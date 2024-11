Cos'è la Dermatofitosi o Tigna? Le dermatofitosi, comunemente note come tigna, sono infezioni fungine della pelle, dei peli e delle unghie causate da dermatofiti, funghi che si nutrono di cheratina. Questi funghi sono particolarmente pericolosi per i piccoli mammiferi esotici, come conigli, furetti, ricci africani, cavie e cincillà, e possono essere trasmessi agli esseri umani, rappresentando un rischio zoonotico. Data la crescente popolarità di questi animali come animali da compagnia, è essenziale che i proprietari siano consapevoli delle problematiche legate alle infezioni fungine.

Quali sono le caratteristiche generali della Dermatofitosi? Le dermatofitosi sono causate da funghi appartenenti ai generi Trichophyton, Microsporum ed Epidermophyton. I dermatofiti più comuni che infettano i piccoli mammiferi domestici includono Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis, Trichophyton erinacei, Microsporum gypseum e altri. Questi funghi vivono in ambienti umidi e caldi e possono sopravvivere a lungo nel pelo degli animali, nelle lettiere, nei giocattoli e negli utensili per la toelettatura, rendendo la gestione dell'infezione particolarmente difficile. La trasmissione avviene sia per contatto diretto tra animali infetti, sia per esposizione indiretta a spore fungine presenti nell'ambiente o sugli oggetti utilizzati dall'animale.

Come si presenta la dermatofitosi nei conigli? Nei conigli, le dermatofitosi sono particolarmente comuni e sono causate principalmente da Trichophyton mentagrophytes e Microsporum canis. Le infezioni si manifestano spesso con alopecia (perdita di pelo) e lesioni cutanee, in particolare intorno alla testa, alle orecchie e agli arti anteriori. In molti casi, i conigli infetti possono essere portatori asintomatici, ma lo stress, la malnutrizione o altre malattie possono innescare l'insorgenza clinica dell'infezione. La diagnosi viene effettuata mediante test specifici, come l'uso della lampada di Wood per identificare Microsporum canis, la coltura micologica dei peli e la microscopia delle spore fungine. Il trattamento prevede l'uso di farmaci antifungini topici e sistemici, tra cui itraconazolo e miconazolo. In alcuni casi, si utilizzano shampoo a base di clorexidina e spugnature locali per le lesioni cutanee. È fondamentale disinfettare l'ambiente per evitare la re-infezione e limitare la trasmissione alle persone, soprattutto nei soggetti immunocompromessi.

Che caratteristiche ha la dermatofitosi nei furetti? Nei furetti, la dermatofitosi è meno frequente ma può comunque manifestarsi, soprattutto nei giovani e negli animali immunodepressi. Le specie fungine più comuni sono Microsporum canis e Trichophyton mentagrophytes. I sintomi includono alopecia circolare, desquamazione senza prurito, accompagnata da lesioni papulose che si espandono progressivamente​. La diagnosi si basa su esami clinici e culturali. L'ambiente deve essere disinfettato per rimuovere le spore fungine.

Dermatofitosi nei ricci: quali specificità? I ricci africani sono suscettibili alle infezioni da Trichophyton erinacei, un fungo specifico di questa specie, oltre che da Trichophyton mentagrophytes e Microsporum gypseum. Le infezioni si manifestano con dermatiti crostose non pruriginose, particolarmente intorno al muso e alle orecchie, o da semplice perdita degli aculei. La diagnosi si ottiene attraverso la coltura dei funghi, e il trattamento include l'uso di agenti antifungini come il clotrimazolo e l'enilconazolo. Nei casi più gravi si possono utilizzare anche farmaci sistemici come terbinafina e itraconazolo.

Cincillà: come si presenta la Dermatofitosi Nei cincillà, la dermatofitosi è causata principalmente da Trichophyton mentagrophytes, con Microsporum canis come patogeno meno comune. Gli animali affetti presentano lesioni squamose e alopecia, principalmente sulla testa e dietro le orecchie. Le spore fungine possono rimanere vitali nell'ambiente per lunghi periodi, rendendo essenziale la disinfezione continua degli spazi in cui vive il cincillà. Il trattamento include l'uso di miconazolo topico e di antifungini orali come terbinafina, che si è dimostrata particolarmente efficace nei casi avanzati.

Quali caratteristiche hanno le dermatofitosi nelle cavie? Le cavie sono particolarmente vulnerabili alle infezioni dermatofitiche causate da Trichophyton mentagrophytes e Microsporum canis. Questi funghi provocano lesioni squamose, alopecia e desquamazione cutanea, in particolare intorno alla testa e alle zampe.

Come si previene la Dermatofitosi? La prevenzione delle dermatofitosi nei piccoli mammiferi esotici richiede una rigorosa igiene dell'ambiente e delle attrezzature utilizzate per la cura degli animali. La quarantena dei nuovi animali prima di introdurli nella casa è essenziale per evitare la diffusione di infezioni, specialmente se provengono da allevamenti o negozi di animali. La pulizia regolare delle gabbie e delle lettiere con soluzioni disinfettanti adeguate riduce significativamente il rischio di infezione.

Zoonosi e rischi per l'uomo Le dermatofitosi rappresentano un rischio zoonotico, cioè possono essere trasmesse dagli animali all'uomo, specialmente nei soggetti immunocompromessi o nei bambini. I proprietari devono essere particolarmente attenti ai segni di infezione nei loro animali domestici e adottare misure igieniche appropriate per ridurre il rischio di contagio.