolo sappiamo già che sarà destinato alla convivenza con gli uomini senza la mamma, è importante che sia abituato al contatto umano già a partire dalla terza settimana.

Come avviene lo svezzamento di un cucciolo di Dogo Argentino? Inizia tra le 3-4 settimane e le 7-8 settimane di vita;

Si fa con cibi umidi specifici per cuccioli;

Prosegue con cibi solidi ammorbiditi;

Va sempre affiancato a una corretta idratazione. Lo svezzamento avviene già per opera della mamma dei cuccioli, perciò i piccoli di Dogo Argentino devono terminare questo processo prima di essere dati in adozione. Si comincia intorno alle 3-4 settimane, con cibi umidi specifici per cuccioli, alternati a latte materno. In caso di assenza della mamma procedere con latte artificiale idoneo (assolutamente non quello per bambini o il latte vaccino). Con la comparsa dei dentini possiamo passare a cibi solidi ammorbiditi e infine, intorno alle 7-8 settimane di vita, fino a passare ai cibi solidi tradizionali. Scegliete sempre alimenti per cani adatti a questa fascia d'età, ed effettuate lo svezzamento con la supervisione del veterinario. Importante anche una corretta idratazione attraverso una ciotolina con sempre acqua fresca e pulita, accessibile ai cuccioli autonomamente.

Quali sono le malattie comuni del cucciolo di Dogo Argentino? Displasia dell'anca;

Entropion;

Ectropion;

Epilessia;

Sordità. La razza del Dogo Argentino ha delle patologie genetiche specifiche che i cuccioli possono manifestare, alcune delle quali comuni a molti cani, come la displasia dell'anca, ovvero una malformazione dell'articolazione che comporta una degenerazione progressiva nel tempo. Epilessia e sordità sono molto comuni per questi cuccioli, per questo è importante controllare il pedigree e le analisi cliniche (da effettuare con frequenza per tutta la vita) prima di adottarne uno. L'entropion riguarda la possibile abrasione della cornea a causa dello sfregamento dei peli sull'area. Questo si verifica quando il bordo palpebrale è "arrotolato" verso l'interno. Al contrario l'ectropion è la rotazione verso l'esterno delle palpebre.

Cosa bisogna sapere sul Dogo Argentino? È un cane di taglia grande;

Ha una corporatura forte e massiccia;

Pesa tra i 36 e i 45 kg;

Vive tra i 10 e i 15 anni;

Ha bisogno di molto movimento;

Il suo pelo è bianco, corto e completamente bianco;

Si adatta bene alla vita in appartamento. Sin da quando è un cucciolo, il Dogo Argentino si rivela un cane agile, muscoloso, e molto forte. La sua testa è sostenuta da un collo spesso ma elegante che si collega a un corpo equilibrato, sostenuto da zampe anteriori dritte e arti posteriori molto muscolosi e mediamente angolati. Nato come cane da caccia è naturalmente incline a inseguire e catturare selvaggina pericolosa. Ha un buon naso, una grande capacità polmonare e una corporatura potente ma agile e muscolosa. Ha bisogno di tanto esercizio fisico e movimento e a sua espressione è vigile e intelligente, con una spiccata durezza. Il Dogo è immediatamente identificabile dal suo mantello corto, completamente bianco. Nonostante le sue caratteristiche da cane da caccia, si adatta bene alla vita in appartamento e con gli umani, affettuoso e giocherellone con il padrone (anche con i bambini), meno con gli estranei. Data la sua indole è sempre meglio ricorrere ad un addestratore per il nostro cucciolo, sin dai primi mesi d'età.

Che carattere ha il Dogo Argentino? Vivace;

Energico;

Fedele;

Silenzioso;

Giocherellone;

Coraggioso;

Non aggressivo verso gli uomini. Stiamo parlando di un cane forte, che in passato era allevato esclusivamente per fini di caccia, quindi tende ad essere silenzioso, coraggioso, sportivo e scattante. Non solo, questa sua identità fa si che sia fedele e non aggressivo verso gli uomini. Con il passare dei decenni è entrato sempre più nelle nostre case, il che ha reso il suo carattere affettuoso, giocherellone, vivace, e particolarmente avvezzo alla presenza dei bambini. Però, tenendo conto della sua fisicità, è sempre meglio che ci siano degli adulti in presenza dei più piccoli, e che il cane sia ben addestrato. Se il Dogo Argentino entra sin da cucciolo nella nostra famiglia non avrà alcun problema durante la convivenza con le persone.

Come adottare un cucciolo di Dogo Argentino? Adottandolo da un canile;

Acquistandolo da un allevatore. Gli esperti consigliano di adottare o acquistare un cucciolo di Dogo Argentino da un allevatore esperto che ci assicurerà il suo pedigree, una prima fase di addestramento (molto utile con questa razza), e il corretto svezzamento. Se parliamo, invece, di un cane adulto, anche se è più difficile trovare questi cani in strutture comunali, è sempre un'ottima scelta di cuore optare per l'adozione da un canile.