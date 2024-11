Dobermann: che carattere ha, quanto vive e quanto costa?

Dobermann, che razza è? Il Dobermann è un cane di razza di taglia granfe, muscoloso ma elegante, con pelo liscio, le cui inclinazioni caratteriali e la personalità ne fanno, da sempre, un ottimo cane da guardia e per le forze armate. Questo articolo analizza tutte le caratteristiche più interessanti del Dobermann: aspetto fisico, dimensioni, carattere, rapporto con gli altri animali padrone ideale, aspettativa di vita, bisogni nutrizionali, predisposizioni a malattie e quanto esercizio fisico può e deve fare per rimanere in salute.

Quali sono le sue caratteristiche fisiche? Il Dobermann è una razza di taglia grande, muscolosa, elegante e dal portamento fiero. È un cane capace di correre a grandi velocità. Il corpo è quadrato e ben proporzionato. Il petto anteriore è ben sviluppato. Le costole sono ben cerchiate. Il dorso è relativamente corto e si caratterizza per un andamento a scendere dal garrese alla groppa (punto più alto del dorso rispetto alla superficie di appoggio). Il ventre si presenta abbastanza retratto. La testa è proporzionata rispetto al corpo. Visto dall'alto e di lato, assomiglia a un cuneo allungato e smussato. La parte superiore del cranio è piatta e priva di rughe. Il muso è lungo. Le guance sono piatte e labbra sottili. Il naso è nero negli esemplari neri, marrone negli esemplari marroni, grigio scuro negli esemplari blu e marrone chiaro negli esemplari fulvi. Gli occhi sono a mandorla, moderatamente infossati, non prominenti, con espressione vivace e vigile. L'iride è di colore uniforme; nei cani neri, può essere marrone tenue o marrone più scuro, mentre nei cani marroni, blu e fulvi, è simili a quello delle macchie che caratterizzano il manto del Dobermann. Le orecchie sono piccole e inserite alte sulla testa; possono presentarsi cadenti e aderenti alle guance, quando il cane è tranquillo, oppure dritte, quando il cane è in allerta. La bocca è ben sviluppata, solida e forte. La dentatura è completa e presenta una perfetta e regolare chiusura a forbice (ovvero i denti superiori che si sovrappongono strettamente ai denti inferiori e sono posizionati perpendicolarmente alle mascelle). I denti sono posizionati in modo uniforme. Leggermente convesso, il collo è abbastanza lungo e asciutto; al cane dona notevole nobiltà. La regione della nuca è molto muscolosa. Un esemplare di buon pedigree manca di giogaia (la pappagorgia). Muscolose e con ossa rotonde, le zampe anteriori si contraddistinguono per un angolo di 90° tra scapola e parte superiore del braccio, le quali tra l'altro hanno più o meno la stessa lunghezza. Viste di fronte e di lato, dal gomito al pastorale, sono perfettamente dritte e parallele tra loro. In stazione eretta o in andatura, il gomito si trova al petto. Le zampe posteriori sono muscolose e si caratterizzano per gambe parallele tra loro e moderatamente divaricate. Le ginocchia sono lunghe e ben piegate. I garretti non sono rivolti né verso l'interno né verso l'esterno. I piedi sono ben arcuati, compatti e simili a quelli di un gatto. La coda è portata alta, con una leggera curva. Non presenta differenze nella lunghezza del pelo.

In passato, esattamente per gli stessi motivi delle orecchie (ovvero per dare all'animale un aspetto più aggressivo), era abitudine tagliarla alla prima/seconda articolazione; oggi, in Italia, l'amputazione del cane non è più in uso, se non per esigenze di salute. Il mantello è liscio, corto, raso, aderente al corpo, spesso e dalla consistenza dura. Manca del sottopelo, caratteristica che rende il Dobermann un cane sensibile al freddo, al vento e all'umidità, e che si bagna se esposto alla pioggia. Il colore del pelo può essere nero, marrone, blu o fulvo, con macchie rosso ruggine. Nettamente definite, le macchie localizzano sopra ogni occhio, sul muso, sulla gola, sul petto, su buona parte delle zampe, sui piedi e sotto la coda. L'andatura è fiera, caratterizzata, al trotto, da una forte spinta posteriore e un apparente movimento rotatorio dei quarti posteriori.

Quanto è grande? Un Dobermann adulto può pesare tra i 32 e i 45 kg; di norma, gli esemplari maschi pesano di più delle femmine. Per quanto concerne l'altezza, i Dobermann maschi possono arrivare a misurare 69 cm, mentre i Dobermann femmine arrivano al massimo a 65 cm circa.

Qual è il suo carattere? Il Dobermann è un cane intelligente, leale, affettuoso e obbediente. È anche un animale estremamente energico, audace, vigile, con elevata attitudine al lavoro (non a caso è un ottimo cani da forze armate) e che non disdegna il gioco. Se abituato da piccolo e regolarmente addestrato, il Dobermann può essere un buon cane di famiglia, capace di convivere con eventuali bambini e altri animali domestici della casa.

Tuttavia, va detto anche che, per sua indole, tende ad affezionarsi a una sola persona, anche quando è parte integrante di una famiglia composta da diversi elementi. I Dobermann nascono come cani da guardia, ragion per cui sono per natura diffidenti e sospettosi nei confronti degli estranei e di chi frequenta ciò che considerano il loro territorio. Va d'accordo con i cani conosciuti; potrebbe avere problemi, invece, con i cani che non conosce, motivo per cui, durante le uscite in pubblico, è raccomandato l'uso del guinzaglio. Importante! Cani e bambini non andrebbero mai lasciati da soli senza la supervisione di un adulto, anche quando sembra non esserci alcun motivo di preoccupazione. È facile addestrare il Dobermann? In virtù della sua attitudine al lavoro, il Dobermann è un cane relativamente facile da educare e istruire. Il vero problema, però, è che serve un addestramento regolare e costante fin dalla giovane età e di livello elevato, fondamentalmente per controllare il loro istinto sospettoso e di cane da guardia. In mancanza di un addestramento adeguato e regolare, il Dobermann potrebbe essere fonte di problemi. Del resto, il lettore provi a immaginare cosa accadrebbe se un cane con questa forza e di questa stazza non fosse abituato a rispondere ai comandi. Sempre con la finalità di controllare l'istinto diffidente e da cane da guardia del Dobermann, è importante favorirne la socializzazione fin da piccolo: in termini pratici, significa abituarlo, magari inizialmente con l'aiuto di un educatore, alla presenza di altri animali domestici. Con un addestramento appropriato, il Dobermann può rivelarsi un animale domestico meraviglioso, leale e obbediente.

Quanto vive? Il Dobermann ha un'aspettativa di vita che si aggira attorno ai 10-13 anni.

Dove dovrebbe vivere? Il Dobermann è un cane di grandi dimensioni e con un'elevata richiesta di esercizio fisico. Alla luce di ciò, dovrebbe vivere in una casa di grandi dimensioni, fornita di ampio giardino e dalla quale si possa accedere agevolmente a un'area di campagna per le lunghe passeggiate (di cui l'animale ha fortemente bisogno). Il Dobermann vive felicemente in campagna; tuttavia, se sono rispettate le condizioni sopraccitate, può condurre una vita serena e soddisfacente anche in città. Chi desidera adottare un cane da guardia come il Dobermann, è importante che predisponga il giardino in modo da mantenere separati l'area verde in cui ha libero accesso il cane da quella dedicata all'ingresso dei visitatori, corrieri ecc., il tutto per motivi di sicurezza.

Qual è il padrone ideale? Il padrone ideale del Dobermann deve essere una persona con esperienza in fatto di cani grandi e da guardia, dediti all'addestramento regolare e con molto tempo a disposizione. Deve essere anche una persona attiva, poiché l'animale ha bisogno, come già detto, di fare tanto esercizio fisico. Da buon cane lavoratore, il Dobermann ha bisogno di compiacere e soddisfare; ecco, quindi, che il suo padrone perfetto deve pensare a stimolarlo regolarmente dal punto di vista mentale, con compiti, giochi interattivi ecc., tutte attività che richiedono tempo e impegno quotidiano. Sarebbe meglio un padrone/famiglia senza figli o con figli ormai grandi e consapevoli, che sono in grado comprendere le esigenze dell'animale e contribuire alla sua gestione in modo costruttivo (es: portandolo a passeggio quando il padrone non può ecc.).

Quanto esercizio fisico deve fare? Il Dobermann è una razza canina atletica ed energica, che ha bisogno di fare lunghe passeggiate e corsa libera; come detto in precedenza, inoltre, si tratta anche di un cane "lavoratore", bisognoso di stimolazione mentale sotto forma di addestramento, giochi interattivi, esecuzione di compiti ecc. Un Dobermann adulto dovrebbe fare almeno 2 ore di esercizio fisico al giorno, più addestramento regolare e altre attività finalizzate alla stimolazione mentale.

Quali sono i suoi bisogni nutrizionali? Come tutti i cani di taglia grande, il Dobermann ha un grande appetito, il che vuol dire che mangia importanti razioni di cibo giornaliere. Sempre perché si tratta di una razza di taglia grande, il suo corretto sviluppo e la sua salute è fortemente dipendente da un apporto appropriato ed equilibrato di tutti i nutrienti, compresi minerali e vitamine (nei cani di taglia piccola, queste esigenze nutrizionali sono meno marcate). Il Dobermann è predisposto a sviluppare patologie a carico dello stomaco, come la torsione dello stomaco o la dilatazione gastrica; per tenere sotto controllo questo rischio, bisognerebbe alimentarlo con pasti piccoli, ma frequenti. Grazie a una dieta corretta ed equilibrata, il Dobermann può vivere anche 13 anni.

Ogni quanto fare la toelettatura? Il Doberman richiede una toelettatura minima: è sufficiente spazzolare il pelo, anche solo con un guanto di gomma, 1 volta a settimana, per eliminare i peli morti.

Qual è il suo prezzo? A seconda del pedigree e dell'allevamento da cui proviene, un cucciolo di Dobermann può costare tra i 1.000 e i 1.800 euro.

Qual è la sua storia? La razza deve il suo nome a Louis Dobermann, un esattore delle tasse di Apolda, in Germania, vissuto nel XIX secolo, che desiderava un cane che incutesse timore nei possibili rapinatori e che fosse anche in grado di proteggerlo in caso di necessità. Il Dobermann è frutto di un incrocio di razze, tra cui Pinscher (che ne rappresenta la base), Weimaraner, Greyhound, Rottweiler, Manchester Terrier e Pastore Tedesco, il tutto per ottenere una combinazione di intelligenza, velocità e durezza di carattere. Negli anni a seguire, quando la sua intelligenza e la sua addestrabilità sono diventate qualità note, il Dobermann ha cominciato a trovare sempre più impiego come cane da forze armate, da caccia e da guardia.