Dermatite Atopica del Cane: cura e rimedi

Per una diagnosi accurata servono numerose indagini, che servono a chiarire le cause.

Più diffusa in alcune razze canine, questa patologia è dovuta a un'alterazione genetica che interferisce con le funzioni del sistema immunitario : nei cani con dermatite atopica, il sistema immunitario risponde in modo anomalo, esagerato, a sostanze innocue a più (allergeni).

Per il cane, la dermatite atopica può rappresentare una patologia molto fastidiosa e capace di compromettere in modo importante la qualità di vita dell'animale.

La dermatite atopica del cane è dovuta a un'alterazione genetica che pone le basi per una risposta immunitaria anomala, esagerata e inappropriata nel momento in cui l'animale entra in contatto con determinate sostanze innocue ai più; queste sostanze prendono il nome generico di allergeni , mentre la risposta anomala del sistema immunitario sopra descritta è detta reazione allergica .

In genere, i cani con una predisposizione per la dermatite atopica mostrano per la prima volta i sintomi della condizione nel periodo compreso tra il 6° mese di vita e i 3 anni di età .

Il segno più caratteristico della dermatite atopica del cane è il prurito eccessivo . L'intensità del prurito può variare da cane a cane e cambiare con il tempo. Spesso, il prurito presenta una componente stagionale (tra il 40 e il 75% dei casi), che dipende dal tipo di allergene coinvolto (per esempio, i livelli di pollini nell'aria variano durante l'anno). In alcuni casi, il prurito diventa un sintomo che dura tutto l'anno.

L'esame obiettivo, tuttavia, non è ancora sufficiente a stilare una diagnosi definitiva e a capire le cause della dermatite. Per tutto ciò, servono anche:

Dopodiché, lo specialista esamina in prima persona l'animale ( esame obiettivo ), analizzando sede e caratteristiche delle aree pruriginose (se sono arrossate, se sono prive di pelo ecc.); va detto che la localizzazione delle aree cutanee sofferenti rappresenta un indicatore molto utile per individuare la dermatite atopica

Diagnosticare la dermatite atopica del cane richiede varie indagini e un approccio per esclusione ( diagnosi differenziale ). Infatti, i sintomi fisici e comportamentali indotti dermatite atopica assomigliano molto a quelli di altre patologie o condizioni, quali per esempio le reazioni isolate a piante o sostanze chimiche, la rogna (dermatite parassitaria prodotta dagli acari), alcune infezioni batteriche della cute, le infestazioni da pulci , le dermatosi psicogene (disturbo di natura emotiva, che insorge in seguito a un evento stressante).

Terapia

Come si cura la Dermatite Atopica del Cane?

Il trattamento della dermatite atopica del cane varia da animale ad animale, in funzione di fattori come:

Tipo di allergia presente ;

; Stagionalità ;

; Risposta dell'animale alla terapia.

Molto spesso, i veterinari stilano un piano terapeutico che comprende diversi approcci, in quanto studi hanno dimostrato che tale strategia è più efficace di quella che prevede un solo trattamento.

Se il cane presenta più di un'allergia che causa dermatite, serve una terapia che tenga conto anche di questo aspetto.

La dermatite atopica del cane è una condizione cronica, per la quale non esiste una cura definitiva. I trattamenti disponibili, infatti, si limitano soltanto a controllare il disturbo, in modo da assicurare al cane una qualità di vita migliore. Ovviamente, per riuscire in ciò, è fondamentale la figura del padrone, il quale deve dedicarsi all'animale e prendersene cura assiduamente.

Limitare l’esposizione agli allergeni

Limitare l'esposizione dell'animale all'allergene che causa la dermatite è fondamentale per controllare l'intensità della sintomatologia.

Purtroppo, raramente, risulta essere un trattamento risolutivo; per esserlo, infatti, bisognerebbe eliminare dall'ambiente qualsiasi tracce dell'allergene, il che è impossibile.

Fanno eccezioni gli allergeni alimentari: eliminare dalla dieta la fonte proteica che causa la dermatite è potenzialmente in grado di risolvere completamente la sintomatologia.

Tuttavia, anche in questo caso le difficoltà non mancano: infatti, bisogna individuare un cibo idoneo, non contaminato, facilmente reperibile, accessibile economicamente nel lungo periodo ecc.

Terapie topiche

Includono shampoo, salviette e mousse medicati, capaci di rimuovere gli allergeni dalla pelle e idratare quest'ultima.

Alcuni di questi preparati contengono anche antistaminici e/o corticosteroidi, i quali servono a ridurre l'infiammazione.

Le terapie topiche possono aiutare anche a controllare le infezioni secondarie.

Per sapere quale prodotto tra questi è meglio impiegare, occorre rivolgersi al veterinario di fiducia.

Immunoterapia allergene-specifica

In alcuni casi, sulla base dei risultati emersi dai test allergici e dagli esami del sangue, i veterinari possono pianificare un'immunoterapia a somministrazione sottocutanea o sotto la lingua.

Una simile terapia è in grado di controllare la risposta immunitaria, in modo da ridurre la sintomatologia e favorire la qualità di vita dell'animale.

Si tratta di un trattamento di una certa rilevanza, che può avere effetti avversi.

Farmaci orali

Sono un'ampia varietà e consentono di ridurre il prurito con diversa efficacia.

Ovviamente, trattandosi di medicinali, hanno potenziali effetti collaterali.

Corticosteroidi (es: prednisone o prednisolone): sono potenti antinfiammatori dai notevoli effetti. Tuttavia, sono associati a svariati effetti collaterali, alcuni molto gravi. Ecco perché, infatti, trovano impiego solo in caso di forme acute di dermatite atopica e sono somministrati per brevi periodi di tempo e alla più bassa dose efficace.

(es: prednisone o prednisolone): sono potenti antinfiammatori dai notevoli effetti. Tuttavia, sono associati a svariati effetti collaterali, alcuni molto gravi. Ecco perché, infatti, trovano impiego solo in caso di forme acute di dermatite atopica e sono somministrati per brevi periodi di tempo e alla più bassa dose efficace. Ciclosporina : è un farmaco immunosoppressivo e antinfiammatorio che riduce il prurito in modo sufficientemente efficace e con un rischio di effetti collaterali minore rispetto ai corticosteroidi.

: è un farmaco immunosoppressivo e antinfiammatorio che riduce il prurito in modo sufficientemente efficace e con un rischio di effetti collaterali minore rispetto ai corticosteroidi. Oclacitinib : è farmaco immunomodulatore di recente approvazione, capace di dare sollievo ai cani affetti da dermatite atopica senza tutti gli effetti avversi dei corticosteroidi.

: è farmaco immunomodulatore di recente approvazione, capace di dare sollievo ai cani affetti da dermatite atopica senza tutti gli effetti avversi dei corticosteroidi. Antistaminici (es: idrossizina, difenidramina, cetirizina): sono efficaci quando il prurito lieve; in caso di prurito molto intenso, gli effetti sono poco rilevanti.

Terapia con anticorpi monoclonali

Da qualche anno, è disponibile Lokivetmab, un anticorpo monoclonale somministrato per via iniezione sottocutanea solitamente ogni 4-8 settimane, che è in grado di modulare la risposta immunitaria anomale e ridurre in modo efficace il prurito.