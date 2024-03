Dermatite nel Cane: come riconoscerla e come curarla?

Questo articolo è dedicato a chiarire cos'è la dermatite del cane, quali sono le cause e i sintomi, quali sono gli esami per diagnosticarla e quali sono i trattamenti caso per caso.

Per una diagnosi corretta occorrono diverse indagini, il cui scopo è anche individuare le cause del disturbo.

La dermatite nel cane è una condizione abbastanza comune, che può risultare fastidiosa per l'animale e talvolta condizionarne in modo importante la qualità di vita.

La dermatite allergica e la maggior parte delle dermatiti infettive che colpiscono i cani non sono contagiose , cioè non possono trasmettersi agli altri animali (nemmeno cani) o all'essere umano.

La dermatite allergica nel cane è un disturbo cronico, per il quale non esiste una terapia risolutiva .

Si tratta di una dermatite di natura allergica , la cui insorgenza dipende da un' alterazione genetica tale per cui il sistema immunitario risponde in modo anomalo a un dato allergene.

Un cane che, per colpa del prurito, gratta e lecca continuamente una certa zona del corpo può procurarsi dei graffi o, peggio, delle ferite. Se non protette e curate, queste ferite possono infettarsi , peggiorando ulteriormente la salute del cane. I padroni di cane con dermatite devono prestare molto attenzione alle zone che più infastidiscono l'animale, per rilevare anzitempo eventuali lesioni cutanee che potrebbe sviluppare infezioni secondarie .

In seguito, prosegue con esami più specifici, che variano anche in funzione di quanto emerso dalle indagini precedenti. Tra i test praticabili e utili a capire le cause di una dermatite nel cane, si segnalano:

Terapia

Come curare la Dermatite nel Cane?

Esistono vari trattamenti per la dermatite del cane; la scelta terapeutica è in funzione della causa del disturbo.

Dermatite parassitaria: come si cura

Sono disponibili differenti trattamenti per la cura delle parassitosi da zecche, pulci o acari.

Sono terapie che possono durare da 1 a 3 mesi, che richiedono anche la disinfestazione degli ambienti dove vive abitualmente l'animale (compresa la cuccia ecc.) poiché si tratta di parassiti il cui ciclo vitale si svolge anche al di fuori dell'animale.

Alcuni di queste funzionano meglio di altre, in quanto con il tempo le pulci, per esempio, hanno sviluppato una resistenza con certi preparati antiparassitari; va detto anche, però, che se si utilizza il prodotto idoneo, il trattamento presenta elevate probabilità di successo.

Infine, occorre ricordare che, in presenza di un'infestazione da pulci, vanno sottoposti a trattamento tutti gli animali domestici che vivono con il primo animale infestato.

Dermatite infettiva: come si cura

In caso di dermatite infettive che interessano gli strati superficiali della cute, sono spesso sufficienti shampoo medicati che agiscono contro il patogeno responsabile dell'infezione. Inizialmente, il trattamento con questi shampoo prevede 2 lavaggi a settimana; in una seconda fase, basta 1 lavaggio.

In caso di dermatiti infettivi che interessano gli strati più profondi della cute, invece, serve una terapia antibiotica orale e/o topica prolungata (dalle 6 alle 8 settimane).

Dermatite allergica: come si cura

La dermatite allergica del cane è una condizione cronica, per la quale non esiste una cura.

Tuttavia, esistono varie strategie per tenere sotto controllo il disturbo.

Innanzitutto, è fondamentale evitare il più possibile l'esposizione dell'animale all'allergene; in secondo luogo, sono disponibili farmaci antistaminici e medicinali immunomodulatori, che permettono di controllare il prurito, il sintomo principale delle dermatiti allergiche canine.

Controllare l'esposizione all'allergene

Controllare l'esposizione all'allergene significa non solo evitare che il cane entri in contatto con ciò che scatena la reazione allergica, ma anche pulire regolarmente l'ambiente in cui vive, proteggere il cibo da eventuali contaminazioni, detergere le zampe dell'animale ogni volta che rientra da una passeggiata ecc.

Si tratta, quindi, di un insieme di precauzioni da attuare con pressoché quotidiana.

Cosa fare se la Dermatite allergica è dovuta al cibo

In presenza di una dermatite allergica dovuta a un qualche alimento, prima di tutto bisogna individuare il cibo responsabile (in genere, le allergie alimentari sono dovute a proteine). Per fare ciò, occorre sottoporre il cane a una dieta a esclusione (o a eliminazione), la quale prevede l'eliminazione di un cibo per volta dalla dieta, per vedere come reagisce il cane e se i sintomi persistono oppure scompaiono; la scomparsa dei sintomi in seguito all'eliminazione di un dato cibo significa che era proprio quell'alimento il responsabile della dermatite allergica.

La dieta a esclusione ha tempi lunghi (dalle 8 alle 12 settimane), in quanto i sintomi non scompaiono dall'oggi al domani.

A ogni modo, in questi casi, è fondamentale rivolgersi al veterinario di fiducia, il quale indicherà tutte le tempistiche utile a capire quando occorre apportare modifiche al piano alimentare.

Uso di corticosteroidi per controllar il prurito

In alcuni casi e solo su prescrizione veterinaria, è possibile ricorrere ai corticosteroidi per controllare il prurito.

La terapia con corticosteroidi è generalmente di breve durata, poiché questi farmaci presentano svariati effetti avversi.

Dermatite nel Cane e alimentazione

Se non ci sono ragioni per credere che la dermatite sia dovuta a un'allergia alimentare, l'alimentazione nel cane con questo disturbo può rimanere quella di sempre.

Le cose cambiano, invece, quando il prurito e gli altri sintomi sono la conseguenza di una proteina contenuta in un determinato alimento: in questi casi, come analizzato in precedenza, bisogna cambiare dieta secondo le modalità sopra descritte.

Altri trattamenti utili

Per alleviare il prurito derivante da una dermatite allergica o da pulci, può risultare utile ricorrere a shampoo alla farina d'avena o a idratanti.

In particolare, questi rimedi sono più efficaci in caso di pelle secca e squamosa.