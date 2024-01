Cause

La causa di questo disturbo è quasi sempre un forte stato ansioso al cui il gatto tenta di dare sfogo attraverso questi comportamenti ritualizzati. Purtroppo i gatti che soffrono di disturbo ossessivo compulsivo sono molto più frequenti di quello che pensiamo. Come accorgercene? Come sempre l'osservazione del nostro amico è sempre il punto di partenza imprescindibile per accorgerci che qualcosa non va. Quando un comportamento viene ripetuto in maniera frequente e apparentemente senza motivazione vale la pena prestarci attenzione.