Displasia dell’Anca nel Cane: sintomi e come riconoscerla

La radiografia dell'anca è l'esame gold standard per la diagnosi di questo disturbo, che in genere si palese dopo il 1°-2° anno di vita.

In un cane con displasia dell'anca, invece, testa del femore e acetabolo si sviluppano in modo differente, ragion per cui a un certo punto viene meno la corretta connessione tra le due componenti. Chiaramente, questo fenomeno compromette la funzionalità dell' articolazione ( lassità articolare , instabilità e artrosi ), con ripercussioni sulle capacità motorie dell'animale.

In un cane sano, testa del femore e acetabolo si sviluppano in modo uniforme, in modo tale che la connessione tra le componenti articolari sia sempre ottimale.

A ricoprire un ruolo fondamentale nello sviluppo della displasia dell'anca è l' alimentazione ; studi a riguardo, infatti, hanno evidenziato che i cani geneticamente predisposti, quando sono liberi di alimentarsi quanto vogliono, presentano un rischio notevolmente superiore di sviluppare displasia dell'anca, rispetto ai cani sempre geneticamente predisposti che, però, seguono una dieta equilibrata e curata nei dettagli. Rimanendo in ambito alimentazione, inoltre, anche l'obesità dovuta a una dieta squilibrata in termini calorici rappresenta un fattore aggravante la displasia canina dell'anca.

I cani affetti da displasia dell'anca potrebbero manifestare i primi segni e sintomi del disturbo dopo pochi mesi di vita . Tuttavia, in genere, la malattia emerge in modo inequivocabile dopo il 1°-2° anno di vita .

Il proprietario di un cane dovrebbe consultare un veterinario per approfondimenti quando possiede un esemplare di una razza tipicamente associata alla displasia dell'anca. In sostanza, se si decide per esempio di prendere in affido un Pastore Tedesco, tra le prime cose da fare, è buona norma richiedere un consulto veterinario per valutare lo stato di salute articolare dell'animale.

Esame obiettivo e anamnesi possono solo far sospettare una patologia come la displasia canina dell'anca. Per una diagnosi certa, infatti, serve una radiografia dell'anca , l'esame gold standard per l'identificazione del disturbo scheletrico in questione.

Terapia

Displasia dell’Anca del Cane: come curarla?

Attualmente, la displasia canina dell'anca è una patologia incurabile; il cane affetto, infatti, nasce con questa condizione e deve conviverci per il resto della vita.

Ciononostante, è possibile fare comunque molto per l'animale, al fine di migliorare la sintomatologia e la sua qualità di vita.

Innanzitutto, in tenera età, è fondamentale una dieta equilibrata e specifica per cani con displasia dell'anca; si è ampiamente discusso in precedenza di come diversi studi scientifici abbiano dimostrato che una dieta corretta in età giovanile permette ai cani di contenere lo sviluppo non uniforme dell'articolazione dell'anca.

Per sapere quantità e tipo di cibo, bisogna rivolgersi ovviamente a un veterinario, il quale fornirà un piano alimentare su misura, in base anche alla razza del cane.

Ovviamente, l'attenzione per l'alimentazione rappresenta anche la strategia principale per prevenire l'obesità, un fattore aggravante la displasia.

In secondo luogo, è importante sottoporre il cane a un regolare ed equilibrato esercizio fisico; se corretta in quantità e qualità, l'attività fisica permette di rinforzare i tessuti connettivi e la muscolatura che circonda l'anca, sopperendo alle mancanze di questa.

In alcuni casi, l'animale potrebbe aver bisogno di una sorta di fisioterapia per cani; in tali frangenti, è opportuno rivolgersi a un professionista.

Terzo, sembra che i cani possano trarre benefici da un'integrazione alimentare a base di acidi grassi omega-3 (si tratta di integratori articolari approvati dalla comunità veterinaria) e da iniezioni regolari di glicosaminoglicani polisolfati.

Displasia dell’Anca nel Cane e farmaci antidolorifici

Se il cane presenta dolore, il veterinario potrebbe prescrivere un FANS, un farmaco antinfiammatorio non steroideo.

Anche se più raramente, potrebbe ricorrere a medicinali antidolorifici di altra tipologia, come per esempio il gabapentin.

Si ricorda che le terapie farmacologico non eliminano la displasia, ma contribuiscono unicamente ad alleviare il dolore (quindi agiscono sul sintomo).

Displasia dell’Anca nel Cane: quando serve la chirurgia

In caso di sintomatologia persistente e grossa sofferenza per l'animale, sussistono le basi per ricorrere alla chirurgia.

Gli interventi chirurgici più praticati sono due:

La protesi d'anca . Consiste nella sostituzione totale dell'anca.

. Consiste nella sostituzione totale dell'anca. L'osteotomia testa/collo del femore. Prevede l'asportazione della testa o del collo del femore, al fine da favorire la formazione di una connessione garantita da tessuto connettivo denso. È una procedura che comporta un recupero molto lento, ma che migliora in modo evidente il quadro sintomatologico dell'animale.

Entrambi gli interventi sono invasivi e, trattandosi di medicina veterinaria, comportano una spesa rilevante tutta a carico del padrone dell'animale.