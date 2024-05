Quali sono le differenze tra la Filaria nel Cane e la Filaria nel Gatto?

Purtroppo, il successo del trattamento non annulla i danni provocati dal parassita all'apparato cardiopolmonare : le alterazioni, infatti, sono irreversibili e il cane deve conviverci , con tutte le implicazioni del caso (assunzione costante di farmaci per facilitare l'azione del cuore ecc.).

Per ridurre al minimo i rischi della terapia, è fondamentale che il cane rimanga a riposo per l'intera durata del processo di decomposizione e riassorbimento (in genere, dura diverse settimane o mesi).

A rendere rischiosa la terapia per la filaria nel cane è proprio questo processo di decomposizione e riassorbimento, in quanto può dar luogo a fenomeni tromboembolici a livello polmonare molto pericolosi.

Per l'uccisione dei vermi adulti, invece, i veterinari si affidano all'iniezione di melarsomina cloridrato ; questo farmaco ha effetto in pochi giorni e innesca un processo di decomposizione e riassorbimento dei frammenti dei vermi adulti avente luogo nei piccoli sanguigni polmonari.

Prassi vuole che il primo esame da svolgere sia quello per la ricerca delle femmine adulte del verme e che il secondo esame sia necessario solo in caso di positività del primo (questo perché le microfilarie sono indicative della presenza di vermi adulti, in grado di riprodursi).

La diagnosi di filaria nel cane si basa essenzialmente sulla realizzazione di due esami del sangue , uno mirato all' identificazione delle femmine adulte del verme e l'altro all' individuazione delle microfilarie .

Cosa fa la Filaria nel Gatto?

Nel gatto, la filariosi cardiopolmonare è una patologia simile a quella osservata nei cani.

Si tratta sempre di una parassitosi che colpisce il cuore, le arterie polmonari e i polmoni (i vermi adulti vanno a insediarsi in questi organi, esattamente come nel cane); il parassita responsabile è sempre Dirofilaria immitis; la trasmissione coinvolge sempre un ospite intermedio, la già citata zanzara.

La malattia, però, diverse differenze, dovute al fatto che il gatto è un ospite definitivo atipico, nel quale Dirofilaria immitis non trova tutte le condizioni ideali per svilupparsi e riprodursi.

Ecco, di seguito, cosa cambia nel gatto:

Innanzitutto, la maturazione alla forma adulta dei vermi richiede 7-8 mesi .

. In secondo luogo, nel gatto, maturano alla forma adulta solo pochi vermi di sesso femminile; in genere, sono da 1 a 4 unità .

In alcuni casi, può capitare addirittura che non maturino affatto , il che significa che le larve muoiono prima di raggiungere la forma adulta.

Terzo, nel gatto, i vermi adulti vivono al massimo 2-4 anni .

. Infine, i gatti sono resistenti alle microfilarie, ragion per cui queste possono essere assenti o. se presenti, sopravvivere da 1 a 4 settimane al massimo.

A prima vista, sembrerebbe che la filaria nel gatto sia una patologia meno grave della variante osservata nel cane; in realtà, questa conclusione è scorretta: la filaria nel gatto è una malattia pericolosa, capace di causare danni irreversibili a cuore, arterie polmonari e polmoni, e, talvolta, in grado di provocare la morte dell'animale.

A conferma della pericolosità di questa parassitosi è il fatto, per esempio, che anche i parassiti immaturi possono danneggiare l'apparato cardiopolmonare.

La filaria nel gatto è una malattia subdola, in quanto è spesso asintomatica fino alla morte del parassita; quando muoiono, infatti, i vermi si frammentano e i pezzi che ne derivano, incuneandosi nei vasi polmonari più piccoli per il riassorbimento da parte dell'organismo ospite, possono causare fenomeni tromboembolici dall'esito fatale (un lettore attento noterà che questo processo ricorda molto quello indotto dalla melarsomina cloridrato nel cane).

Il rischio tromboembolico e di morte correlato alla frammentazione dei vermi è molto più alto nel gatto che non nel cane, in quanto i vasi polmonari del primo presentano un calibro minore rispetto a quelli del secondo (ragion per cui è più facile un'ostruzione vasale da parte dei frammenti).

Per approfondire:

Come si diagnostica la Filaria nel Gatto?

La diagnosi di filaria nel gatto si fonda essenzialmente sulla realizzazione di due esami del sangue, uno mirato all'identificazione degli anticorpi anti-filaria e l'altro all'individuazione delle femmine adulte del verme.

Prassi vuole che il primo esame da svolgere sia quello per la ricerca degli anticorpi anti-filaria e che il secondo esame sia necessario solo in caso di positività del primo.

La ricerca degli anticorpi anti-filaria è un test altamente sensibile, ma poco specifico: non permette, infatti, di capire se l'infestazione sia in corso oppure già conclusa (gli anticorpi rimangono in circolo per diverso tempo dalla conclusione dell'infezione).

Basato su un test antigenico, la ricerca delle femmine adulte del verme serve proprio a chiarire i dubbi del primo esame: se è positivo, significa che l'infestazione è ancora in corso.

Occorre precisare, tuttavia, che anche il test antigenico ha dei limiti: è poco sensibile, ragion per cui non è in grado di individuare pochi vermi femmine; inoltre, dà falsi-negativi ogniqualvolta l'infestazione si caratterizzi per la presenza di solo vermi di sesso maschile.

A ogni modo, una doppia positività (al test anticorpale e a quello antigenico) conferma la diagnosi di filaria nel gatto.

Come accade nel cane, esistono poi altri esami utili ad approfondire lo stato di salute dell'animale, tra cui la radiografia del torace e l'ecocardiografia.

Per approfondire:

Filaria nel Gatto: si può curare?

Attualmente, non esiste alcun farmaco approvato per la cura della filaria nel gatto.

Detto questo, è vero anche che sono disponibili diversi trattamenti farmacologici non specifici, che da un lato sono in grado di uccidere il parassita, ma dall'altro sono ad alto rischio di gravi effetti collaterali proprio per via della non specificità.

Considerate le problematiche derivanti da un'eventuale terapia farmacologica, se il gatto infetto è asintomatico, i veterinari valutano la possibilità di lasciare che la parassitosi faccia il suo corso e che l'animale smaltisca i parassiti in modo naturale. Questo approccio prevede sorveglianza e controllo attivo delle condizioni del gatto, basato su esami del sangue periodici e radiografie.

La realizzazione di un vero e proprio trattamento, tuttavia, è doverosa in caso di malattia sintomatica o qualora il gatto sviluppasse dei sintomi.

Tra le potenziali terapie non specifiche, si segnala in particolare il piano terapeutico valido per i cani, a base di melarsomina cloridrato; come nel cane, la melarsomina cloridrato uccide i vermi in pochi giorni, ma dà avvio a un processo di decomposizione del parassita che può sfociare in fenomeni tromboembolici a livello polmonare dall'esito fatale.

La terapia con melarsomina cloridrato non ha ricevuto l'approvazione per i gatti, in quanto i rischi correlato sono maggiori che nei cani (si ricorda che i vasi polmonari dei gatti sono più piccoli di quelli dei cani, ragion per cui è più facile il verificarsi di tromboembolie polmonari).

Altre terapie anti-filaria nei gatti Trattamento farmacologico slow-kill . Presenta gli stessi svantaggi della terapia slow-kill per cani.

. Presenta gli stessi svantaggi della terapia slow-kill per cani. Rimozione chirurgica dei vermi dal cuore. Nei gatti, questa operazione è ad altissimo rischio: si stima che sia mortale per il 40% degli animali interessati.

Filaria nel Gatto: si può prevenire?

La prevenzione della filaria nel gatto si basa sugli stessi principi di quella dedicata ai cani: si tratta sempre di una chemioprofilassi mirata a ripulire l'organismo ospite dalle larve ancora immature e innocue.

I principi attivi sono gli stessi usati nei cani.