Il tuo cucciolo di cane piange sempre? Si tratta di un comportamento che, soprattutto nelle prime settimane di convivenza nella nuova casa, è piuttosto frequente. Parliamo infatti di un periodo particolarmente stressante per l'animale in cui potrebbe sentirsi spaurito e ansioso a causa della separazione da quella che considerava la sua famiglia.

Cosa fare se un cucciolo di cane piange?

Crea per lui un luogo accogliente;

Fallo giocare durante il giorno;

Mantieni una routine.

Il pianto del cucciolo è normale nelle prime settimane di convivenza con la sua nuova famiglia, ma se saprai prenderti cura di lui nel modo giusto tutto andrà per il meglio. Prima di tutto assicurati che il suo pianto non sia legato a nessun problema medico, in questo caso infatti sarebbe preferibile chiedere consiglio al veterinario.

Se il cucciolo non piangeva mai e improvvisamente inizia a farlo oppure se il suo lamento è particolarmente forte potrebbe non sentirsi bene o soffrire. In questo caso dunque sarebbe preferibile andare a vedere cosa sta accadendo e agire di conseguenza.

Se invece il pianto è legato semplicemente alla necessità di adattarsi alla nuova vita sarebbe meglio mettere in atto alcuni comportamenti. Prima di tutto allestisci un ambiente sicuro, offrendogli una ciotola con cibo adeguato all'età, una cuccia comoda e giocattoli. In questo modo si sentirà da subito amato e a suo agio.

Ricordati di creare per lui un angolo in cui possa riposarsi in totale tranquillità. Nei primi giorni, poi, sarebbe meglio non farlo dormire da solo, mettendo vicino al letto la sua cuccia in modo da non fargli avvertire troppo la solitudine. Durante i suoi pisolini quotidiani portalo dove dovrebbe dormire, aiutandolo a riconoscere la cuccia come un posto sicuro. Potresti anche dargli un premio oppure giocare con lui quando si trova lì, consentendogli di associare a quel luogo uno stimolo positivo.

Durante il giorno gioca con lui, liberando la sua energia: in questo modo la sera sarà appagato e stanco così tanto da dormire sonni tranquilli per diverse ore. Cerca inoltre di mantenere una routine, seguendo un programma preciso di pasti, passeggiate e giochi. In questo modo il suo stress diminuirà.