Displasia del Gomito nel Cane: sintomi e come riconoscerla

Generalità Shutterstock La displasia del gomito nel cane, o displasia canina del gomito, è una patologia congenita dell'apparato scheletrico, che colpisce gli arti anteriori e che è tipicamente causa di dolore, zoppia e gonfiore. La displasia canina del gomito è una condizione con una base genetica, che risente di vari fattori, tra cui anche la dieta La radiografia del gomito è spesso fondamentale per la diagnosi di questo disturbo, che in genere si palese dopo il 5° e il 18° mese di vita. Non esiste una terapia risolutiva; tuttavia, l'animale può contare su diverse strategie utili ad alleviare i sintomi e a rallentare la progressione della malattia.

Cos'è Cosa si intende per Displasia del Gomito nel Cane? La displasia del gomito è una condizione congenita dell'apparato scheletrico, che si caratterizza per lo sviluppo non uniforme delle componenti articolari del gomito. A carico degli arti anteriori (dove appunto risiede il gomito), la displasia del gomito nel cane è una patologia presente fin dalla nascita (congenita), ma che si manifesta soltanto durante l'età dello sviluppo dell'animale. La displasia canina del gomito è meno diffusa della più nota displasia dell'anca, ma come questa interessa soprattutto gli esemplari di grossa taglia (sebbene possa colpire anche i cani più piccoli). Cosa significa displasia? In ambito medico/veterinario, il termine displasia indica un'anomalia dello sviluppo o della crescita di un organo o un tessuto. Per approfondire: Displasia dell’Anca nel Cane: sintomi e come riconoscerla Cosa succede nella Displasia dell’Anca del Cane? Come nell'essere umano, anche nel cane il gomito è un'articolazione complessa, a cerniera, risultante dall'interazione perfetta di tre ossa dell'arto anteriore note come omero, ulna e radio. In un cane sano, le componenti articolari delle tre ossa suddetta si sviluppano in modo uniforme, in modo tale che la connessione tra le componenti articolari sia sempre ottimale. In un cane con displasia del gomito, invece, le varie componenti ossee dell'articolazione si sviluppano in modo differente, ragion per cui a un certo punto viene meno la corretta connessione tra le diverse parti.

Ovviamente, questo sviluppo anomalo compromette la funzionalità dell'articolazione e l'equilibrio articolare, con ripercussioni sulle capacità motorie dell'animale. Quanto appena riportato spiega per quali ragioni la displasia del gomito, pur essendo una condizione congenita, emerga soltanto durante la fase di crescita dell'animale. Quante forme di Displasia Canina del Gomito esistono? In realtà, sarebbe più corretto definire la displasia canina del gomito come un insieme di patologie, che differiscono per la componente articolare coinvolta e il tipo di alterazione specifica.

In breve, queste patologie sono: Frammentazione del processo coronoideo mediale dell'ulna (FCP);

Osteocondrite dissecante;

Mancata unione del processo anconeo dell'ulna (UAP);

Malattia del compartimento mediale (MCD).

Quali sono le cause La displasia del gomito nel cane è una condizione di origine genetica, che, secondo le ipotesi più attendibili, sembra risentire di fattori quali: Dieta (squilibri nutrizionali e/o carenze);

Ambiente;

Traumi del passato;

del passato; Difetti di crescita della cartilagine;

Ormoni. Quali Cani sono più a rischio di Displasia del Gomito? Qualsiasi cane può soffrire di displasia del gomito; tuttavia, questa condizione si osserva più spesso in alcune razze, tra cui: Bovaro del Bernese;

Pastore Tedesco;

Labrador Retriever;

Golden Retriever;

Rottweiler;

Bulldog;

Bobtail;

Mastino. In linea generale, la displasia del gomito è più frequente nei cani di taglia grande o gigante.

Quali sono i sintomi Come si manifesta la Displasia del Gomito nel Cane? In genere (più dell'80% dei casi), la displasia del gomito del cane colpisce entrambi gli arti anteriori; alle volte, però, può riguardare un arto soltanto. Il cane che soffre di displasia del gomito manifesta tipicamente: Zoppia bilaterale o monolaterale;

bilaterale o monolaterale; Gonfiore a livello dei gomiti;

a livello dei gomiti; Debolezza e dolore agli arti colpiti;

e agli arti colpiti; Dolore alla palpazione ;

; Rigidità articolare e riduzione della gamma di movimento dell'articolazione;

e riduzione della gamma di movimento dell'articolazione; Gomito che sporge verso l'esterno ;

; Riluttanza a muoversi , correre e saltare;

, correre e saltare; Atrofia dei muscoli delle zampe anteriori. In genere, la displasia canina del gomito è evidente: anche il padrone è in grado di accorgersi che il cane presenta un disturbo che riguarda le articolazioni degli arti anteriori.

In alcuni casi, tuttavia, la malattia può avere conseguenze più sfumate, tanto che spesso la sua diagnosi avviene in età tardiva, quando ha compromesso in modo severo la cartilagine (artrite). Displasia del Gomito nel Cane: quando compaiono i primi segni? La maggior parte dei cani affetti da displasia del gomito comincia a manifestare i primi sintomi della condizione tra il 5° e il 18° mese di vita. È da segnalare che i cani con forme lievi di displasia dell'anca possono manifestare i sintomi del disturbo soltanto in età adulta e solo dopo che la degenerazione articolare ha raggiunto un certo grado di severità.

Quali sono le complicanze Nel cane, la displasia del gomito causa una degenerazione progressiva della cartilagine, che sfocia in forme anche molto gravi di artrite (infiammazione della cartilagine); l'artrite comporta un ulteriormente peggioramento della sintomatologia e della funzionalità articolare.

Quali esami per la diagnosi Displasia del Gomito nel Cane: come riconoscerla? La prima tappa del percorso diagnostico è l'esame obiettivo, durante il quale il veterinario visita il cane, guarda come questo cammina ed effettua dei test per capire quali movimenti causano dolore (in genere, un cane con displasia del gomito ha dolore quando piega o estende completamente l'arto). Il secondo passaggio è la radiografia del gomito, esame strumentale che spesso permette di stilare in modo definitivo la diagnosi di displasia del gomito. In casi dubbi, i veterinari potrebbero ricorrere ad altri esami di diagnostica per immagini, quali la TAC, l'artroscopia diagnostica o la risonanza magnetica. Quando rivolgersi al veterinario? Il proprietario di un cane dovrebbe consultare un veterinario per approfondimenti quando possiede un esemplare di una razza tipicamente associata alla displasia del gomito.

In sostanza, se si decide per esempio di prendere in affido un Pastore Tedesco, tra le prime cose da fare, è buona norma richiedere un consulto veterinario per valutare lo stato di salute articolare dell'animale.

Come si cura la Displasia del Gomito nel Cane? Attualmente, purtroppo, non esiste un trattamento o un farmaco che curi la displasia canina del gomito, ripristinando l'articolazione e la sua funzionalità. Chiarito questo aspetto, esistono varie terapie che possono aiutare a migliorare la sintomatologia e a rallentare la progressione della malattia. Tra queste terapie, la più importante e impiegata è, senza dubbio, l'intervento chirurgico; seguono, quindi, le terapie farmacologiche per il dolore e alcune precauzioni relative allo stile di vita. Chirurgia L'intervento chirurgico per la displasia canina del cane prevede la rimozione dei tessuti danneggiati o malati e il riadattamento dell'anatomia articolare allo scopo di ripristinare la funzionalità dell'articolazione in modo compatibili con i movimenti del cane. La chirurgia non può considerarsi un trattamento specifico per la displasia del gomito, in quanto, sebbene comporti un miglioramento del quadro sintomatologico, altera definitivamente l'anatomia naturale del gomito; questo significa che l'articolazione andrà comunque incontro ad artrite, anche se in una fase più tardiva e in modo meno severo. Gli esatti connotati della chirurgia dipendono dal tipo di displasia del gomito presente. In genere, l'intervento chirurgico si svolge in artroscopia; più raramente, avviene tramite chirurgia tradizionale (a cielo aperto). La fase post-operatoria prevede un periodo di riposo, a cui il cane deve attenersi per favorire la guarigione dei tessuti. Terapia farmacologiche contro il dolore I farmaci contro il dolore usati maggiormente in presenza di displasia del gomito sono i FANS. Questi medicinali controllano i sintomi infiammatori, ma non fermano in alcun modo la progressione della patologia. Stile di vita I padroni dei cani affetti da displasia del gomito devono monitorare il peso dell'animale, evitando sovrappeso e obesità, condizioni che peggiorano la sintomatologia. Per controllare il peso dell'animale è fondamentale non solo la dieta, ma anche l'esercizio fisico, che deve essere adattato alle condizioni di salute del cane (troppo esercizio potrebbe peggiorare i sintomi; troppo poco, invece, potrebbe non bastare a contrastare il rischio obesità). Esistono degli integratori per la displasia del gomito nel cane? Alcuni veterinari consigliano degli integratori a base di glucosamina e condroitina solfato, in quanto sembrano ridurre l'infiammazione e alleviare la sintomatologia. Esattamente, come i farmaci per il dolore, gli integratori non arrestano la progressione della patologia. Il riposo può aiutare? Nei momenti più acuti della sintomatologia, tenere il cane a riposo può aiutare ad alleviare la sintomatologia.

Prognosi La prognosi in caso di displasia del gomito del cane dipende da vari fattori, tra cui la diagnosi precoce, la tempestività del trattamento e la severità della condizione stessa. In linea generale, se la displasia del gomito è di grado moderato-lieve e la terapia tempestiva, il cane ha buone probabilità di stare meglio e recuperare buona parte della funzionalità articolare.