Cosa deve mangiare il gatto per stare bene?

Per garantire la salute del gatto è necessario prevenire l'insorgenza delle malattie e/o delle complicazioni annesse. Come specificheremo negli altri articoli dedicati, il cibo secco può essere una causa effettiva di malattie che colpiscono il felino domestico. Questo comporta uno squilibrio nutrizionale molto importante, che implica:

Nel gatto, l'obesità è un problema comune e molto grave. I felini in sovrappeso sono quattro volte più interessati dallo sviluppo di diabete. La dieta del gatto dev'essere ricca di proteine , con pochi grassi e quasi totalmente priva di glucidi . Nel metabolismo del gatto, l'eccesso di zuccheri non viene utilizzato correttamente dai tessuti e questi nutrienti finiscono per essere convertiti in grassi. Le cosiddette "diete light " per il gatto, distribuite dai marchi più in voga, hanno erroneamente preso di mira solo il contenuto in grassi (diminuendolo) e aumentando l'apporto di glucidi invece che di proteine. La dieta ottimale per il dimagrimento del gatto dovrebbe avere:

Kattovit rappresenta una scelta eccellente per mantenere il benessere e il peso ideale dei gatti, offrendo un alimento completo e bilanciato con benefici significativi per la salute metabolica e muscolare.

E' logico affermare che le diete ricche di carboidrati potrebbero costituire un fattore di rischio significativo per il diabete felino . Si consiglia di non sottovalutare l'impatto nutrizionale della dieta a basso contenuto di carboidrati in merito alla secrezione dell' ormone e alla sensibilità dei tessuti. . Una dieta priva di zuccheri è più efficace della maggior parte degli alimenti dietetici pubblicizzati dalle industrie. D'altronde, se il gatto è già diabetico , si consiglia di adeguare la quantità di insolina somministrata al nuovo regime alimentare. Infatti, con una dieta ipoglucidica, il gatto tende ad avere meno bisogno del farmaco; in simili circostanze somministrare un eccesso di insulina potrebbe causare ipoglicemia e shock ipoglicemico.

Il diabete è una malattia felina grave, frequente e difficilmente gestibile. Non se ne conoscono tutte le cause eziologiche . Il diabete insorge con una ridotta tolleranza al glucosio , iperinsulinemia e insulinoresistenza ; lo stadio finale è caratterizzato da insufficienza insulinica e richiede una terapia farmacologica (iniezione di insulina sintetica). D'altro canto, certi gatti diabetici sottoposti alla riduzione dei carboidrati nella dieta migliorano sensibilmente e non richiedono più l'iniezione di insulina farmacologica (o diminuiscono la dose).

Questo cibo speciale è privo di cereali, rendendolo adatto anche per gatti con intolleranza ai cereali, garantendo una nutrizione sana e completa per il vostro animale domestico.

Animonda Integra Protect Multifunction è multifunzionale, non solo supportando la funzione renale ma anche riducendo la formazione di calcoli urinari, offrendo una soluzione efficace per gestire due condizioni contemporaneamente.

Animonda Integra Protect Multifunction è un alimento dietetico ideato per gatti con insufficienza renale, progettato per affrontare le sfide specifiche della malattia renale cronica. Grazie al basso contenuto di fosforo, dimostrato efficace nel ritardare la progressione della malattia renale, l'alimento contribuisce a prolungare l'aspettativa di vita del gatto.

L' insufficienza renalecronica è la causa principale di mortalità per il gatto. La disidratazione cronica gioca un ruolo essenziale nel causare o esacerbare questa patologia. L'obbiettivo fondamentale è quello di mantenere lo stato di idratazione, ragion per cui è ragionevole escludere tutti i cibi secchi dalla dieta . Alcune aziende suggeriscono di trattare l' insufficienza renale dei gatti in maniera simile a quella umana e propongono degli alimenti con poche proteine chiamati "diete speciali". Differentemente da quelli umani, i reni del gatto sono portati a gestire un' alimentazione esclusivamente proteica. Al contrario, lo stesso non avviene per la carenza d'acqua e per l'esubero di glucidi e di grassi. Non esistono studi clinici che sostengono la dieta povera di proteine nei gatti affetti da insufficienza renale o nei felini domestici colpiti da qualunque altra malattia. All'opposto, si è osservato che molti gatti la cui nutrizione è carente in proteine animali vanno incontro a catabolismo muscolare . Si tratta di una forma di "autodigestione" che induce uno sfaldamento dei tessuti muscolari e l'aumento della creatinina e dell'ammonio nel sangue . Peraltro, l'esubero di questi composti richiederebbe un grosso impegno di filtrazione renale che non può avvenire a causa della malattia. Come risultato, i valori sanguigni di creatinina e ammonio aumentano, portando a dedurre erroneamente che la condizione clinica sia in fase di peggioramento.

Cistite, blocco uretrale, calcoli renali e alla vescica

La cistite e i calcoli sono problemi molto comuni e dolorosi per il gatto.

La cistite induce il felino a urinare in maniera inappropriata, a piccole dosi e spesso fuori dalla lettiera.

I calcoli (che NON sono cristalli) possono bloccare il flusso dell'urina impedendo o complicando la minzione.

In questi casi è fondamentale osservare il comportamento del gatto, che se entra ed esce ripetutamente dalla lettiera senza mingere potrebbe avere un problema serio.

E' molto utile l'utilizzo della lettiera aggregante, che offre anche un valore quantitativo dell'urina.

Esiste una teoria secondo la quale la cistite batterica potrebbe essere combattuta acidificando le urine. Sulla scia di questa ipotesi, certe aziende hanno dedicato una linea specifica di alimenti per acidificare le urine. Questi regimi nutrizionali sono ricchi di carboidrati (che invece rendono le urine basiche), poveri di magnesio e di potassio. Favoriscono l'insorgenza di calcoli renali e probabilmente aumentano il bruciore della cistite.

Solo l'1% dei gatti affetti da cistite con meno di 10 anni soffre di infezione delle vie urinarie. Ciò nonostante, molti veterinari somministrano comunque la terapia antibiotica e dimenticano di consigliare una dieta ricca d'acqua.

Nei gatti con più di 10 anni le infezioni sono più comuni, a causa della maggior incidenza di malattia renale e della conseguente riduzione delle minzioni.

Con l'età, anche il diabete e l'ipertiroidismo diventano più comuni e rendono gli animali più inclini alle infezioni del tratto urinario.

Solo il 20% dei gatti anziani con cistite soffre di un'infezione batterica, ragion per cui è sempre consigliabile eseguire una coltura delle urine. Questo esame specificherà la pertinenza e la tipologia della terapia antibiotica.

Cristalli o Calcoli?

Dopo 30-60' dall'espulsione, l'urina del gatto può formare dei cristalli. Questo avviene anche in condizioni fisiologiche e aumenta con la concentrazione chimica del liquido.

L'eventuale presenza di cristalli nella lettiera o nella provetta non è allarmante; d'altro canto, meglio ricordare che una minzione poco frequente causata dalla disidratazione potrebbe favorire la sintesi di cristalli anche all'interno delle vie urinarie.

L'unico sistema di prevenzione per tutti questi disturbi è l'aumento dell'acqua alimentare, prediligendo il cibo umido e addizionandolo con poca acqua.

Vet life struvite

Farmina Vet Life Struvite è un alimento dietetico completo progettato per gatti, specificamente formulato per la dissoluzione dei calcoli a base di struvite e per acidificare l'urina.

La composizione di questo alimento include ingredienti come glutine di mais, riso, carne di pollo disidratata, avena, e proteine animali idrolizzate, tra gli altri. È arricchito con nutrienti cruciali come olio di pesce, inulina, fruttoligosaccaridi, mannanoligosaccaridi, e estratto di fiore di Tagete, fonte di luteina.

Le fonti proteiche includono glutine di mais, carne di pollo disidratata, proteine idrolizzate di pesce e pollo, uova e pesce.

Grazie alla presenza di DL-metionina e solfato di calcio biidrato, l'alimento aiuta a acidificare le urine, promuovendo la salute urinaria del gatto.