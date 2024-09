Perché il declawing del gatto è illegale?

Declawing gatto: perché è illegale? Il declawing del gatto, cioè la rimozione dei suoi artigli tramite un intervento chirurgico, è illegale perché è a tutti gli effetti una pratica dolorosa, crudele e contro natura verso questo animale. L'intervento, eseguito da esperti soprattutto negli USA, viene eseguita con l'ausilio dell'anestesia causando una lunga guarigione di circa un mese e rendendo l'animale incapace di difendersi o arrampicarsi per il resto della sua vita. Se in alcuni paesi è diventato illegale solo negli ultimi anni, in Italia non è mai stato possibile effettuarlo, poiché la Legge 14 agosto 1991, n. 281 già vietava gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto degli animali da compagnia.

Cosa è il declawing? Il declawing è la rimozione chirurgica degli artigli del gatto, che aderiscono strettamente all'osso. Non è, dunque, come alcuni pensano, semplicemente il taglio delle unghie. Per rimuovere l'artiglio e prevenirne la ricrescita (che a volte deriva da una rimozione incompleta), viene amputata l'intera prima articolazione di ciascuna delle "dita" del gatto. Oltre al dolore sono tante le conseguenze che si manifestano sotto forma di stress.

Perché il declawing è crudele verso il gatto? È una procedura dolorosa;

Viene amputata la prima articolazione insieme all'artiglio;

Il gatto proverà molto dolore nel camminare;

Senza artigli non potrà più difendersi. Questa procedura è spesso paragonata all'amputazione di tutte le dita di un essere umano fino alla prima nocca. Potete immaginare il dolore successivo. I gatti camminano sulle dita delle zampe anteriori e posteriori; quindi, immaginate la sofferenza di doverlo fare dopo questa operazione. I gatti dipendono principalmente dai loro artigli per difendersi, quindi si sentono e diventano anche impotenti dopo il declawing.

Perché il declawing è pericoloso per il gatto? Per i dolori post operazione;

Per conseguenze mediche a lungo termine;

Per i cambiamenti comportamentali. Il declawing è pericoloso perché ha delle conseguenze anche a lungo termine sulla salute del gatto. Non si tratta solo di una questione etica verso il nostro felino o di un dolore passeggero dopo l'operazione. Seguiranno anche dei cambiamenti comportamentali. Il primo fra tutti è solitamente evitare la lettiera. Alcuni substrati di essa possono provocare dolore a contatto con le zampe amputate, portando il gatto a evitare del tutto la lettiera a causa della sua associazione con il dolore. Gli artigli di un gatto sono la sua difesa principale contro altri gatti, cani o esseri umani che potrebbero fargli del male. Privo di artigli, può ricorrere al morso, sia per difesa, sia come "avvertimento" per gli umani che non riescono a leggere il suo linguaggio del corpo.

Quali sono le alternative al declawing? Taglio delle unghie;

Compra un tiragraffi;

Usa i soft paws. I gatti non possono causare gravi danni a mobili, tendaggi e tappeti, con unghie smussate. Il taglio è una procedura semplice e se aspetti che il tuo gatto sia assonnato e tranquillo scoprirà presto che non c'è da temere. Un tiragraffi è molto efficace. La maggior parte dei gatti può essere facilmente addestrata a usare la postazione al posto dei mobili. I tiragraffi possono essere acquistati nei negozi di animali o, se hai un minimo di talento nella falegnameria, puoi costruirne uno tuo. A molti gatti piace avere diverse superfici e altezze (verticale, orizzontale e piana), quindi puoi metterne diversi in casa. I soft paws sono stati sviluppati da un veterinario e sono cappucci per unghie in vinile che si incollano direttamente sugli artigli di un gatto. Sono disponibili in versione trasparente o colorata, che può sembrare piuttosto fantasiosa, e sono anche facili da individuare se uno dovesse staccarsi. Prima di acquistarli chiedi al tuo veterinario se si tratta davvero di una buona idea.

Come tagliare le unghie al gatto? Per tagliare le unghie al gatto basta premere leggermente il dito del gatto per estendere la punta dell'unghia e tagliare la punta. Puoi acquistare un taglia unghie per questo scopo in qualsiasi negozio di animali. Fai attenzione a non tagliare la parte scura sul lato inferiore della punta: ciò causerebbe sanguinamento. Se temi di farlo da solo, chiedi al tuo veterinario di insegnartelo.