Non solo: è anche un'occasione p er migliorare il rapporto con lui. Più tempo si passa insieme, infatti, più intenso diventa il legame fra due specie sicuramente diverse ma con tanto in comune.

Quelli appena elencati, però, sono ufficiali e riconosciuti dall' Enci . Sono attività, in origine, nate per testare le qualità genetiche delle razze per l'allevamento e la riproduzione. Adesso le ragioni per cui vengono praticati sono ben diverse e c'è anche un maggiore coinvolgimento emotivo e relazionale. Queste attività sportive sono soprattutto momenti per divertirsi e stare insieme al proprio pelosetto.

Gli sport per cani sono tanti e ce ne sono alcuni personalizzati e personalizzabili, fatti apposta per rafforzare il rapporto fra l'animale e il proprietario in base alle loro preferenze personali.

Lo scopo principale di questo gioco, che però è anche un ottimo modo per tenersi in forma e far sì che lo faccia anche il cane, è quello lanciare un frisbee che dovrà essere preso mentre è ancora in volo, con un salto atletico e afferrandolo con la bocca. Molti pensano soltanto a qualche ora di divertimento passata al parco, ed è certamente un ottimo modo di praticare questo sport, ma ormai si pratica anche a livello agonistico e seguendo una serie di regole ben precise.

Originariamente il frisbee era solo di plastica ma adesso si trova di tutti i materiali, le forme e le dimensioni. È diventato virale nel 1974 quando Alex Stain, uno studente dell'Ohio, insieme al suo cane Ashley Whippet, decisero di interrompere la partita di baseball fra i Los Angeles Dodgers e i Cincinnati Reds per esibirsi in acrobazie con questo accessorio davvero versatile e divertente.

Discdog, come iniziare

Distance Accuracy;

Dartbee;

Freestyle.

Queste sono le principali categorie di discdog alle quali si può avvicinare un cane particolarmente attivo e predisposto al movimento. Si tratta comunque di uno sport adatto a qualsiasi razza e a tutti i proprietari. Non ci sono limiti, se non quello del cane in calore: in determinati momenti della vita di un esemplare femmina, infatti, è meglio evitarlo per non creare scompiglio tra i concorrenti in gara.

La prima categoria consiste in lanci a distanza (o Toss & Catch) e, secondo il regolamento, si fa in un campo di 20 metri per 50. Il tempo massimo in cui giocare è un minuto e il cane dovrà dare prova di agilità, precisione e perfetta intesa con il conduttore. In base alla distanza raggiunta, verrà assegnato un punteggio. Si possono disputare due round e i risultati ottenuti verranno sommati alla fine della gara.

Il dartbee ha qualche regola in più, ed è già per cani maggiormente addestrati (magari anche molto bravi nell'agility). Nel terreno di gioco, infatti, vengono segnati quattro cerchi concentrici: altro non sono che il bersaglio. Questi devono avere un diametro che va dai 6,5 metri al mezzo metro. Il cane dovrà recuperare il disco dopo il lancio del conduttore che dovrà posizionarsi a una distanza dai cerchi che va dai 15 ai 20 metri. Il punteggio verrà determinato dalla vicinanza ai cerchi in cui si trova il cane al momento del recupero: più vicino è, più punti gli verranno assegnati. Il conduttore può effettuare tre lanci.

Il freestyle discdog prevede di far cimentare il cane in una serie di evoluzioni su una base musicale. Il lancio del disco, i salti e le prese - che dovranno avvenire in un tempo che va da uno a due minuti - verranno valutati da un giudice.