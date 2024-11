Dalmata: che carattere ha, quanto vive e quanto costa?

Dalmata, che razza è? Il Dalmata è un cane di razza di taglia medio-grande, noto a tutti per il suo mantello maculato bianco e nero o bianco e marrone fegato. Muscoloso ed elegante, il Dalmata è un animale pieno di energia e desideroso di compiacere. Questo articolo analizza tutte le caratteristiche più interessanti del Dalmata: aspetto fisico, dimensioni, carattere, rapporto con gli altri animali padrone ideale, aspettativa di vita, bisogni nutrizionali, predisposizioni a malattie e quanto esercizio fisico può e deve fare per rimanere in salute.

Quali sono le sue caratteristiche fisiche? Il Dalmata è l'unica razza canina dal mantello distintamente maculato: è la sua peculiarità, che lo fa emergere in ogni contesto e che fa identificare il padrone come "il proprietario del Dalmata".

Il Dalmata è un cane muscoloso, energico, simmetrico nei contorni, elegante, proporzionato e assolutamente non goffo; è anche un animale dotato di grande resistenza e capace di correre a discreta velocità. Il corpo si caratterizza per un torace non troppo largo, ma profondo e capiente, in modo da garantire sufficiente spazio a polmoni e cuore. Le costole sono ben cerchiate. Il garrese (ossia il punto più alto del dorso rispetto alla superficie di appoggio) è ben definito. Il dorso esprime potenza. I lombi sono forti, muscolosi e leggermente arcuati. La distanza tra la punta della spalla e la punta della natica misura leggermente di più del garrese. Di discreta lunghezza, il cranio è piatto, abbastanza largo, ben definito e privo di rughe. Le labbra sono ben definite e le mascelle aderenti. Negli esemplari con macchie nere, il naso è nero; negli esemplari con macchie color fegato, invece, il naso è marrone. Moderatamente distanziati tra loro, gli occhi sono di medie dimensioni, di forma ovale, luminosi, scintillanti e con espressione intelligente. Negli esemplari con macchie nere sono di colore marrone scuro, mentre negli esemplari con macchie color fegato sono di color ambra, con iridi pigmentate. Le rime palpebrali sono completamente pigmentate, nere nei cani con macchie nere e marroni nei cani con macchie fegato. Attaccate piuttosto in alto, le orecchie sono di medie dimensioni, larghe alla base ma destinate ad assottigliarsi gradualmente verso la punta, dove sono arrotondate. Di consistenza fine, sono portate vicine alla testa. La bocca possiede mascelle forti, con una perfetta, regolare e completa chiusura a forbice (ovvero i denti superiori che si sovrappongono strettamente ai denti inferiori e sono posizionati perpendicolarmente alle mascelle). Il collo è abbastanza lungo, ben arcuato e affusolato. Gli esemplari di pedigree puro sono completamente privi di giogaia (pappagorgia). Le zampe anteriori si distinguono per spalle ben definite e muscolose, la cui lunghezza è approssimativamente uguale a quella del braccio superiore; sono perfettamente dritte e fornite di ossa forti e rotonde fino ai piedi. I gomiti sono aderenti al corpo. Le zampe posteriori sono muscolose, ben arrotondate e con cosce ben sviluppate. I piedi sono rotondi, compatti, con dita ben arcuate e cuscinetti simili a quelli di un gatto. Le unghie sono nere o bianche negli esemplari con macchie nere, mentre sono marroni o bianche negli esemplari con macchie color fegato. Inserita né troppo in alto né troppo in basso, la coda è lunga approssimativamente fino al garretto. Presenta una leggera curva verso l'alto, ma non è mai arricciata. In genere, è maculata. Il mantello è corto, duro, fitto e liscio. L'aspetto è lucido. Il colore del pelo è bianco maculato, cioè con macchie. Rotonde, ben definite e di dimensioni comprese tra 2 e 3 cm, le macchie possono essere nere oppure color marrone fegato; le macchie sono distribuite uniformemente in tutto il corpo; sugli arti sono più piccole di quelle presenti sul corpo. L'andatura è fluida, ritmica, elegante e con passo lungo.

Quanto è grande? Un Dalmata adulto può pesare 23-25 kg; di norma, gli esemplari maschi pesano di più delle femmine. Per quanto concerne l'altezza, i Dalmata maschi possono misurare tra i 58 e i 61 cm, mentre i Dalmata femmine tra i 56 e i 58 cm.

Qual è il suo carattere? Il Dalmata è un cane estroverso, amichevole e per nulla aggressivo. È un animale pieno di energie, che può diventare iperattivo se non è sottoposto alla giusta quantità di esercizio fisico; nemmeno la pioggia e il brutto tempo rappresentano un deterrente alla sua voglia di uscire e stare all'aperto. Il Dalmata è una razza leale, devota e che ha il desiderio di compiacere. Ama la compagnia e giocare, ed è instancabile, tutte caratteristiche che ne fanno un cane adatto anche a famiglie, purché siano attive. Il Dalmata va d'accordo con i cani conosciuti, mentre potrebbe aver bisogno di una formazione aggiuntiva per convivere serenamente con quelli che non conosce. Potrebbe aver bisogno di una formazione aggiuntiva anche per andare d'accordo con gli altri animali domestici (es: gatto). Il rapporto con i bambini è variabile: ci sono esemplari che riescono a vivere in armonia con i più piccoli ed esemplari che, al contrario, sono meno tolleranti e hanno bisogno di una formazione specifica. Importante! Cani e bambini non andrebbero mai lasciati da soli senza la supervisione di un adulto, anche quando sembra non esserci alcun motivo di preoccupazione. È facile addestrare il Dalmata? Il Dalmata è un cane relativamente facile da addestrare, sebbene a volte pecchi di attenzione a causa della sua grande esuberanza e smania di fare. I Dalmata necessitano di un addestramento mirato alla socializzazione fin dalla giovane età e all'uso di pettorina e guinzaglio. È importante, inoltre, che questi cani imparino a rispondere in modo efficace al richiamo del padrone, in quanto sono animali che, per via delle loro esigenze di movimento ed esercizio, andrebbero di tanto in tanto lasciati liberi di correre nelle apposite aree sgambamento o in aperta campagna.

Quanto vive? Il Dalmata ha un'aspettativa di vita che si aggira attorno ai 10-13 anni.

Dove dovrebbe vivere? Il Dalmata è un cane con un'esigenza estremamente elevata di esercizio fisico. Alla luce di ciò, dovrebbe vivere in una casa di grandi dimensioni, fornita di ampio giardino, meglio se situata in campagna o in zona semi-rurale. La sua esuberanza ed energia sono decisamente penalizzate in un appartamento o in una casa senza giardino.

Qual è il padrone ideale? Il Dalmata è un cane adatto a proprietari esperti, dediti all'addestramento regolare e con molto tempo a disposizione da dedicargli. Per via della sua grande energia e della sua notevole voglia di muoversi, il Dalmata merita anche un padrone molto attivo, disposto a fare lunghe passeggiate; non a caso, è il cane ideale degli amanti del fitness che apprezzano farsi qualche corsa in compagnia del loro amico a quattro zampe. Il padrone ideale del Dalmata deve essere pronto a munirsi di un buon aspirapolvere e a usarlo spesso, per raccogliere la grande quantità di pelo che questo animale perde quotidianamente. È preferibile che il padrone del Dalmata non abbia figli, a meno che non siano già grandi, questo non tanto perché l'animale è pericoloso per i bambini, quanto piuttosto perché la sua gestione richiede molto tempo e attenzioni, e deve essere all'insegna dell'esercizio fisico (e tutto ciò stride un po' con le possibilità di una famiglia con bambini piccoli).

Quanto esercizio fisico deve fare? Il Dalmata è una razza canina nata e allevata per correre e fare movimento. Sicuramente, una vita sedentaria non fa per lui, in quanto rischia di renderlo iperattivo e lo predispone a problemi comportamentali. Il Dalmata ha bisogno di fare lunghe passeggiate e corsa libera; inoltre, per il suo naturale bisogno di compiacere, è importante che, quotidianamente, eserciti anche la sfera cognitiva attraverso l'addestramento, la risposta a comandi, i giochi interattivi ecc. Un Dalmata adulto dovrebbe fare almeno 2 ore di esercizio fisico al giorno, più addestramento regolare e altre attività finalizzate alla stimolazione mentale. È doveroso ricordare che, fintanto che il Dalmata è cucciolo e scheletricamente ancora immaturo, l'attività fisica va somministrata con parsimonia, per evitare di compromettere il corretto sviluppo osseo e articolare.

Quali sono i suoi bisogni nutrizionali? Il Dalmata è un cane di taglia medio-grande, la cui corretta crescita dipende da un adeguato apporto di tutti i nutrienti, compresi minerali e vitamine. Il tanto movimento ed esercizio fisico che fa suscita in lui molta sete, ragion per cui deve sempre avere a disposizione acqua fresca. Per avere la certezza che lo stato di forma sia adeguato, così come il regime alimentare, è doveroso sottoporlo regolarmente a un controllo della sua composizione corporea presso un veterinario. Il Dalmata dovrebbe consumare almeno 2 pasti al giorno e alimentarsi con cibo adeguato alle sue caratteristiche. Grazie a una dieta corretta ed equilibrata, il Dalmata può vivere anche 13 anni.

Ogni quanto fare la toelettatura? Per via del suo pelo corto e duro, il Dalmata richiede una toelettatura minima: è sufficiente spazzolare il pelo, anche solo con un guanto di gomma, 1 volta a settimana, per eliminare i peli morti. Per promuovere la lucentezza del suo pelo, si consiglia di passare un panno morbido sul suo mantello dopo la spazzolatura settimanale. In conclusione, si ricorda che il Dalmata perde molto pelo, il quale, tra l'altro, è estremamente difficile da rimuovere dagli arredi tessili della casa.

Qual è il suo prezzo? A seconda del pedigree e dell'allevamento da cui proviene, un cucciolo di Dalmata può costare tra i 700 e i 1.600 euro.

Qual è la sua storia? A dispetto del nome (il termine Dalmata fa pensare alla Dalmazia, regione dell'attuale Croazia), il Dalmata sembra essere un cane di origine inglese: le prime descrizione di questo cane maculato, infatti, sono attribuibili a Thomas Bewick, un incisore inglese del XVIII secolo. Inizialmente, i predecessori del Dalmata erano diffusi tra i contadini, per garantire la loro sicurezza durante i loro viaggi al mercato con i pony da soma. Successivamente, in virtù del loro manto particolare, divennero uno status symbol dei ricchi, che li impiegarono come animali d'accompagnamento delle carrozze; questo spiega perché molte raffigurazioni del Dalmata vedono quest'ultimo accanto ai cavalli delle carrozze signorili.